Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi

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Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan ilçe girişinde ailesine ait araziden yol geçirildiğini ancak kendilerine kamulaştırma bedeli ödenmediğini iddia eden Sefa B. isimli vatandaş, dün tapulu arazileri olduğunu söyleyerek, kavşakta refüjü traktörle sürüp etrafını çevirdi.

BİR DE KONTEYNER YERLEŞTİRDİ

Burada 9 bin 762 metrekarelik alanın ailesine ait olduğunu öne süren Sefa B., bir de konteyner yerleştirdi. Kendilerine muhatap bulamadıklarını öne süren Sefa B., “Alanımızı yeniden arpa, buğday gibi ürünler ekerek tarım arazisi olarak kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

RESMİ KAYITLARDA 'YOL NİTELİĞİNDE' ÇIKTI

Bunun üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, alanın resmi kayıtlarda 'yol niteliğinde' olduğu belirlendi. Kavşağa yerleştirilen konteyner, Yazıhan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi.

İKİ AYRI SUÇTAN ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yol güvenliğini tehlikeye düşüren eylem nedeniyle Yazıhan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Sefa B. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 154'üncü maddesi uyarınca 'Hakkı olmayan yere tecavüz' ve 184'üncü maddesi uyarınca 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarından adli işlem yapıldı.

Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası da uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı