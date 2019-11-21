Sevgiliye hediye! Sevgililer günü hediyeleri, erkek sevgiliye hediye! Sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri

21.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:56

Sevgililer günü için sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri araştırması yapanlar sevgiliye hediye erkek, erkek sevgiliye hediye fikirleri, erkek sevgiliye ilginç hediye fikirleri gibi konuları da merak ediyor. Merak ettiğiniz erkek sevgiliye hediye, sevgiliye hediye erkek, sevgiliye özel hediye, sevgiliye en güzel hediye, en güzel sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri gibi konuların detayları haberimizde…

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİNDE ERKEK SEVGİLİYE HEDİYE SEÇENEKLERİ

Sevgiler günü hediyeleri, çiftlerin birbirlerine aşklarını ifade etmeleri için özel seçenekler sunuyor. Özellikle erkek sevgiliye hediye seçenekleri ile özel fırsatlar sunan erke sevgiyle hediye alternatifleri, anlamlı ve zarif tercihler sunuyor. İşte erkek sevgiyle hediyeler:

ERKEK SEVGİLİYE HEDİYE/ SİHİRLİ KUPA

Kişiye özel sihirli kupa erkek sevgiyle hediye olarak verilebilecek en güzle hediyelerdendir. Sihirli kupa normalde tek renk ancak içine sıcak içecek doldurulduğunda sıcağa duyarlı resim ortaya çıkmakta ve kendi seçtiğiniz romantik resim görünmektedir Bu hediye erkek sevgiliye hediye olarak alınabilecek en güzel seçeneklerden biridir.

Erkek sevgiliye hediye

ERKEK SEVGİLİYE HEDİYE/ CÜZDAN

Erkek sevgiliye hediye alacaklar eğer klasik seçeneklerden vazgeçmem diyorsanız, bu durumda cüzdan seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Bu hediye ile sevgiliniz her sizi hatırlayacak devamlı anınızı yanında taşıyacak

ERKEK SEVGİLİYE HEDİYE/ AJANDA KALEM

Erkek sevgiliye hediye alırken konsept hediye almak istiyorsanız ajanda kalem konseptini tercih edebilirsiniz. Böylece sevgiliniz sizi hatırladıkça romantik şiirleri ve sözler yazacağı bir alanı olacak.

ERKEK SEVGİLİYE HEDİYE/ BASKILI YASTIK

Erkek sevgiliye hediye alırken daima sizi hatırlatacak hediye seçeneklerini ön planda tutuyorsanız romantik baskılı yastıkları tercih edebilirsiniz. Sevgiliniz dinlenmeye geçtiği zaman sizin hediye ettiğini yastıklara yaslandığında sizi hatırlayacak en rahat anında sizi düşünecektir.

Erkek sevgiliye hediye

ERKEK SEVGİLİYE HEDİYE/ BASKILI PUZZLE

Romantik hediye seçeneklerinin vazgeçilmezi olan romantik puzzle, erke sevgiliye alınabilecek en güzel hediyelerden biridir. En romantik anınızda çekilen bir fotoğrafın basıl olduğu puzzle, sevgilinizin boş vakitlerinde hobisi olacak ve kendine ayırdığı vaktinin tümünü sizinle geçirmesini sağlayacak.

ERKEK SEVGİLİYE HEDİYE/ ROMANTİK DUVAR SAATİ

Erkek sevgiliye hediye alırken zamanı durduracak bir hediye almak isterseniz romantik baskılı duvar saatini tercih edebilirsiniz. Sevgilinizin iş yerine ya da evine asacağı bu saat devamlı sizi hatırlatacak ve adeta zamanı durduracak.

ERKEK SEVGİLİYE HEDİYE/ GECE LAMBASI

Erkek sevgiliye alınabilecek en romantik hediyelerden biri de romantik gece lambasıdır. Bu hediye ile sevgiliniz uykuya dalarken sizi hatırlayacak ve onun rüyalarına gireceksiniz.

