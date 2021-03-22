Seyyal Taner kimdir, kaç yaşında?

Türk pop müziği ve Türk rock müziğine getirdiği renkli yelpazesi ile sahnelere farklılık getirmiş, sadece şarkı söyleyen vokalistlerin aksine, dönemin koşullarında bir ilki gerçekleştirerek dansçılarıyla çıkıp hem dans edip hem şarkı söyleyebilmiş, alaturka gazino kültürüne rock müziğini getirmiş, sesiyle ve ilginç kıyafetleriyle de dikkat çekmiş Seyyal Taner kimdir, kaç yaşında? Seyyal Taner nereli, mesleği nedir? Seyyal Taner hayatı ve biyografisi nedir? Seyyal Taner müzik kariyeri nedir?

Türk pop müziği ve Türk rock müziğine getirdiği renkli yelpazesi ile sahnelere farklılık getirmiş, sadece şarkı söyleyen vokalistlerin aksine, dönemin koşullarında bir ilki gerçekleştirerek dansçılarıyla çıkıp hem dans edip hem şarkı söyleyebilmiş, alaturka gazino kültürüne rock müziğini getirmiş, sesiyle ve ilginç kıyafetleriyle de dikkat çekmiş, Türk pop-rock müziğinin yerinde duramayan, asi, sıradışı ve cesur şarkıcısı olarak bilinir ve dönemin basını kendisine yerli Tina Turner lakabını takmıştır. Babası Farsça'da "akıcı olan" anlamına gelen Seyyal ismini vermiştir. Seyyal Taner kimdir, kaç yaşında? Seyyal Taner nereli, mesleği nedir? Seyyal Taner hayatı ve biyografisi nedir? Seyyal Taner müzik kariyeri nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEYYAL TANER KİMDİR?

Seyyal Taner (28 Eylül 1952, Şanlıurfa), Türk şarkıcı ve oyuncudur. Türk pop müziği ve Türk rock müziğine getirdiği renkli yelpazesi ile sahnelere farklılık getirmiş, sadece şarkı söyleyen vokalistlerin aksine, dönemin koşullarında bir ilki gerçekleştirerek dansçılarıyla çıkıp hem dans edip hem şarkı söyleyebilmiş, alaturka gazino kültürüne rock müziğini getirmiş, sesiyle ve ilginç kıyafetleriyle de dikkat çekmiş, Türk pop-rock müziğinin yerinde duramayan, asi, sıradışı ve cesur şarkıcısı olarak bilinir ve dönemin basını kendisine yerli Tina Turner lakabını takmıştır. Babası Farsça'da "akıcı olan" anlamına gelen Seyyal ismini vermiştir.

MÜZİK KARİYERİ

İlk yılları;

Ailesi ile İstanbul'a yerleşmelerinin ardından Seyyal Taner ilköğretimden eğitimini tamamlamış, Amerikan Kız Koleji'nden mezun olmuştur. Okul yıllarında İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda dışarıdan bale eğitimi almış, müziğe meraklı olmasından dolayı, 1965 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu'ndan ders almaya başlamıştır. Aynı yıl bir güzellik yarışmasında 3. olmuştur. Bir süre sonra Kanat Gür Orkestrası'nda amatör olarak şarkı söylemeye başlamıştır.

İstanbul'da bir konseri esnasında Los Bravos topluluğu ile tanışır ve müziğe olan merakını gören topluluk üyeleri İspanya'ya döndükten sonra bir müzikal filmde rol teklifinde bulunurlar. 1968 yılında İspanya'ya gidip bu filmde rol alır. Film çalışması esnasında Villa Rides filminden teklif alır ve bu filmde ufak bir rol oynadıktan sonra Türkiye'ye dönüp sinema çalışmalarına devam eder ve birçok filmde "vamp kadın" rolleri ile dikkatleri üzerine toplar. Daha sonra sinema çalışmalarını bırakarak Almanya'ya gider ve Los Bravos topluluğunun gitaristi Peter Harold ile bir evlilik yapar. Kısa süren bu evlilikten sonra Türkiye'ye geri dönüp tekrar filmlerde rol alır. Ancak bir süre sonra, sinemayı bırakıp müziğe yönelir.

