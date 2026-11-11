Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bella Hadid 5,5 milyon dolara ev aldı! Evin geçmişi şaşırttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bella Hadid 5,5 milyon dolara ev aldı! Evin geçmişi şaşırttı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, ABD'nin Colorado eyaletinde 5,5 milyon dolara satın aldığı yeni eviyle dikkat çekti. Crested Butte kasabasında dere kıyısında bulunan evin, 1900'lü yıllardan kalma iki eski kömür madencisi barakasının çevresine inşa edildiği ortaya çıktı. Üç yatak odalı evin sıra dışı mimarisi ve kış şartlarına göre hazırlanan iç düzeni ise dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

  • Bella Hadid, Colorado'nun Crested Butte kasabasında Coal Creek kıyısındaki bir evi 6 milyon 995 bin dolarlık liste fiyatı üzerinden 5,5 milyon dolara satın aldı.
  • Evin bulunduğu arazide 1900'lü yılların başına tarihlenen ve kömür madencilerinin kullandığı iki eski baraka yer alıyor; yapı 2001 yılında bu barakalar restore edilerek tamamlandı.
  • Yaklaşık 186 metrekarelik evde üç yatak odası ve üç banyo bulunuyor; yatak odaları alt katta, ortak yaşam alanları üst katta yer alıyor.

Bella Hadid, moda dünyasındaki kariyerinin ardından bu kez milyon dolarlık gayrimenkul yatırımıyla dikkat çekti. Ünlü modelin Colorado'da satın aldığı evin hem fiyatı hem de geçmişi merak uyandırdı.

5,5 MİLYON DOLARA EV SATIN ALDI

Dünyanın en tanınan modellerinden 30 yaşındaki Bella Hadid, ABD'nin Colorado eyaletindeki Crested Butte kasabasında yeni bir ev satın aldı. The Wall Street Journal'ın haberine göre ünlü model, 6 milyon 995 bin dolardan satışa çıkarılan mülk için 5,5 milyon dolar ödedi. Hadid'in satın aldığı ev, Colorado'nun dağlık bölgelerinden birinde, Coal Creek kıyısında bulunuyor. Emlak danışmanı Channing Boucher, ünlü modelin birkaç aydır Crested Butte bölgesinde yaşadığını belirtti. Ekim ayında Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkan Hadid, yoğun moda kariyerinin dışında Colorado'da daha sakin bir yaşam sürüyor.

EVİN ALTINDAN 100 YILLIK TARİH ÇIKTI

Bella Hadid'in milyonlarca dolar ödediği evin geçmişi, 1900'lü yılların başına kadar uzanıyor. Mülkün bulunduğu arazide bir dönem kömür madencilerinin kullandığı iki eski baraka yer alıyordu. Evin önceki sahipleri Currier çifti, 1999 yılında dere kıyısındaki araziyi satın aldı. O dönemde barakaların metal çatıları paslanmış, ahşap duvarları ise ciddi şekilde yıpranmıştı. Çift, tarihi yapıları yıkmak yerine restore ederek yeni evlerini bu barakaların çevresine inşa etmeye karar verdi. 2001 yılında tamamlanan ev, böylece eski madenci yapılarıyla modern yaşam alanlarını bir araya getirdi.

EVİ YAPARKEN TAHTALARI TEK TEK NUMARALANDIRDILAR

Evin restorasyon sürecinde oldukça sıra dışı bir yöntem uygulandı. Eski barakaların ahşap parçaları sökülmeden önce tek tek numaralandırıldı. Yeni temel hazırlandıktan sonra tahtalar yeniden eski yerlerine yerleştirildi. İç mekanlarda da tarihi malzemeler kullanıldı. Zemine, Virginia'daki 18. yüzyıldan kalma bir ahırdan getirilen çam tahtaları döşendi. Ana salonun tavanında ise Columbia Nehri kıyısındaki eski bir depodan alınan ahşap kirişlere yer verildi. Kirişlerin üzerindeki eski demir cıvatalar bile korunarak yapının tarihi dokusunun kaybolmaması sağlandı.

YATAK ODALARININ ALT KATTA OLMASININ NEDENİ ŞAŞIRTTI

Yaklaşık 186 metrekarelik evde üç yatak odası ve üç banyo bulunuyor. Ancak evin en dikkat çekici özelliklerinden biri, alışılmışın dışındaki kat düzeni oldu. Yatak odaları alt katta, ortak yaşam alanları ise üst katta konumlandırıldı. Önceki ev sahibi Elizabeth Le Coq Currier, bu tercihin Colorado'nun sert kış koşulları nedeniyle yapıldığını anlattı. Bölgede kar kalınlığı alt kat seviyesine kadar yükselse bile üst kattaki salon gün ışığından yararlanmaya devam edebiliyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'de kaldırımlar canlı yayın stüdyosuna dönüştü! Her biri ayrı çadırda

Kaldırımdaki çadırların sırrı şaşkına çevirdi
İş adamı ticaret için gittiği ülkede kayboldu! 5 aydır tek ses yok

İş için gittiği ülkede sır oldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Kış lastiğinde geri sayım başladı! Takmayana 6 bin TL ceza

Milyonları ilgilendiriyor! Uymamanın cezası çok ağır
7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi

Günlerdir aranmadık yer bırakılmadı! Aileyi yıkan haber geldi
Tümer Metin'den İrfan Can Kahveci'ye olay sözler: G**ü yemedi

Fener'in yıldızına "G**ü yemedi" dedi ortalık karıştı

Hurdacıda 9 yıl bekleyen Boeing 747'nin kokpitini 200 bin TL'ye aldı! Gebze'deki evinin bahçesine taşıdı

Hurdada 9 yıl bekledi! Dev uçağın kokpiti artık onun ofisi olacak
İzmir'deki faciada can kaybı 18'e yükseldi! Yaralı işçi kurtarılamadı

Faciadan bir acı haber daha! Yaralı işçi ne yazık ki kurtarılamadı