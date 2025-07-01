Şenol Aslanoğlu gözaltına mı alındı, neden? - SON DAKİKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan son gelişmeler, belediye başkanı ve yönetimle ilgili kimlikler olmak üzere, merak konusu oldu. Belediye içerisindeki bazı operasyonlar ve eylemler, şehirdeki gündemi etkileyerek halk arasında geniş yankı uyandırdı. Peki, Şenol Aslanoğlu gözaltına mı alındı? CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu neden gözaltına alındı, suçlamalar neler? İşte, detaylar…

ŞENOL ASLANOĞLU GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 1 Temmuz 2025 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON A.Ş.'de taşeron firmalar aracılığıyla gerçekleştirilen usulsüzlükler nedeniyle "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Şenol Aslanoğlu gözaltına mı alındı, neden

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 157 kişiden yaklaşık 120'si yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yer alıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, belediyedeki yolsuzlukların boyutları araştırılmaya devam ediyor.

Savcılıktan yapılan açıklama sırasında şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi/İZBETON ve alt taşeron şirketler eliyle yolsuzluk Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Bilirkişi Raporlarına istinaden tespit edilmiş olupİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında;

Tespit edilen suç unsurları doğrultusunda 01. 07. 2025 günü operasyonel çalışma yapılmış, 157 kişi hakında gözaltı kararı verilmiştir."

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