Seyyal Taner daha sonraları Selda Bağcan, Ferhan Üçoklar ve Arda Uskan'ın desteğiyle şarkıcılığa başlar ve Emel Sayın'ın kadrosunda sahne almak için hazırlanır. Neşet Ruacan orkestrasıyla Seyhan Karabay ve Sedat Avcı eşliğinde sahneye çıkar. Seyyal Taner'in repertuvarı yabancı şarkılardan oluşur ve kapanış içinse bir tane Türkçe şarkı çalışır. Seyyal Taner'in ilk kez seslendirdiği bu şarkı Erkin Koray'ın "Şaşkın" isimli şarkısıdır. Yıldırım Mayruk tarafından hazırlanan sahne kıyafetleriyle de göz dolduran Seyyal Taner'i izleyenler arasında bulunanlardan Haldun Dormen sahne performansından dolayı sahnelere bir panter düştü yorumunu yapar.

Yetmişli yıllar;

1974 Haziran'ın da ilk plağı Tanrı Şahidimdir-Şimdi Sen Varsın yayınlanır. İlk 45'lik plağı Ali Kocatepe'nin yapımcılığını üstlendiği firması "1 Numara Plakçılık"'tan yayınlar. Plağın bir yüzünde Erkin Koray parçası "Tanrı Şahidimdir" yer alırken diğer yüzünde ise Doğan Canku'ya ait "Şimdi Sen Varsın" yer alır. Aynı yıl başrollerini Neşe Karaböcek ve İzzet Günay'ın paylaştıkları Kısmet isimli filme konuk sanatçı olarak katılır ve "Şimdi Sen Varsın"'ı seslendirir. İlk plağının ardından ikinci 45'liği Nene Hatun-Yalnızlığı Bir de Bana Sor'u yayınlar. Fakat, yayınladığı ilk iki 45'lik çalışmalarıyla iyi bir çıkış yakalayamaz.

1975 senesinde Ali Kocatepe, Esmeray, İlhan İrem, Gökben, Funda ve Ertan Anapa ile birlikte Antalya festivaline katılır ve parçaları Antalya'ya Koş aynı yıl plak olarak yayınlanır. Aynı yıl profesyonel sahne çalışmalarına başlar ve ilk defa Lalazer Gazinosu'nda profesyonel olarak sahne alır. 1975 yılı sonlarından itibaren "Seyyal-Seyhan-Sedat" üçlüsü olarak sahne çalışmalarına devam eder.

1976 senesinde firma değiştirir ve Yavuz Asöcal plakçılık'a transfer olur. Bu şirketten yayınladığı üçüncü 45'liği Son Verdim Kalbimin İşine-Elveda ile beklenilen ilgiyi görür. Bu plağın devamı niteliğinde Kalbimi Affettim-Sarmaş Dolaş isimli kariyerinde dördüncü plağını yayınlar. Önce kalbine son verdiren ve sonra da affettiren bu proje şarkılarının sözleri Ülkü Aker 'e aittir. Aynı yıl baş rollerini Cemil Şahbaz ile paylaştığı Çizmeli Kedi isimli film birçok ünlü ismi bir araya getirir. O isimlerden bazıları Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer ve Asu Maralman'dır.

Başarı grafiği: Altın Plak;

Üçüncü 45'lik çalışması olan "Son Verdim Kalbimin İşine" ile büyük bir patlama yapar. Yaptığı danslar ve showlarla bir anda Türkiye gündemine oturur. Bu büyük çıkışın arkasından Kalbimi Affettim, "Seni Çok Özledim", "Gülme Komşuna" gibi büyük hitler yapar. "Son Verdim Kalbimin İşine", "Kalbimi Affettim" ve "Gülme Komşuna" plakları ile ardı ardına 3 tane Altın Plak Ödülü alır.

