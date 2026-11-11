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COP31 için Antalya'ya gelen Paşinyan'dan çay keyfi

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COP31 için Antalya'ya gelen Paşinyan'dan çay keyfi Haber Videosunu İzle
COP31 için Antalya'ya gelen Paşinyan'dan çay keyfi
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne katılmak üzere kente gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çay içtiği anları hesabından yayımladı. Dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadele için bir araya geldiği zirveye katılan Paşinyan'ın Antalya'daki çay molası dikkat çekti.

  • Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi için Antalya'ya geldi.
  • COP31 İklim Zirvesi, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor.
  • Zirveye 6 kıtadan 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluş lider düzeyinde katılım sağladı.

Cop31 Zirvesi için Antalya'da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çay keyfi yaptığı anları takipçilerine gösterdi. Paşinyan'ın zirve sırasında verdiği mola, Antalya ziyaretinden dikkat çeken bir kare oldu.

PAŞİNYAN ANTALYA'DA ÇAY KEYFİ YAPTI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi kapsamında Antalya'ya geldi. Çok sayıda ülkenin liderini ağırlayan kentte bulunan Paşinyan, zirve programı sırasında çay içtiği anları kendi hesabından yayımladı. Paşinyan'ın Antalya ziyaretinden aktardığı görüntülerde çay molası öne çıktı. Ermenistan Başbakanı'nın uluslararası zirve için geldiği Türkiye'de çay içtiği anları göstermesi, ziyaretin resmi programı dışındaki ayrıntılarından biri oldu.

DÜNYA LİDERLERİ ANTALYA'DA BULUŞTU

Antalya, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin ele alındığı önemli toplantılar arasında yer alıyor. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı konferansa dünyanın farklı bölgelerinden üst düzey katılım sağlandı. Zirve kapsamında devlet ve hükümet temsilcileri ile uluslararası kuruluşların yöneticileri Antalya'da bir araya geldi.

COP31'E 6 KITADAN 102 LİDER DÜZEYİNDE KATILIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklamasına göre, COP31 Zirvesi'ne 6 kıtadan 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluş lider düzeyinde katılım sağladı.

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Kaynak: Haberler.com
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