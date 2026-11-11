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Aliağa'da HABAŞ patlaması soruşturmasında Başaran dahil 11 kişi adliyeye sevk edildi

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Aliağa'da HABAŞ patlaması soruşturmasında Başaran dahil 11 kişi adliyeye sevk edildi
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Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen ve 18 işçinin öldüğü patlamaya ilişkin soruşturmada 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, fabrika müdürü, işveren vekilleri ve mühendisler bulunuyor.

(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'ndeki demir çelik fabrikasının çelikhane bölümünde 9 Kasım'da meydana gelen, 18 işçinin yaşamını kaybettiği patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Aralarında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, fabrika müdürü, işveren vekilleri, idari müdür, çelikhane müdürü, birim şefleri ve mühendislerin de bulunduğu şüpheliler, Aliağa Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: ANKA
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