1976 yılında oynadığı Çizmeli Kedi filmi sahne dünyamızın birçok ünlü simasını bir araya getirir ve bir sonraki sene "Son Verdim Kalbimin İşine" isimli Seyyal Taner şarkısı Hababam Sınıfı Uyanıyor'da Adile Naşit ve oyuncu arkadaşları tarafından tarafından tiye alınır, büyük başarı sağlar. Yine o dönem Erol Evgin şarkılarıyla şaha kalkan Çiğdem Talu ile Melih Kibar ikilisi 1977 senesinde Seyyal Taner'e iki 45'lik hazırlar. Bunlardan ilki Norayr Demirci tarafından arenje edilen Gülme Komşuna-Seni Çok Özledim diğeri ise Timur Selçuk tarafından aranje edilen Sorma Neydi O-Neden Gelmedin'dir.

TELEVİZYON: İLK TELEVİZYON MÜZİKALİ

1978 senesi boyunca orkestrası ipucu beşlisi ile hazırladığı işte yeni bir gün daha bugün ilkbahar adlı parçasıyla TRT'de boy gösterir, fakat parça plak kayıtlarına geçirilmez ancak 1979 yılında Asiye Nasıl Kurtulur'un değişik bir versiyonu olan "Çırpınış" adlı TRT tarihinin ilk TV müzikalini hazırlar.

1980 yılında Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlkan ve Ülkü Aker destekli düzenlemelerini Osman İşmen'in hazırladığı ilk albümü "Lider" yayınlanır ve bu albümden sonra bir müddet suskunluk dönemine girer.

1981 senesinde "Naciye" adlı parçasıyla büyük bir çıkış yakalayan ve hemen ardından MFÖ, Seyhan Karabay ve Galip Boransu ex-orkestrası ipucu beşlisinden aldığı "Ele Güne Karşı" adlı parçasıyla TRT ekranlarında boy gösterir. TRT'den gördüğü boykottan dolayı bu parçaları plak olarak yayınlayamaz. "Ele Güne Karşı", 1984 senesinde Mazhar-Fuat–Özkan tarafından plak kaydına geçirilir ve grup bu parçayla büyük bir çıkış yakalar. "Naciye" ise 1984 senesinde Ahu Tuğba'nın Taçsız Kraliçe adlı filminin müziği olur.

1986 yılında "Naciye" ve "Leyla" şarkıları ile tekrar çıkış yapar ve 1986 Eurovision Türkiye Finali'nde sözü ve müziği Olcayto Ahmet Tuğsuz'a ait "dünya" isimli şarkısı ile Eurovision Türkiye elemelerine Aysun Aslan dans grubuyla birlikte katılır, fakat İlhan İrem ve Melih Kibar ortak bestesi "Halley"'i seslendiren Klips ve Onlar ile aynı puanı alır. Yarışmada iki birinci olduğundan jürinin oyu iki puan sayılır ve jürinin kararı ile şarkı birinci olur ve ülkeyi temsil eder.

1986 senesinde yıllar sonra ilk kez yeni bir albüm yapar. Albüm o dönemde daha plaklar tarih olmamasına rağmen sadece kaset olarak basılır. Leyla isimli bu albümde sözleri Aysel Gürel'e ait "Sen de Dans Et" isimli şarkı hariç tüm şarkıların söz ve besteleri Olcayto Ahmet Tuğsuz 'a aittir. Ayrıca Seyyal Taner "Naciye" ve "Dünya" isimli şarkılarını da farklı versiyonlarla ilk kez bu albümünde yayınlar.

