Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı (3)

EVİN YIKILMASI VE ÇATILARDA YARDIM BEKLEYENLER KAMERADASinop'un Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyünde tek katlı evin yıkılıp, sel sularına kapıldığı ve yan binaların çatılarına çıkanların ellerinde beyaz örtü sallayarak, kurtarılmayı beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.