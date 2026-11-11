Salih Uçan sevgilisiyle görüntülendi! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

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Salih Uçan, bu kez futbol kariyeriyle değil özel hayatıyla dikkat çekti. Ünlü futbolcu, kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Alara Eriç ile İstanbul Bebek'te objektiflere yansıdı.

SEVGİLİSİYLE BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ

Beşiktaş'tan ayrılarak ağustos ayında Gençlerbirliği'ne transfer olan Salih Uçan, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı İstanbul'da değerlendirdi. 32 yaşındaki futbolcu, sevgilisi Alara Eriç ile Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Çift, sahilde bir süre yürüdükten sonra yakınlardaki bir mekana geçerek kahve içti. Mekandan ayrıldıkları sırada basın mensuplarıyla karşılaşan ikili, kısa bir sohbetin ardından kendilerini bekleyen araca binerek bölgeden uzaklaştı.

ARALARINDAKİ 9 YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Salih Uçan ile Alara Eriç'in arasındaki yaş farkı da ortaya çıktı. Ünlü futbolcunun 32, sevgilisinin ise 23 yaşında olduğu belirtildi. Salih Uçan'ın sevgilisi Alara Eriç, 2025 yılında Vietnam'da düzenlenen Miss Charm güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Habertürk'te yer alan habere göre, uluslararası organizasyona katılan Eriç, 12 Aralık'ta gerçekleştirilen yarışmayı derece elde edemeden tamamladı.

Kaynak: Haberler.com