Eurovision deneyimi;

Seyyal Taner, 1987 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemeleri'ne "Şarkım Sevgi Üstüne" adlı parçayla, Lokomotif müzik grubu ile katılır, yarışmada sonuncu olur. Fakat yıllar sonra Eurovision'un ellinci yıl galasında "Unutulmaz Danslar" bölümünde "Şarkım Sevgi Üstüne"'den kısa bir kesit izleyicilere sunulur. Şarkı "Une Melodie" adıyla Fransızca da okunmuştur. Şarkım Sevgi Üstüne 2007'de "En İyileriyle 2/Naciye" isimli albümde CD olarak tekrar basılmasına rağmen şarkının Fransızcası maalesef plaklar üzerinde kalır.

Nanay;

1989 yılında Nanay adlı albümle tekrar müzik dünyasına döner. Albümde herkesten önce ilk defa Istvan Leel Ossy ve Fahir Atakoğlu ile çalışmıştır. Kendi prodüktörlüğünde hazırlanan bu albüm yankı müzikten yayınlanır. Albümde Zeynep Talu, Fahir Atakoğlu, Orhan Atasoy, Istvan-leel-ossy gibi isimlerle çalışır. Bu albümle Seyyal Taner ülke standartlarının üstünde müzikal bir alt yapı ile zamanın ötesinde düzenlemelerden oluşan şarkılardan oluşan albümüyle dinleyiciden tam not alır. Yine bu albümde çalıştığı Orhan Atasoy'un "Gemiler" klibinde de rol almıştır. Nanay şarkısının İngilizce versiyonunu televizyon programlarında okumasına rağmen, bu versiyonu albümde yer almamıştır.

Alladı Pulladı;

1990 yılında profesyonel sahne çalışmalarına bir son vererek günlerinin çoğunluğunu Bodrum'da geçirmeye başlar. 1991 yılında Alladı Pulladı albümü ile tekrar gündeme gelir. "Şiirimin Dili" şarkısı ile konuşulmasının yanında albümdeki beste çalışmaları ile başka bir sanatçı yönünü daha ortaya koymuş olur. Albümün satışı 1 milyonu geçtiği için altın kaset ödülü alır. Plakçısı Metin Güneş, şirketinin sanatçıları Fedon ve Seyyal Taner'i ödüllendirmek için bir gece düzenler.

1993 yılında Geliyorum adlı bir albüm daha yayınlayan Seyyal Taner eski performansından hiçbir şey kaybetmediğini hayranlarına gösterir. Geliyorum şarkısını Galatasaray futbol kulübü için uyarlayarak tekrar söyler ve şarkının bu versiyonu da tribünlere marş olur. Alladı Pulladı albümünün büyük ilgi görmesi üzerine sanatçının eski şarkıları tekrar basılmaya başlar. Nanay albümü Vepa-Export şirketi tarafından "Kalbimi Çaldın Sevgilim Oldun" adıyla tekrar yayınlanırken, Eski 45'liklerinden oluşan derleme bir albüm "Kalbimi Affettim" adıyla Yavuz Asöcal plakçılıktan yayınlanır.

2000'li yıllar;

2002 yılında Seyyalname isimli albümüyle müziğe kaldığı yerden devam eder. 2005 senesinde, 1993'te çıkan Kalbimi Affettim isimli toplama albümün CD'ye aktarılmış basımı olan En İyileriyle Seyyal Taner, 2006 senesinde Evlerinin Önü Boyalı Direk adlı parçayı önce coverlar fakat yayınlamaz. 2007'de ise En İyileriyle Seyyal Taner 2 - Naciye adlı albümleri yayınlayarak şarkılarını plaklardan dijital ortama aktartır. 2007'de rock grubu Zakkum'un ilk albümleri Zehr-i Zakkum'da "Erkek Adamsın" isimli şarkıda düet yapar.

Aynı zamanda arkadaşları olan Grammy ödüllü rock grubu Spyro Gyra ile müzik çalışmalarına devam ettiğini belirtir ve türküleri rock tarzında okuyacağı bir albüm yapacağını belirtir fakat albüm yayınlanmaz

2007'de bir zamanlar 3 derleme albümünde son verdim kalbimin işine, 2008 senesinde Bir Zamanlar 4 ve Cahide Sayfiye adlı derleme albümlerde "Gülme Komşuna", bir zamanlar özel adlı albümde "Dört Duvar" ve Zilli Parküsyon adlı albümde ise "Şiirimin Dili" adlı parçalarıyla yer alır.

ÖZEL HAYATI

Sahnelere batılı show anlayışını getiren sanatçılardan olan Seyyal Taner, Türkiye'nin ilk kadın rock müzik şarkıcısı olup rock gruplarıyla sahnesini paylaşmıştır. Dönemin sanat yaşamına ilginç ve farklı kıyafetleri ile ses getirmiştir ve dönemin basını tarafından Türkiye'nin Tina Turner'ı ismi verilmiştir. Leopar desenli kıyafetleri çok konuşulan Seyyal Taner, dansları, wamp karakteri ve şarkılarındaki asi sözlerle dikkat çekmiştir.

Şimdiye dek birçok ödüle layık görülen sanatçı, hala müzik çalışmalarına devam etmektedir. Sanatçıya bugüne kadar vokalistlik yapan bazı isimler arasında Candan Erçetin, Sertab Erener, İzel, Özlem Tekin, Işın Karaca, Harun Kolçak gibi pek çok ünlü isim vardır.

Kaos GL takipçileri tarafından 2007'de yapılan ankette gey ikonu olarak aday gösterilmiştir. 1975 yılında hostes olan kız kardeşi Serap Özşahin'i THY 'nİn İzmir-İstanbul seferini yapan Fokker F-28 1000 Fellowship uçağının Marmara Denizine düşmesi sonucu ölmüştür.

DİSKOGRAFİ

45'lik albümleri

Tanrı Şahidimdir - Şimdi Sen Varsın (Bir Numara, 1974) (yazarlar, Ali Kocatepe)

Nene Hatun - Yalnızlığı Bir de Bana Sor (Bir Numara, 1975) (yazarlar, Ali Kocatepe, Doğan Canku, et al.)

Son Verdim Kalbimin İşine - Elveda (Yavuz, 1976) (yazarlar, Ülkü Aker.)

Kalbimi Affettim - Sarmaş Dolaş (Yavuz, 1976) (yazarlar, Ülkü Aker, et al.)[6]

Gülme Komşuna Gelir Başına - Seni Çok Özledim (Yavuz, 1977) (yazarlar, Çiğdem Talu and Melih Kibar)[6]

Sorma Neydi O - Neden Gelmedin (Yavuz, 1977) (yazarlar, Çiğdem Talu and Melih Kibar)

Şarkım Sevgi Üstüne-Une Melodie (TRT, 1987)

Stüdyo albümleri

Lider (Yavuz, 1981)

Leyla (Yavuz, 1986)

Nanay (Yankı, 1989)

Alladı Pulladı (Güneş, 1991)

Geliyorum (Güneş, 1993)

Seyyalname (Elenor, 2002)

Ethnic Rock (Majör, 2012)

3'lü (Ossi, 2014)

Derleme albümleri

En İyileriyle Seyyal Taner (Ossi Müzik, 2005) [7]

Naciye (1986-1987) (Ossi Müzik, 2006)

Yeniden yorumlanan şarkıları

"Yalnızlığı Bir de Bana Sor (Hasret Şarkısı)" (Aylin Urgal)

"Alladı Pulladı" (Metin Özülkü, Ferdi Özbeğen, Pınar Darcan, Coşkun Sabah, Berna Öztürk)

"Son Verdim Kalbimin İşine" (Ebru Aydın, Zeliha Sunal, Hurşit Yenigün)

"Sensiz Yaşayabilmirem" (Haluk Levent)

"Gülme Komşuna" (Nükhet Duru)

"Naciye" (Hande Yener)

"Neler Oluyor" (Mavi)

"Şiirimin Dili" (Coşkun Sabah)

"Şimdi Sen Varsın" (Göksel)

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