Erkek sevgiliye hediye

SEVGİLİ SÖZLERİ VE SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Ömür dediğin şey bu kadar kısayken neden sana sürekli seni seviyorum demeyeyim?

Hayallerimize tutunsak mesela, yarın sabah gidip nikâh kıysak, ilerleyen zamanlarda burnu sana benzeyen, çenesinin kıvrımını benden alan bir çocuğumuz olsa, sevgisini senden, affetmeyi benden öğrense, bilgiyi senden doğruyu benden alsa hiç fena olmazdı. Çok bir şey istemiyorum sana benzesin yeter, gerisi teferruat.

Şiir biter, şair gider, çay biter, zaman biter, gece geçer, sevgim sonsuz kalır.

Uzun lafın kısası diye demiyorum Seni kendimden bile fazla seviyorum.

Birbirimizi daha çok sevmek için neyi bekliyoruz? Zaman gitgide kısalıyor ve ben seni hep daha fazla seviyorum.

Zaman geçer aşk buralara da uğrar elbet. Kapım sevgin için sonuna kadar açık, kalbim emrine amade. Seni bir ömür seviyor olacağım.

Bana bu kadar güzel bakan kadının, gelinim olduğunu görmeden ölmek istemem.

Şimdi sen uyuyorsun ya, rüyalarına girmek isterdim. Çocuklar gibi çıplak ayakla koşalım çimlerin üzerinde, tartışmalar olmasın aramızda, mutlulukla şarkılar söyleyelim, dudağından defalarca öpeyim seni, uyandığında yalnız ben kalayım aklında.

Aşk, dünyadaki lüks şeylerle ilgili değildir. En pahalı arabayı kullanmak ya da en pahalı evde yaşamak aşkla uzaktan yakından ilgili değildir. Aşk, rüyaları bir araya getirmek, birbirlerine yardım etmek, karşılığında bir şey beklemeden vermektir. Aşk hayattaki mutluluğu ve acıyı paylaşmakla ilgilidir. Sadece maddi olarak insanları değerlendiren insanlar, dünyanın en zengin insanı olabilirler belki ama aşk sahip olabilecekleri, parayla satın alabilecekleri bir şey değildir ve bu yüzden altın saraylarında, taşa dönmüş bir kalple yaşamaya devam eder ve en sonunda aşkı tatmadan ölüler.

Sevgili sözleri

ROMANTİK SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Ne mutlu bana ki, ben ruhen çok zenginim. Altın saraylarım yok belki ama kalbimin sultanını bulmuşum. Onun varlığı her yeri altına çevirir. Kalbimin anahtarını tutan, kalbimin sultanısın sen.

Daha fazla ne söyleyebilirim? Güzel gülüşünü seviyorum; Senin güzel gözlerine tapıyorum ve parçalara dağılmış hayatımı toparladığın için de sana minnettarım. Varlığınla şu hayatın yaşamaya değer olduğunun farkına vardım. Az şey mi bu? Oysa sen olmadan önce dünya benim için sadece sıkıntıyla yaşamak zorunda olduğum bir yerdi. Renksiz ve sevgisiz bir yer. Senin karşıma çıkman tesadüf mü? Yoksa kaderin tatlı bir oyunu mu bilmiyorum ama iyi ki varsın hayatımda bir tanem. Seninle olduğum her gün bayram gibidir. İçimdeki sevda çiçeğini senin güzelliklerinle büyüttüm. Sana hayatımı borçluyum. Bir de aşka inanmamı sağladığın için çok ama çok mutluyum.

Keşke daha önce karşılaşmış olsaydık, daha önce aşık olurdum sana.

Sevgilim, hangi saatte kalktığını, çayı kaç şekerli içtiğini, parmak izlerini, hangi sanatçıyı sevdiğini, neler yapmak istediğini, denize sadece izlemek için gittiğini, gerildiğinde gözünü kapatmanı, eriği tuzla değil de şekerle yediğini benden başka kimse bilemez. Seni sevdiğimi daha nasıl anlatayım?

