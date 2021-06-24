Sevgiliye uzun mesajlar... Sevgiliye söylenecek güzel mesajlar! Kız arkadaşa, erkek arkadaşa uzun mesajlar!

Aşk, sevdiklerimiz ile aramızdaki güçlü bir bağdır, bu nedenle ne olursa olsun onu her zaman var etmek için en iyi yolu bulmamız gerekir. Bunun için sevgililer birbirlerine sık sık sevgilerini göstermek isterler. Bunun için Sevgiliye uzun mesajlar sevgiliye söylenecek güzel mesajlar ve sevgilye 1. ay mesajı uzun gibi başlıklar araştırılıyor.

Sevgiliye uzun mesajlar atmak isteyenler sık sık araştırmalar yapıyor. Ona kalbini nasıl taşıdığını ve hayatındaki en önemli kişi olduğunu söylemen için en güzel sevgiliye uzun mesajları sizler için derledik... İşler iyi gitmediğinde bile seveceğine söz ver ve kız arkadaşa erkek arkadaşa en güzel sevgiliye mesajları at. İşte bazı uzun aşk mesajları, sevgiliye söylenecek güzel sözler, sevgiliye mesajlar ve sevimli paragraflar!

SEVGİLİYE MESAJLAR

Burada bana içinde yaşama şansı vermen için kalbinin kapılarını çalıyorum bebeğim. Sevgimin en derin parçasını hissedebilmen için kalbine kendinden daha yakın olmak istiyorum. Seni seviyorum!

Kalbim senin aşkın için atıyor, seni düşünebileceğinden daha iyi sevmek için. Sen hayatımda tanıdığım en ilginç insan tutkumun tonusun. Seni seviyorum!

Sen benimsin ve kalbimin seçtiği tek kişisin, sensiz bir hayat can sıkıntısından başka bir şey değil. Hayatımda yaptığın her şey için sana gerçekten minnettarım. Benim için orada olduğun için teşekkürler. Seni seviyorum.

Benim için o kadar çok şey ifade ediyorsun ki sana olan sevgimi hiçbir kelimeyle tam olarak anlatamam. Seni özlediğimde yanaklarımdan süzülen sevinç gözyaşlarısın. Hayatımın tutkusu, her şey kalbimi memnun ediyor. Bebeğim seni sonuna kadar seveceğim.

Aşkının gücü bana güç verdi. Şimdi kalbim senin, o yüzden güvende tut. Ben seninim, lütfen beni sımsıkı tut ki aşk köprüsünden düşmeyeyim. Seni gerçekten sevdiğimi itiraf etmeliyim!

SEVGİLİYE UZUN MESAJLAR

Kelimeler seni ne kadar sevdiğimi ifade etmekte yetersiz kalabilir ama yaptıklarım sana olan aşkımı asla gösteremez. Seni dün sevdim, bugün seviyorum ve yarın da seni seveceğim! Aşk kelimelerle ifade edilebilecek bir şey değildir. Aşk, eylemlerle ifade edilen ve kalple hissedilen bir şeydir. Sana ne kadar sevildim bilmiyorum ama inan bana canım, sen hayatımdaki en değerli şeysin. Seni seviyorum! Beni masalların gerçek olduğuna inandırdın. Senin sayende, denememize bile gerek yok ve birlikte olduğumuz zamanlar her zaman güzeldir. Seni seviyorum tatlım. Kaç gün kaç ay geçti seninle. Ben mutluluktan sarhoş gibi yürüyorum, gülümsüyorum herkese. 'Aptal aşık' diyorlar benim için. Seni tanısalardı, kalbindeki seni bilselerdi hak verirlerdi bu halime. Neredeyse çıkacağım sokaklara, "aşığım ben" diye bağıracağım. Güzel gözlüm, ne yaptın sen bana böyle ? Yaşamak ayrı bir güzel şimdi bana. Her güne seni görmek umuduyla başlamak güzel; bana ait olduğunu, sana ait olduğumu bilmek güzel. Bitmesini hiç istemediğim bir rüyada gibiyim. Ne olur uyandırmasa kimse… Bu bir rüyaysa bile, sen hayalden ibaretsen bile, gözlerimi hiç açmasam. Artık gerçekleri bir kenara koyup senin cennetinde yaşasam. Bir meleğin kanatları altında gibi, hiçbir şeyden korkmasam. Bu dünyanın tüm masumiyetini, tüm güzelliklerini kalbine sığdırdığın gibi beni de kalbine sığdırdığın için teşekkür ederim sevgilim. Tüm kalbimle sana çok aşığım. "Aşk" kelimesinin ne kadar güçlü olduğunu anlamamı sağladın ve kesinlikle romantik aşkın gerçek anlamını anlamamı sağladın. Bu kadar nazik, anlayışlı ve cömert bir insan olduğun için teşekkürler. Bana çok ilham veriyorsun. Seni seviyorum bebeğim. Sensiz bir gün, Dünya gezegeninin varlığı sorusunu sormamı sağlıyor. Sevgili aşkım, en savunmasız günlerimde bile devam etmemi sağlıyorsun. Sensiz ben nefes alamam; sensiz ben yarımım. Seni çok seviyorum bebeğim. Keşke çocukken tanısaydım seni, küsme diye saçını çekmezdim hiç. En sevdiğim oyuncaklarımı önüne sererdim. Sonra bakkala gidip çikolatalar alırdım sana. Saklambaç oynasaydık, bir sana sobelenirdim. Kovalamaca oynarken çok hızlı koşmazdım mesela, yorulma diye yalancıktan düşerdim. Belki sana 'pamuk şekerim' derdim, hatta şimdi bile diyebilirim. Ne bileyim, seninle çocuklaşıyorum sevgilim. Dünya senin kadar güzel geliyor tüm telaşlarıyla, bir o kadar yorulmuyorum da sevmekten seni. Bir ağacın altında gölgelenmek gibiymiş seni sevmek, yazın sıcağında. Annemin oynarken verdiği salçalı ekmek gibi, ilk bayramlık ayakkabılarımı giymek gibiymiş seni sevmek. Herkesin bir ruh eşi varmış bu dünyada. Çocukken tanımasam da seni, inanıyorum ruh eşim olduğuna. Belki çocukken tanışamadık ama, hayat sonunda çıkardı seni karşıma. Şimdi hiç niyetli değilim peşini bırakmaya. Dişlerimiz dökülüp belimiz bükülene kadar hiç ayrılmayalım sevgilim, seni seviyorum. Birini tüm kalbimle sevmek ve aynı miktarda sevgiyi geri almak her zaman bir rüyaydı - bunu mümkün kıldığınız için teşekkür ederim. Sevgili kız arkadaşım, kendimi en şanslı kişi olarak düşünmeden edemiyorum çünkü sana sahibim. Sen güzelliğiyle etrafındaki her şeyi yakma gücüne sahip, yaşayan, nefes alan bir