Sevgiliye 2021 yılbaşı mesajları! Uzun, kısa, resimli, en güzel, en iyi sevgiliye yılbaşı sözleri ve mesajları

Yılbaşı mesajları ile sevdiğiniz kişilerin yeni yıllarını kutlayabilirsiniz. 2021 yılına özel en güzel yılbaşı mesajlarını sizler için derledik. Resimli, whatsapp, instagram, facebook yılbaşı mesajları! 2021 yılı için yılbaşı mesajları!

YILBAŞI MESAJLARI 2021

- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

- Cevap verememek susmak, dayanılması güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların cevapları seninle olsun.. Mutlu yarınlar, mutlu yıllar dilerim..

- Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

- Hayatın bütün güzellikleri gözlerindeki ışıltı kadar güzel, temiz, içten ve parlak olsun... 2021 yılı sana ve ailene mutluluk getirsin...

- 2021 yılının en güzel saatleri sizlerle olsun, tek derdiniz mutluluk olsun...

- 2021 yılından, 2021 yılına birlikte adım atmak ümidiyle, nice yıllarda mutluluk bizimle olsun... Seni Seviyorum, Yeni Yılın Kutlu Olsun Aşkım...

- Sesim güzel olmadığından sana bir yeni yıl şarkısı söyleyemiyorum. Bu yüzdendir ki böyle kısa bir mesaj çekiyorum. Sana koskocaman mutlu bir yıl dilerim! Gönlünden ne geçiyorsa hepsinin gerçekleşmesi dileğiyle. Yeni yılda da hep olduğun gibi sevgi dolu ve neşeli kal. Nice mutlu yıllara.

- "Bana sevmeyi ve sevilmeyi öğreten, en güzel mutlulukları tattıran biricik sevgilim… Yeni yılda gülüşünü göreceğim nice güzel anlarımız olsun, ellerin hep yakınımda olsun. Bana baktığında gözlerinden saçılan parıltı hiç sönmesin. O güzel yüreğin acı, keder nedir bilmesin. Seni çok seviyorum…"

- Sana yeni yılda hiçbir şey dilemiyorum. Hatta Allah seni bildiği gibi yapsın diyorum.

- Yine bir yılbaşı geldi. Bu yılbaşı sevdikleriniz ile mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve senenizin aynı güzellikte geçmesini diliyorum.

- Gün geçmiyor deme, yıllar geçiyor bir bir. 2021 yılında mutluluk dileklerimle.

- Gül için dikene razı olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu Yıllar!!

- "Seni sen yapan ne varsa bu yılda da onları yanından uzaklaştırmaman, hiçbir zaman güzel yüreğinin yönlendirdiği yoldan ayrılmaman dileğiyle… Mutlu yıllar."

- Bugün dertleri bir yana bırakın, bugün gözyaşlarını unutun, bugün daha mutlu yarınlar için inadına hayata gülümseyin... 2021 Yılınız Kutlu Olsun...

- "Allah'ım birlikte göreceğimiz nice yeni yıllar nasip etsin. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu ve Allah yolunda bir ömür dilerim. İyi seneler."

- Gitti 2020 geldi sevginin habercisi 2021 Mutlu yıllar.

SEVGİLİYE UZUN YILBAŞI MESAJLARI VE SÖZLERİ

- Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle.

- Sen yanımda, böyle güzel bir hayat yaşadığıma inanamıyorum. Büyümek, sevmek ve ısrar etmek için bir yıl daha coşkuyla bekliyoruz. Yeni Yılın kutlu olsun!

- Hadi bu günü kutlayalım. Yeni Yıl Günü, bugün ve hayatımızın geri kalanını dört gözle bekleyeceğimiz önümüzde çok şey olan bir hatırlatmadır. Mutlu Yıllar.

- Sen benim cennetimsin. Yeni Yılın Kutlu Olsun ve olduğun her şey için teşekkür ederim.

- Sözün en güzeli'nin içeriğine göre; Senin hakkındaki her şeyi seviyorum. Bana göre sen mükemmelsin. Bayan Mükemmel için mutlu yıllar.

- Bazı insanlar daha iyisini yapıp yapamayacağını merak ederek hayatlarını yaşar. Ben böyle değilim çünkü seninle en iyi hayatı yaşadığımdan eminim. Yeni Yılın Kutlu Olsun!

- Yeni Yıl kararımı yazıyorum ve seni sevmek listemin başında. Mutlu Yıllar canım.

- Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle nice mutlu yıllara sevdiceğim.

- Seni çok sevmemin sebebi, dünyanın en iyi karısı olduğun ve bana bir kral gibi davranmış olduğun için değil, bunun karşılığında benden hiçbir şey istememendir. Bütün dünyayı sana vermek istesem de, sen sadece aşkımı istedin. Bu da sana verebileceğim tek şey. Seni seviyorum. Yeni Yılımız mutlu olsun!

- Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

- Sen benim diğer yarımsın. Ben sensiz tam olmazdım. Bu da, bu Yeni Yılı iki kat özel kılıyor çünkü biz birlikteyiz. Yeni Yılın Kutlu Olsun ve mutlu günler, sevgilim

- Her yaşın bir güzelliği vardır. Peki bu yeni yılda hangi güzelliğine aşık olayım bir tanem.

YILBAŞI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

- Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

- Bir yılı daha tüketmenin hüznü yerine, bir yıldan daha kurtulmuş olmanın sevincini yaşamayı tercih ediyoruz. Ne diyelim, gelen gideni aratmasın! İyi seneler.

- Sonunda yazıyorum! Neyi mi? Senin için sevgi dolu bir yeni yıl mesajını. :) Mutlu, huzurlu ve eğlenceli bir yıl diliyorum!

- 2021 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2021 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar!!

- Benim şiirlerim çay kokar, düşlerim sade sen. Demlikte nefesin, bardakta gamzen… İyi ki doğdun hayatımın aşkı bir tanem. Yeni yılın kutlu olsun bir tanem…

- Yeni yıl bize kutlu olsun. Yeni yıl sana da kutlu olsun sevgilim. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.

- Sen ve ben aynı ağacın aynı kökünü paylaşıyoruz. Birbirimizden ne kadar uzakta olduğumuz önemli değil, her zaman kalplerimiz beraber olacak. Mutlu Yıllar!

- Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

- Bu yeni yılda küçük mutluluklar diliyorum; sıcak çikolatalar, tarçınlı kurabiyeler, yağmurdan sonraki toprak kokusu, her zaman trafikte yeşil ışık yanması, fallarda balıklar, nice mutlu ve huzurlu yıllar!

- Bugün, yarına dünle beslenerek yol alır. Eminim 2021 yılı senin güzel yüreğinle birlikte sana mutluluk getirecektir. İyi yıllar dileğiyle ..

SEVGİLİYE RESİMLİ YILBAŞI MESAJLARI

- Canıma can katan sevgilim, mutluluk sebebim. Yeni seneye iyi ki varsın diyerek Her anımda yanımda olduğun için duyduğum minneti öyle derinden hissediyorum ki, her saniyemde göğe bakıp şükrediyorum. Seni düşündüğüm sene, seni yaşayarak sonlansın. Seni çok seviyorum.

- Aklımda ismin, gözlerimde yüzünle bu yeni yılda da seni anıyorum. Bir yıl daha adını anarak, ismini bularak geçti. Bana bu yıl yaşattığın duyguların tarifi yok sevgilim. Her saniyemde imzanın olacağı bir yıl olsun. Mutlu yıllar.

- Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2021 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

- 2021 hepimizin unutamayacağı güzellikler getirsin. En başta ülkemizde sonra da dünyada huzur eksik olmasın.

- Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

- Yine yeni bir yıl geldi. 2021 yılının başların geçirdiğimiz şu günlerde size ve ailenize huzur ve mutluluk dolu yıllar dilerim.

- Birlikte adımızı yan yana yazacağımız, her anımızda göz göze bakacağımız, nefes alırken diz dize duracağımız bir yıl olsun. Seni seviyorum her şeyim. Mutlu yıllar!

- Yanımda olmadığın zamanın boşa geçtiğini düşündüm hep. Yan yana olmadığımız anlarda içim sızlar bu yüzden. Şimdi tüm aşıklar, sevdiklerinin gözlerinin içinde kendi yansımalarını görürken, ben senin kokuna bile hasret kaldım. Bu gece gördüğün her yıldız için seni seviyorum diyorum sevgilim. Bu gece, gireceğimiz en güzel yılın başlangıcı olsun. Mutlu yıllar!

- Yeni yılda yanımda olacak olmanın hayaliyle bu gece seni düşlüyorum. Yeni yıla senin hayalini kurarak gireceğim. Bu yıl, bizim yılımız olsun sevgilim.