Seni kelimelerin ötesinde seviyorum. O yüzden seni hiçbir şiirle ya da şarkıyla kıyaslayamam. Onların ötesindesin benim için. En güzel şarkı, en güzel bestesin daha henüz yazılmayan ama sadece benim içimde yaşayan.

Her gün yeniden mi diye sorma, her gün yeniden seviyorum ben seni.

Bir seni seviyorum sevgili, senden gayrısı benim için yaşamıyor bile.

Seni seviyorum demek için sadece iki dudak yeterli değil sevgili, önce kocam bir yüreğe ihtiyacın var.

Senden önce kendimi kaybolmuş gibi hissediyordum. Her yer karanlıktı ve bir daha asla güneş doğmayacaktı sanki içimde. Sonra sen geldin ve beni saklandığım o karanlık kuyudan çıkardın. Bana yeniden sevmeyi daha da önemlisi tekrardan güvenebilmeyi öğrettin. O kadar sıkı sarıldın ki bana, sanki yıllarca kaldık öyle. Ellerimi tuttuğun o ilk günden beri kalbim yalnızca senin için atıyor sevgilim.

Öyle biri olacak ki her şeyi unutturacak… Ve diyeceksin ki… Bana içinde sen olmayan her şeyi unutturdun. Sen benim için işte öylesin aşkım sevgililer günün kutlu olsun.

Verilebilecek en güzel hediyeydi, sevgilerin en yücesine tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanıydı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi yaşanmışlardan, duyulabilecek en ilk sıcaklık. Ve böylesi bir günde gelmesende görmesende sevmesende en büyük mutluluk, sesini duyabilmek, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana...

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

Her sabah, seni severek yeni güne başlamanın verdiği mutluluk tarif edilemez sevgilim. Sanki yeni doğmuş bir bebek gibi hayata en başından başladım. Senden öncesi öylesine eksik ve manasız ki. Sensiz geçen senelerin acısını çıkarırcasına gözlerine dalıp, saatlerce güzel bir manzarayı izler gibi seyretmek istiyorum güzel yüzünü.

Sen benim kutup yıldızım gibisin. Ne zaman yolumu şaşırsam gökyüzüne bakıp da yönümü bulur gibi kalbimdeki sana bakarak doğru yola gidiyorum. Ne zaman kötü bir düşünce gelse aklıma hemen seni düşünüyorum. Birlikte geçireceğimiz o güzel hayatı, yenilerini ekleyeceğimiz eşsiz anılarımızı. Hayatımda olduğun sürece asla kaybolmayacağımı bilmek çok güzel bir his sevgilim.

Sevgili sözleri

AŞK DOLU SEVGİLİ SÖZLERİ

Eskiden şiirler manasız gelirdi. Yağmur canımı sıkar, yeni doğan gün bir anlam ifade etmezdi. Şimdi senin varlığın başlı başına bir şiir, aşkın şair etti beni. Yağmurda seninle dans etmek, her yeni sabaha seninle uyanmak istiyorum sevgilim. Kalbinden daha konforlu hiçbir yerde bulunmamıştım bugüne kadar.

Korkma sakin gecelerden, pencerende yıldız gibi parlayacağım. Uzaklarda yalnızım sanma sakın, nefes gibi içinde, gölge gibi arkanda, can gibi canında olacağım.

Balıkların sevgisini bilir misin? Birbirine dokunamazlar ama sevgilerini hep yüreklerinde hissederler. Bende şimdi sana dokunamıyorum çünkü sen hep yüreğimdesin.

Şimdi yoksun… Seni dilediğim gibi düşünebilirim, tutup elini öpebilirim uzun uzun. Kimseler ayıplamaz beni yokluğunda seni sevdiğimi anlayamazlar ki!

Kim bilir hangi akşam güneşle beraber ben de söneceğim. Kim bilir hangi ellerden son suyumu içeceğim, belki görmeden öleceğim fakat yine de seni ebediyen seveceğim.

