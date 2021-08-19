Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla peş peşe mini elbiseli pozlarını paylaştı
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Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla peş peşe mini elbiseli pozlarını paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Tatil paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bu sefer de Instagram hesabından "Evdeyim bebeğim" notuyla süper mini elbiseli pozlarını paylaştı.

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça tatil yapan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu son olarak kırmızı elbiseli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"EVDEYİM BEBEĞİM"

Aktif olarak kullandığı Instagram'da 9,1 milyon takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, parlak mini kırmızı elbisesiyle pozlar verdi. Sarıkaya'nın "Evdeyim bebeğim" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede 223 binden fazla beğeni aldı.

Serenay Sarıkaya, 'Evdeyim bebeğim' notuyla peş peşe mini elbiseli pozlarını paylaştı

ART ARDA PAYLAŞIM YAPIYOR

Tatiline devam eden oyuncu, sosyal medya hesabından da sık sık paylaşım yapıyor. Oyuncu dün leopar desenli mayosuyla pozunu önceki gün de kırmızı bikinili pozlarını paylaştı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın tatil pozları...

Serenay Sarıkaya, 'Evdeyim bebeğim' notuyla peş peşe mini elbiseli pozlarını paylaştı
Serenay Sarıkaya, 'Evdeyim bebeğim' notuyla peş peşe mini elbiseli pozlarını paylaştı
Serenay Sarıkaya, 'Evdeyim bebeğim' notuyla peş peşe mini elbiseli pozlarını paylaştı
Serenay Sarıkaya, 'Evdeyim bebeğim' notuyla peş peşe mini elbiseli pozlarını paylaştı
Serenay Sarıkaya, 'Evdeyim bebeğim' notuyla peş peşe mini elbiseli pozlarını paylaştı
Serenay Sarıkaya, 'Evdeyim bebeğim' notuyla peş peşe mini elbiseli pozlarını paylaştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (1)
FAKIR: işteyim bebeğim. senin gibiler rahat yaşasın diye ben işteyim
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla peş peşe mini elbiseli pozlarını paylaştı - Haberler Magazin
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