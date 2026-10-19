Justin Bieber'in eski sevgilisi Avustralyalı model 34 yaşında hayatını kaybetti

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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile geçmişte yaşadığı birliktelikle tanınan model Sahara Ray’den acı haber geldi. 34 yaşında hayatını kaybeden Avustralyalı modelin ölümünü ailesi doğruladı. Ray’in ölüm nedeni henüz açıklanmazken, genç modelin aylar önce anne olduğu ortaya çıktı.

AİLESİ DOĞRULADI

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın bir dönem birlikte görüntülendiği model Sahara Ray hayatını kaybetti. 34 yaşındaki Avustralyalı model ve mayo tasarımcısının ölüm haberini ailesi doğruladı. Aile, Ray’in hastanede ve yakınlarının yanında yaşamını yitirdiğini belirtti.

ABD merkezli magazin sitesi TMZ’nin haberine göre aile, “Dün gece hastanede, ailesinin yanında hayatını kaybetti. Çok seviliyordu” açıklamasında bulundu. Ray’in ölüm nedenine ilişkin ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

JUSTIN BIEBER İLE HAWAİİ TATİLİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

Sahara Ray, 2016 yılında Justin Bieber ile Hawaii’de tatil yaparken görüntülenmesinin ardından dünya çapında tanınmıştı. İkilinin birlikte çekilen fotoğrafları magazin basınında geniş yer bulmuş, aralarındaki ilişki uzun süre konuşulmuştu.

Ray, yalnızca Bieber ile anılmasıyla değil, modellik kariyeri ve kendi mayo markası Sahara Ray Swim ile de tanınıyordu. Sosyal medya üzerinden geniş bir takipçi kitlesine ulaşan model, moda ve tasarım alanında çalışmalarını sürdürüyordu.

2024'TE CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNU YAŞAMIŞTI

Sahara Ray, 2024 yılında geçirdiği bir kaza sonrasında Guillain-Barré sendromu adı verilen nadir bir nörolojik rahatsızlıkla mücadele ettiğini açıklamıştı. Bağışıklık sisteminin sinirlere saldırmasıyla ortaya çıkabilen hastalık nedeniyle bir dönem hareket kabiliyetinin ciddi ölçüde etkilendiğini ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığını paylaşmıştı.

Model, bu süreçte yaşadığı zorlukları ve iyileşme çalışmalarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak Ray’in daha önce yaşadığı sağlık sorunuyla ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

AYLAR ÖNCE ANNE OLMUŞTU

Sahara Ray’in hayatını kaybetmesiyle ilgili haberlerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı da kısa süre önce anne olması oldu. Modelin 2026 yılının ocak ayında Snow Ray adını verdiği kızını dünyaya getirdiği bildirildi.

Özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşayan Ray’in ölümünün ardından hayranları ve yakın çevresinden taziye mesajları gelmeye başladı. Genç modelin ölüm nedeni ve olayın ayrıntılarına ilişkin yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.