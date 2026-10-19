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Denizin ortasındaki petrol kuyusunda sızıntı! Kıyılar tehlike altında

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Denizin ortasındaki petrol kuyusunda sızıntı! Kıyılar tehlike altında
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ABD'nin Louisiana eyaleti açıklarında bulunan bir petrol kuyusundan denize ham petrol sızdığı tespit edildi. Deniz yüzeyinde petrol tabakaları oluşurken, sızıntının ne kadar süredir devam ettiği ve denize karışan petrol miktarı henüz netleşmedi. Yetkililer, petrolün kıyıya ulaşma ihtimalini değerlendiriyor.

  • ABD'nin Louisiana eyaleti açıklarındaki Eloi Körfezi'nde, Cox Operating şirketine ait petrol kuyusunda 13 Ekim'de tespit edilen sızıntıda ham petrolün vana bölümünden denize sızdığı belirlendi.
  • Denize karışan petrol miktarı ve kirliliğin boyutu henüz hesaplanamadı.
  • NOAA, rüzgar ve akıntıların etkisiyle petrolün kıyı şeridine ulaşabileceğini öngörüyor.

ABD'nin Louisiana eyaleti açıklarındaki Eloi Körfezi'nde bulunan bir petrol kuyusunda sızıntı meydana geldi. 13 Ekim'de tespit edilen olayda, kuyudan denize ham petrol karıştığı belirlendi. Deniz yüzeyinde oluşan petrol tabakaları endişeye neden olurken, sızıntının çevre üzerindeki etkileri araştırılmaya başlandı.

PETROLÜN KUYUNUN VANASINDAN SIZDIĞI BELİRLENDİ

Meksika Körfezi'nde bulunan ve Cox Operating şirketine ait olduğu belirtilen petrol kuyusunda yapılan incelemelerde, ham petrolün vana bölümünden denize sızdığı tespit edildi. Sızıntının sürekli olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler harekete geçti. Ancak denize ne kadar petrol karıştığı henüz hesaplanamadı. Bu nedenle sızıntının yol açtığı kirliliğin boyutu da kesin olarak bilinmiyor.

PETROL KIYIYA ULAŞABİLİR

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), deniz yüzeyine yayılan petrolün rüzgar ve akıntıların etkisiyle hangi bölgelere taşınabileceğini araştırmaya başladı. İlk değerlendirmelerde petrolün kıyı şeridine ulaşabileceği belirtildi. Böyle bir durumda kıyıdaki doğal yaşam alanlarının olumsuz etkilenebileceğinden endişe ediliyor.

BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE PETROL TESPİT EDİLMİŞTİ

Eloi Körfezi'nde daha önce gerçekleştirilen uydu incelemelerinde de deniz yüzeyinde petrol olabileceğine işaret eden izlere rastlanmıştı. Bölgedeki başka bir incelemede ise su altındaki bir noktadan sürekli petrol çıktığı doğrulanmıştı. Ancak önceki sızıntılarla son olay arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığı henüz belirlenemedi.

SIZINTININ DURDURULUP DURDURULMADIĞI BELİRSİZ

Resmi kayıtlarda kuyudan sürekli petrol sızdığı belirtilirken, sızıntının tamamen kontrol altına alınıp alınmadığına ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin hem sızıntının kaynağı hem de denize yayılan petrolün oluşturabileceği çevresel etkiler üzerindeki incelemeleri sürüyor.

Hamza Temur
Hamza Temur
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