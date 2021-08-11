Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı (3)
EVİN YIKILMASI VE ÇATILARDA YARDIM BEKLEYENLER KAMERADASinop'un Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyünde tek katlı evin yıkılıp, sel sularına kapıldığı ve yan binaların çatılarına çıkanların ellerinde beyaz örtü sallayarak, kurtarılmayı beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
EVİN YIKILMASI VE ÇATILARDA YARDIM BEKLEYENLER KAMERADA
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyünde tek katlı evin yıkılıp, sel sularına kapıldığı ve yan binaların çatılarına çıkanların ellerinde beyaz örtü sallayarak, kurtarılmayı beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, kayıt yapan kişinin ise "Ev yıkıldı, acil yardım bekliyoruz. Lütfen yardım edin, insanlar çatılarda" dediği duyuldu.Elektrik direğinin sel sularıyla yıkıldığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda arama- kurtarma ekibi, bot ve helikopter destekli olarak çalışmalara başladı.
Deniz ÖZEN/ AYANCIK (Sinop),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Özen