Uzaklıklar küçük sevgileri yok eder, büyükleri yüceltir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp ateşi yükselttiği gibi…

Sevgimi sadece gökyüzü bilsin, çünkü oranın şahitleri sayılamayacak kadar çok ve sen öyle özelsin ki sana ancak yıldızlar şahitlik yapabilir!

Bir kuştun sen uçup uçup dalıma kondun ve ben sana hep çiçek açtım yine gel diye, ama sen bir rüzgara kapılıp gittin. Üşüdüm, kırıldım ama hiç unutmadım.

Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var; onlar milyonlarca sen bir tanesin.

Karanlık gecede önemli değildir yıldızları görmek. Gündüzleri yıldızları görmek marifet, aşık olmak önemli değil, bir ömür boyu sevebilmek marifet.

Bir kurşun sesi kadar hızlı geçer hayat… Ama öylesine zordur ki kurşunu havada sevdayı yürekte tutmak.

Gül yüzünün gülüşüne kurban olan bu can, CANAN için can olmuş, ey YAR.

Güzelliğinin bahçesinde açan taze güller, süslemiş gülüşünü canım sevgilim.

Sen hiç denizin ortasında yemyeşil bir orman gördün mü sakın olmaz deme ben senin gözlerinde ölülerin bile bulamadığı cenneti gördüm.

Aşk kendinden vazgeçerek biz olanların değil, benliğini koruyarak bir olanların yazdığı bir hikayedir.

Yıldızlar kadar uzak bir hasrettir sana sevgim ey güzel, seninle tekrar buluşacağım güne gebe kalmışım. Çareler tükenmiş hasretine, seni canımdan çok seviyorum ey yar.

Keşke daha önce karşılaşmış olsaydık, daha önce aşık olurdum sana.

Kafamı senden başka bir yana çevirdiğim zaman bile özlüyorum seni.

Şiir biter, şair gider, çay biter, zaman biter, gece geçer, sevgim sonsuz kalır.

Bana bu kadar güzel bakan kadının, gelinim olduğunu görmeden ölmek istemem.

Ömür dediğin şey bu kadar kısayken neden sana sürekli seni seviyorum demeyeyim?

azıları Sevgiliye Güzel Sözler ararken kısa ve net cümleler arar…

Bırak da seni ben seveyim. Yabancıya gitmesin gözlerin…

Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatırına sen kalayım.

Sen benim görmek için, bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin.

Uzun lafın kısası diye demiyorum Seni kendimden bile fazla seviyorum.

SEVGİLİ SÖZLERİ

Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatırına sen de kalayım

Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum!

Verdiğim son nefese kadar ellerim ellerinde, gözlerim gözlerinde ve sevgin tam kalbimin üzerinde olacak.

Zaman geçer aşk buralara da uğrar elbet. Kapım sevgin için sonuna kadar açık, kalbim emrine amade. Seni bir ömür seviyor olacağım.

Kokun cennet bundan bahsetmiş miydim? Boynunda yaşamak istiyorum. Biri buna itiraz edecek olursa şayet; reddederim tüm evreni.

Yağmur olsan binlerce damla arasından bulur tutardım seni. Çünkü korkarım; toprak aldığını vermiyor geri…

Şimdi bir harita açsalar önüme ve deseler ki; "Bir yer seç!", ben yine senin olduğun şehri seçerdim.

Sadece seninle darmadağın oluyorum ve sadece seninle toparlanıyorum. Aşk dediğin bu kadar.

''Aşkın olduğu y?rd? yaşam da vardır." diyor Mahatma Gandhi. Senden önce ben yaşamıyormuşum meğer. Ne aldığım nefesin kıymeti varmış ne de yemeğimin tadı tuzu. Seninle birlikte yeniden doğdum, meğer hayat denilen şey çenendeki o mahcup gamzeymiş.

Sana kendimi anlatmak istesem seni tenha da bulamam. Seni tenhada bulsam ben kendimi bulamam.

Bir gün sabah sabah kapıyı vursam, Kim o dersin uykulu sesinle içerden. Saçların dağınıktır, mahmursundur. Kim bilir ne güzel görünürsün sevgilim, Bir sabah vakti kapıyı çalsam, Uykudan uyandırsam seni, Ki, daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten.

"Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey bu. Önce özlüyor, sonra ağlıyor, akşamları küsüyor, geceleri çok seviyorum" Özdemir Asaf

"Ben utangaç bir kalbi taşırım geceden. Ben sana aşık olduğumu, ölsem söyleyemem." Özdemir Asaf

"Aşk; bir bakıma sobaya dokunmak gibidir. Bir defa yanarsın, izi kalır. Sonra bir daha dokunmazsın, sadece yanına yaklaşırsın." S. Akın

"Öyle bir zamanda gel ki, vazgeçmek mümkün olmasın." Orhan Veli Kanık

Sevgiliye Güzel Sözler söylemek için en ideal zamanlardan biri sabahtır. Sevgilinizin güne sizin göndereceğiniz Günaydın Mesajı ile başlamasını ister misiniz?

Dünyanız mutIu, hayaIIeriniz tatIı oIsun. GönIünüze huzur doIsun, mutIuIukIar ömrünüzce, her şey gönIünüzce oIsun. Günaydın.

Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri, her günüm seninle başlar, seninle yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım.

Uyanır uyanmaz gelirsin aklıma, bir güneşe bakarım birde duvardaki bana gülen fotoğrafına, benim için en güzel gün seninle uyadınğım günlerdir sevgilim, günaydın sana.

Sen benim yıldızımsın, güneşim olduğun gibi, sen benim bitmeyen günlerimsin tıpkı bugün olduğu gibi, günaydın sevgilim günaydın benim en güzel günüm.

Günlerimde anlamlar gizli bakışların gibi, günlerimde heycanlar gizli sana baktığımda kalbimin atışı gibi, günlerimde hep sen varsın sevgili, günaydınlar olsun sana…

Başımı yastığa koyduğumda tek dileğim oluyor seni görmek rüyamda ve bu gecenin sabahında da seni gördüm rüyamda, günaydınlar olsun sana biricik sevgilim.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ NELERDİR?

Sevgililer gününü unutulmaz bir anıya dönüştürmek için özel hediyeler alabilirsiniz. Sevgililer gününde alınabilecek en güzel 10 hediye, size çok sayıda seçenek sunuyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ ROMANTİK KOL SAATİ

Sevgililer gününde zamanı durduracak bir hediye seçeneği olan romantik kol saati, duygularını ifade etmek için ideal bir hediyedir. Tasarım kol saatine izin için önemi olan saati sabitleyerek ve özel resim ekleyerek romantik bir tasarıma dönüştürebilirsiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ SEVGİLİLER GÜNÜ ÇİKOLATASI

Sevgililer günü tadı damağınızda kalacak bir hediye: Sevgililer günü çikolatası. Renkleri ve şekilleriyle sevgililer günü konseptine uyum sağlayan sevgililer günü çikolatası tatlı yiyip tatlı konuşacağınız bir sevgililer günü vadediyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ SEVGİLİLER GÜNÜ KÜNYESİ

Sevgililer gününü unutulmaz yapacak bir başka hediye de sevgililer günü künyesidir. Künye üzerine yerleştirilen romantik resminiz,hediyenizin yıllar boyu hatırlanacak bir hediye olmasını sağlıyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ SEVGİLİYE HEDİYE SİHİRLİ BARDAK

Sihirli bardak hediyesi sevgilinizi şaşırtacak tarzı ile farklı bir hediye olarak öne çıkıyor. Sıcak su eklendiğinde ortaya çıkacak romantik resim sevgilinizi şaşırtacak. Kullanışlı bir hediye olan sihirli kupa bardak, her kahve yudumunda sizi hatırlamasını sağlayacak.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ ROMANTİK PUZZLE

