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İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

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İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor Haber Videosunu İzle
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yarın aralarında İstanbul'un da olduğu 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ayrıca İstanbul Valiliği de yarın öğle saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini, cumartesi akşam saatlerine kadar sürecek fırtınanın hızının 90 kilometreye kadar çıkabileceğini belirtti.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için yarın beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı.
  • İstanbul'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren 40-60 km/saat, zaman zaman 60-70 km/saat hızla esmesi bekleniyor.
  • İstanbul'da rüzgarın cuma sabahı 60-90 km/saat hızla fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, cumartesi akşamı etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

İstanbul dahil 11 kentte yarın beklenen kuvvetli sağanak sebebiyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarıda bulundu.

11 İL ARASINDA İSTANBUL DA VAR

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sarı kodlu uyarı verilen iller arasında İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Tekirdağ, Kocaeli ve Çanakkale yer aldı.

İstanbul Valiliği, kent genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması ve cumartesi akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

İSTANBUL'A FIRTINA UYARISI

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte bugün güney ve güneybatı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (60-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Rüzgarın cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıorhan eren:

Adnan Hoca iceri atildigindan beri basina gelmeyen kalmadi su memleketin, salin hocayi kedicikleriyle beraber.

Yorum Beğen2
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Haber YorumlarıGoethegitme:

Böyle baslik atanlari devletin ıslah etmesi lazım!!! Bu dil,başka şeylere hizmet ediyor!!!

Yorum Beğen1
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