güneş ışınısın. Ayrıca kalbimi eriten en tatlı gülüşün var sevgilim. Aphrodite'e rakip olduğun için teşekkürler, güzel tanrıça seni kıskanıyor- bahse girerim. Tatlım, sen hayatımda yokken günlerimin nasıl geçtiğini hayal bile edemiyorum ve sensiz hayatımın nasıl olacağını hayal etmeye cesaret edemiyorum. Benimle kal bebeğim. Sonsuza kadar benim ol ve beni dünyanın en şanslı adamı yap. Mükemmel olmayabilirim ama kızım, umarım biliyorsundur ki senin için ölebilirim. Sen benim her şeyimsin. Hayatımı her şekilde kutsadın ve seni hayatıma gönderdiği için Yüce'ye sonsuza dek minnettarım. Bir anda hayatıma girdin ve hiç şüphesiz daha iyi bir yer yaptın. Var olduğun için teşekkürler, aşkım leydim. Birlikte geçirdiğimiz her an, benim en değerli anımdan başka bir şey değil. Seni herşeyden fazla seviyorum. İlk gördüğüm anda vuruldum kahverengi gözlerine. Sende sıcacık bir kalp olduğunu biliyordum, o zamandan beri. Artık bu dünyada sevip güvenebileceğim bir sen vardın. Uçurumun kenarındayken, her şeyden soğumuşken sen girdin hayatıma. Çiçeğe bahar, kumsala yaz, derdime şifa gibi geldin. Yanımda sen olunca hiçbir şeyden korkmadım sevgilim, ölmekten bile. Umutlarımı yitirdiğimde gülüşün tuttu beni ayakta. Sesinin ezgisi susturdu hayatımın sancılı çığlıklarını. Hayatımın en güzel zamanlarını yaşadım senle, en çok seninle güldüm. Sevgilim, hayatımdan hiç eksik olma. Seninle içtiğimiz bir kahvenin kırk yıl hatırı varsa, kırk yılımı önüne sererim, yeter ki beni sensiz bırakma. Sen olmazsan yolumu kaybeder giderim, sen yoksan ben de biterim. En güzel cümlelerim seninle başlar benim. Ay nasıl güneşten alıyorsa parlaklığını, ben de seninle aydınlanan ay gibiyim. Seni seviyorum ömrümün en güzel mevsimi. Sen benim milyonda bir bulduğumsun ve seni asla bırakmayacağım tatlım. İnsanlar deneyebilir ama kalbimdeki yerini kimse alamaz; orada hüküm sürüyorsun. Sen benim gerekliliğimsin, beni eksiksiz tamamlıyorsun. Sen hayatımdaki tüm karanlıkları söndüren güneş ışığısın. Sen benim kurtuluş yolumsun. Hiç birini senden daha derinden sevmedim. Seni söyleyebileceğimden daha çok seviyorum. Hiçbir şey sana olan aşkımı değiştiremez! Önceden kıymetsiz olan hayat, seninle anlam kazandı gözümde. Her şey güzel gitmeye başladı, sonra seni kaybetme korkusu geldi çattı. Hayatımda korkmadım hiçbir şeyden belki de, seni kaybetmekten korktuğum kadar. Düşünmekten korktum sensiz geçen bir günü. Varlığının bana neler kazandırdığını anladım sevgilim. Kıymetinin neden bu kadar çok olduğunu anladım. Şimdi tüm dualarımda adın var senin. Göz kapaklarıma kazıdığım bir resmin var. Şimdi seni sevdiği için kendini seven bir adam var karşında, aşkın ne olduğunu seninle anlayan, bir kadını gökyüzünden sayan. Benim için monoton olan hayat, şimdi hayaller ve umutlarla dolu. Tüm her şey senin sayende kadınım. Gülüşün, yürüyüşün, seslenişin bile hayat şerbeti gibi, bir yudum yetiyor insana. Sarhoş oluyor mutluluktan. Bir zamanlar boş vermiş, hayatını salmış bir adam şimdi senin kıvılcımınla etrafını aydınlatan bir mum gibi. Tatlı gülüşün, her güne yeni umutlar ve hayallerle başlamam için ilham kaynağım. Hayatımın bu kadar huzurlu olmasının sebebi senin tatlı sesin. Hayatıma