Sevgililer gününü hem romantik hem de eğlenceli şekilde geçirmek istiyorsanız, puzzle hediyesini tercih edebilirsiniz.Özel tasarım puzzle seçeneği ile romantik resminizin kullanıldığı puzzle ile parçaları tamamlamak hem siz hem de sevgilinizi için romantik anlar yaşatacak.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ ROMANTİK FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Sevgiliye alınabilecek romantik hediye seçeneklerinden biri de fotoğraf albümüdür. Özel anları yansıtan fotoğraflarla oluşturulan albüm, sevgilinizi çok etkileyecek.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ AŞK PASTASI

Sevgilinizi etkileyecek özel hediye seçeneklerinden bir başkası da aşk pastasıdır. Sevgilinizin damak tadına uygun tarzda arta kalpli ve romantik yazılı şekilde tasarlanarak özel bir sevgililer günü hediyesine sahip olmanızı sağlayacak.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ ROMANTİK KURABİYELER

Romantik kurabiyeler, sevgililer gününde baş başa geçireceğiniz akşamınız için işlevsel bir hediyedir. Romantik anlar yaşadığınız 14 Şubat'ta ağzınızı tatlandıracak özel şekilli kurabiyeler sevgililer günü konseptini tamamlamanızı sağlayacak.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ SONSUZLUK GÜLÜ

Sevgililer gününün anlamına ve önemine tam olarak uygun bir hediye olan sonsuzluk gülü, tasarımıyla sevgilinizi derinden etkileyecek. Farklı renk seçenekleri ve farklı tasarım seçenekleri sunan sonsuzluk gülü, çok sayıda alternatif sunuyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ SEVGİLİLER GÜNÜ YASTIĞI

Sevgililer gününü anlamlı bir hale getiren sevgililer günü yastığı, üzerine resim ve yazı eklenerek oluşturulan romantik bir hediyedir. Yastık üzerine ekleyeceğiniz resim ve yazıyı seçmekte özgürsünüz.

SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZLERİ NELERDİR?

Sevgililer Gününde İstanbul'da Gidilecek Romantik Yerler ile sevgilinize özel sürprizler yapabilirsiniz. Sevgililer gününde İstanbul'da doyasıya romantizm yaşamanızı sağlayan yerler, her tarza ve isteğe uygun seçenekler sunuyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZLERİ/ KIZ KULESİ

İstanbul'u tek başına romantik bir şehre dönüştüren Kız Kulesi, sevgililer gününde gidilebilecek en özel yerlerdendir. Başka yerlere gitseniz bile dekor süslemelerinde Kız Kulesi'nin siluetini görebilirsiniz. Kız kulesinde yenecek romantik bir akşam yemeği sevgilinizi etkilemeye yeter de artacaktır.

SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZLERİ/ BOĞAZ TURU

Sevgililer gününü İstanbul'da geçirmek çiftler,çok sayıda romantik seçeneğe sahip.Boğaz turu yaparak özel anlar yaşayacak çiftler tarihe, doğaya ve özel manzaralara şahit olacaklar. Boğaz turunuzu leziz bir balık lokantasında tamamlayarak sevgililer günü konseptinizi tamamlayabilirsiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZLERİ/ GALATA KULESİ

İstanbul'un bir başka nazar boncuğu olan Galata Kulesi, özel mimarisi ve eşsiz manzarasıyla romantik anlar yaşatıyor. Galata Kulesi'nde sevgilinizle beraber manzaraya karşı içeceğinizi yudumlarken zamanın durduğunu ve aşkınızın kalp atışlarını duyduğunuzu hissedeceksiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZLERİ/ KUZGUNCUK

Sessiz, sakin ve huzurlu; Kuzguncuk'u tanımlayan kelimeler. Vapur yolculuğu ile Kuzguncuk'a gelerek romantik bir başlangıç yapabilirsiniz. Kuzguncuk'un huzurlu sokaklarını adımlarken sevgilinize huzurlu dakikalar yaşayacaksınız.

SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZLERİ/ ADALAR GEZİSİ

Adalar'ın eşsiz manzarasında romantik anlar yaşayabilirsiniz. Fayton gezisi ve tadı damağınızda kalacak özel lezzetleri tadacağınız restoranlar 14 Şubat'ı unutulmaz yapacak. Buna vapur yolculuğu da eklenince öncesi ve sonrasıyla doyasıya romantizm yaşayacaksınız. Heybeliada, Burgaz Ada, Büyük Ada ve Kınalı Ada, isteğinize göre seçim yapabilirsiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZLERİ/ PİERRE LOTİ

İstanbul panoramasını izleyebileceğiniz önemli yerlerden bizi olan Pierre Loti, sevgililer gününde gidilebilecek en ideal yerlerden biridir. Haliç manzaraları restoranlarda sevgilinizle baş başa yemek yemek 14 Şubat'ı unutulmaz yapacak.

İstanbul'da alternatif olarak gidebileceğiniz romantik yerler: Çamlıca Tepesi, Emirgan Korusu, Ortaköy, Yıldız Parkı, Tarabya, Samatya ve Balat'tır.

SEVGİLİLER GÜNÜ FİLM TAVSİYELERİ: EN ROMANTİK 5 FİLM

Sevgilinizle beraber zaman geçirmek için yapılabilecek en iyi aktivitelerden biri film izlemektir. Romantik filmler arasından doğru seçim yaprak sevgilinizle keyifli ve romantik anlar yaşayabilirsiniz.

Klasikleşmiş filmler olan özel yapımlar arsında seçeceğiniz romantik filmler, sevgilinizle beraber unutulmaz anlar yaşmanızı sağlıyor. Patlamış mısır ve içeceğiniz hazırsa hemen ekranın başına geçebilirsiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ FİLM TAVSİYESİ/ AŞK (AMOUR)

Size aşkı yeniden anlatacak olan film, güçlü yönü olması yanında depresif yönü de var.2012 yapımı film, Cannes Film FestivalindeAltın palmiye ödülü ile ne kadar kaliteli bir yapım olduğunu ispatladı.

Usta yönetmen Michael Haneke'in imzasını taşıyan filmin başrollerinde Jean-Louis Trintignant ve Emmanuelle Riva var.

SEVGİLİLER GÜNÜ FİLM TAVSİYESİ/ REVOLUTIONARY ROAD (HAYALLERİN PEŞİNDE)

2018 yapımı filmde Kate Winslet ve Lenardo DiCaprio başrolleri paylaşıyor. Filmi izlediğinizde hayata öncelik verdiğiniz şeyleri sorgulayacak, gündelik hayata karşılaştığınız durumlara farklı bir gözle bakacaksınız.

Bu filmde, iki insanın ayrılmak zorunda kalmadan rutin bir hayat düzenini dışına çıkıp çıkmayacağının cevabını bulacaksınız.

SEVGİLİLER GÜNÜ FİLM TAVSİYESİ/ NOT DEFTERİ (NOTEBOOK)

Duygu yüklü ve anlamlı bir yapım olan Not Defteri (Notebook) , romantik bir şaheserdir. Romantizmin dorukta olduğu filmde göz pınarlarınız da dolacak, dolu dolu ağlayacaksınız.

Sararmış bir not defterinden anlatılan öyküde genç bir kızın değişen hayatı, sizi derinden etkileyecek.

SEVGİLİLER GÜNÜ FİLM TAVSİYESİ/ THE WAY WE WERE (BULUNDUĞUMUZ YOL)

Eski bir film olan Bulunduğumuz Yol, 1973 yapımıdır. Uzun süre vizyonda kalan ve döneminde rekorları alt üst eden film iki farklı karakterin aşk yolcuğunu konu ediniyor.

Film, Amerikan Film Enstitüsünnü oluşturduğu gelmiş geçmiş en iyi 100 aşk filmi içinde 6. Sırada yer alıyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ FİLM TAVSİYESİ/ ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND (SİL BAŞTAN)

Oscarlı bir yapım olan Sil Baştan, 2004 yapımıdır. Jim Carrey'in komedi dışında da başarılı performanslar ortaya koyabildiğini gösteren film, teknolojik bir deneyde ilişkisini unutan bir kadınına sevgilisinin ilişkilerini hatırlatma çabalarını anlatıyor.