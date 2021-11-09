Son Dakika: Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var - Haberler
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Son Dakika: Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son Dakika: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan servis midibüsü, kontrolden çıkmasının ardından dere yatağına uçtu. Çok sayıda yaralanın olduğu kazada kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gebze ilçesine bağlı Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkmasının ardından dere yatağına uçtu.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Servis kazasıyla ilgili gelen ilk bilgilere göre araç içerisinde Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencileri vardı. Sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere müdahalelerini gerçekleştiriyor. Olay yerinden gelen ilk görüntüler de kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Kazanın ardından Kocaeli Valiliği'nden de bir açıklama yapıldı. Vali Seddar Yavuz, öğrenci servisinin bağlantı köprüsünden aşağıya devrildiğini belirterek, çevre ilçelerden olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiğini dile getirdi.

Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin gereken müdahaleyi yaptığını aktaran Yavuz, yaralıların ambulanslarla hastanelere sevk edilmeye devam ettiğini kaydetti. Vali Yavuz, yaralı sayısının şu anda netleşmediğini sözlerine ekledi.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler:

Kocaeli'de servis midibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var

Kocaeli'de servis midibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var

Kocaeli'de servis midibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var

Kocaeli'de servis midibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var

Kocaeli'de servis midibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var

Son Dakika: Kocaeli'de servis midibüsü dere yatağına uçtu, çok öğrenci yaralı

Son Dakika: Kocaeli'de servis midibüsü dere yatağına uçtu, çok öğrenci yaralı

Son Dakika: Kocaeli'de servis midibüsü dere yatağına uçtu, çok öğrenci yaralı

Son Dakika: Kocaeli'de servis midibüsü dere yatağına uçtu, çok öğrenci yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (2)
Bu son olsun:Çok hızlı gidiyorlar, Ankara'da yaşıyorum, plakası servis minibüsleri (C plaka), dolmuşlar, ve taksiler, çok gereksiz hareketler yapıyor trafikte. bir anda önüne atlayarak şerit değiştiriyor. çok hızlı gidiyorlar.
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Fakır:İnşallah can kaybı olmaz... maalesef bu servis şoförleri sanki tabakaneye mal yetiştirirki çok hızlı gidiyorlar kural tanımıyorlar. çok ciddi denetimler gerekiyor.
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