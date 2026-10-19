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Cerny'den Trabzonspor karşısında büyük fedakarlık

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Cerny'den Trabzonspor karşısında büyük fedakarlık
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Beşiktaş'ın Kocaelispor ile oynadığı maçta sakatlanan Çek futbolcu Vaclav Cerny, fedakarlık yaparak Trabzonspor'a karşı ilk 11'de yer aldı.

Süper Lig'in 8. haftasında zorlu Trabzonspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta kadroda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CERNY İLK 11'DE

Siyah-beyazlıların Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sakatlığı nedeniyle Hoffenheim mücadelesinde forma giyemeyen Vaclav Cerny, zorlu Trabzonspor maçı öncesinde büyük bir fedakarlığa imza attı. Tedavi sürecinin ardından kendisini zorlu maça hazırlayan Çek kanat oyuncusu, teknik ekibin görev vermesiyle birlikte Trabzonspor deplasmanında ilk 11'deki yerini aldı. 

İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı 11'i:  Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk AK:

Haydi kartal yen şu TS u da Toto da 15 i yapıştırlalım

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