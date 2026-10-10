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Yahşihan'da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

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Yahşihan'da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında polis ve adliye personelinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın ise belediyeye yönelik ayrı yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı.

  • Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında polis memuru M.K. ile mübaşir H.C. tutuklandı, zabıt katibi S.Y. ve çarşı ve mahalle bekçisi A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın, Yahşihan Belediyesine yönelik ayrı bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Soruşturmanın ilk aşamasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S. ve T.E. tutuklanmış, E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Y.S., C.T., E.S. ve Y.K. ise serbest kalmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, Y.S.'nin eğlence mekanı işleten babası E.S.'nin usulsüz ve suç teşkil eden faaliyetlerde bulunduğunu iddia ederek İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine ihbarda bulunmasıyla başladı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Y.S., babası E.S., işletme müdürü E.Ş. ile C.T., T.E., E.S. ve Y.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin WhatsApp yazışmaları ve banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda bazı kamu görevlileriyle irtibat ve para transferleri tespit edildi. Elde edilen deliller üzerine soruşturma genişletildi.

SORUŞTURMA KAMU GÖREVLİLERİNE UZANDI

Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın, polis memuru M.K., mübaşir H.C., zabıt katibi S.Y. ve çarşı ve mahalle bekçisi A.Y. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan polis memuru M.K. ile mübaşir H.C. tutuklandı. Zabıt katibi S.Y. ve bekçi A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ilk aşamasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S. ve T.E. tutuklanmış, E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Y.S., C.T., E.S. ve Y.K. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kalmıştı.

BAŞKAN YARDIMCISI AYRI SORUŞTURMADAN TUTUKLANDI

Eğlence mekanlarına yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın, Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen ayrı bir yolsuzluk soruşturmasına dahil edildi. Aydın, bu soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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