girdiğin ve onu her zamankinden daha harika hale getirdiğin için teşekkürler. Sana her şeyi borçluyum! Seni sevmek benim için bir bağımlılık gibi. Seni sevmekle geçirdiğim her an cennette geçirdiğim anlar gibi. Seni sevmekten vazgeçtiğim gün öldüğüm gündür. Seni kendimden daha çok seviyorum. yüzündeki o tatlı gülümsemeye her zaman devam et! Ben aşkın ne olduğunu seninle anladım sevgilim. İçimin buzları eridi, hiçbir şey kızdıramaz oldu beni. Eskisi gibi değilim artık. Islık çalarak yürüyorum sokaklarda, ellerim cebimde de değil hem. Ele geçirdiğin kalbim her şeyine boyun eğmeye hazır. Gözlerinin bir bakışıyla bağlanıyor elim, kolum, ayağım. Dizlerimin bağı çözülüyor sonra, koşa koşa yanına gelmeyi istiyorum. Uyuyorum, seni rüyamda görmek için; uyanıyorum, sana gelip sarılabilmek için. Bir gün, hayallerim gerçek olacak biliyorum; seninle uyuyup seninle uyanacağım. O zaman ben, dünyanın en mutlu insanı olacağım. Mutluluk adına olan her şey bizimle olacak. Biliyorum sevgilim, sevenin duası kabul olurmuş. Elbet bir gün senin gözlerin açıldığında doğacak güneş, senin kokunu içime çektiğimde anlayacağım baharın geldiğini. Sesinle uyanacağım mutlu günlerime, gözlerindeki ışıkla aydınlanacak yollarım. Tüm hayallerimin içinde adı geçen kadın, iyi ki benimsin. Her sabah uyandığımda aklıma gelen ilk şey sensin. Gözlerimi kapatıyorum ve güzel yüzünü kafamda canlandırıyorum, böylece güne pozitiflikle başlayabilirim. Hayatımda olduğun için kendimi şanslı hissediyorum. Sen, hayatımın geri kalanında Allah'a şükredeceğim bir nimetsin. Sen gelmeden önce hayatım eksikti. Seninle tanıştığımdan beri hayatım tamamen değişti. İçinde birçok koku olan bir çiçek gibisin. Hayatımı aşkının renkleriyle süslediğin için teşekkürler. Seni seviyorum! Hiç tanımadığım birine aşık olmayı düşünmedim. Sonra bir gün aniden seninle tanıştım ve kulağıma bir şey bunun hayatımda istediğim kızın bu olduğunu fısıldadı. O zamandan beri tek bildiğim seni sevdiğim ve sonsuza kadar seninle olmak istediğim. Sana aşık oldum ve o kadar derine düştüm ki, bu dünyadaki hiçbir şey beni buradan kaldıramaz. Cennetin yukarıda olduğunu sanıyordum ama şimdi cennetin derinlere, aşka düştüğünü biliyorum. Hayatımın son anına kadar seninle olmak istiyorum! Seni özlemenin ağır yükü altında eziliyorum şimdi. Göğüs kafesimin içinde kalbim bir kuş gibi çırpınıp duruyor sevgilim. Sadece yanımda olsan, hiç konuşmasan da olur, yeter ki varlığınla beraber olayım. Kokun olsun olduğum yerde, o da bana yeter. Gülmesen de olur yüzüme, sadece bak gözlerimin içine. Sensiz hiçbir şeyden tat alamaz oldum, aldığım nefesi boğulurcasına alıyor, çırpınarak yaşıyorum. Sonra kendime "Bir insan böyle sevilir mi ? " soruyorum. Sonra seni sevdiğimi hatırlayıp vazgeçiyorum sormaktan. Aslında fazla söze gerek de yok sevgilim, özlüyorum. Gurbette gibi özlüyorum, memleketimi özler gibi. Şimdi seni görsem, kutupta güneş, çölde su görmüş gibi sevinirim. Öyle ki sen benim ilkbaharımsın, kara kışlardan sonra hayatımı aydınlatan umutsun. Gel de çiçeklerim açsın, kelebeklerim uçsun semada. Bu özlem bitsin, bu sevgilinin karanlığı aydınlansın bir anda, senin ışığınla.

SEVGİLİYE UZUN ROMANTİK MESAJLAR