Son Dakika: Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var

Gebze ilçesine bağlı Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkmasının ardından dere yatağına uçtu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor.

İÇİNDE ÖĞRENCİLER VAR

Servis kazasıyla ilgili gelen ilk bilgilere göre araç içerisinde Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencileri vardı. Sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere müdahalelerini gerçekleştiriyor. Olay yerinden gelen ilk görüntüler de kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kazanın ardından Kocaeli Valiliği'nden de bir açıklama yapıldı. Vali Seddar Yavuz, öğrenci servisinin bağlantı köprüsünden aşağıya devrildiğini belirterek, çevre ilçelerden olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiğini dile getirdi.

YARALI SAYISI NET DEĞİL

Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin gereken müdahaleyi yaptığını aktaran Yavuz, yaralıların ambulanslarla hastanelere sevk edilmeye devam ettiğini kaydetti. Vali Yavuz, yaralı sayısının şu anda netleşmediğini sözlerine ekledi.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler:

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet