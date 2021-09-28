Selimiye Camii'nde 6 yıl sonra çevre düzenlemesi başladı

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin 'Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi'nin bahçesindeki kazı çalışması sırasında bulunan 'Yemiş Kapanı Hanı' nedeniyle durdurulan ve atıl kalan alanında, 6 yıl sonra yeniden çalışma başlatıldı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Yılan hikayesine dönen bir çevre düzenlemesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle Mimar Sinan'ın ustalık eserini UNESCO'nun dünya mirasına yakışır şekilde çevre düzenlemesini de yapıyoruz" dedi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camii, Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi'nin 2015 yılında ortak çalışması ile başlatılan 'Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi' kazı çalışmaları sırasında bahçesinde bulunan 'Yemiş Kapanı Hanı' nedeniyle 6 yıl önce durduruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü 'Yemiş Kapanı Hanı'nın ihya edilmesini isterken Edirne Belediyesi hazırladığı peyzaj projesi ile çalışmaları devam edilmesini istedi. İki kurum arasında anlaşmazlık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araya girmesiyle sona erdi ve çalışmalar yeniden başlatıldı. 3 ayrı projede devam edecek çalışmalarda Vakıflar Genel Müdürlüğü, Selimiye Camii'ni restore etme kararı alırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da çevre ve peyzaj düzenlemesi yapacak.

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