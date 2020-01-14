Selçuklu'da muhtarlar ile istişare toplantısı

14.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:28

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle muhtarları istişare toplantısı Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Selçuklu'da mahalleler ile ilgili yatırımlar ve taleplerin değerlendirildiği muhtarlarla istişare toplantısı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın ev sahipliğinde Kosova Mahalle Konağında yapıldı. Selçuklu'nun uyum ve birlikte çalışma kültürünün hep güzel işlere vesile olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Biz muhtarlarımızla farklı süreçlerde bir araya geliyoruz. Selçuklu'nun uyumu bu salonda yine kendisini gösteriyor. AK Parti il ve ilçe başkanımız burada. MHP il ve ilçe başkanlarımız burada. Hakikaten hem siyasi partiler, hem de belediye, kaymakamlık ve tüm diğer birimler olarak güzel bir uyumumuz var. Bu uyum belediye meclisimizde, kurumlarımızın içersinde, hem de muhtarlarımızla olan diyaloglarımızda çok güzel bir şekilde devam ediyor. Muhtarlarımızla bir araya gelemediğimiz zamanlarda da başkan yardımcılarımız ve muhtarlık işleri müdürlüğümüzle gerekli istişareler yapılıyor. Muhtarlarımızın bu süreçlerin dışında da özellikle Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde bulunan MUBİS sistemiyle aslında online olarak hem Büyükşehir Belediyemize, hem de ilçe belediyemize olan taleplerini iletmeleri kolay oluyor. Biz de bu talepler doğrultusunda planlamalarımızı yapmaya gayret ediyoruz ve anlık çözümlenmesi gereken işler varsa bunlarla ilgili süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. Selçuklu 50 ilden daha büyük bir nüfusa sahip bir ilçemiz, her yıl 20 bin dolayında nüfus artışımız söz konusu. Toplamda 72 mahallemiz var ve hepsine en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Bu noktada muhtarlarımız da bizimle birlikte çalışıyorlar. Tüm davetlilerimize başta valimiz olmak üzere bu istişare toplantımıza katıldıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



"Daha huzurlu ve gelişmiş bir Konya için hep birlikte çalışacağız"



Programa katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Muhtarlarla ilgili bir toplantıya çağrıldığımızda çok önemli, vazgeçilmez bir işimiz yoksa katılmaya gayret ediyoruz. Muhtarlarımızla çok yoğun bir dönem geçiriyoruz ve tabi bunlar çok gerekli ve olması gereken toplantılar. Konya'mız bin 152 mahallesi ile Türkiye'nin en geniş en büyük alanına sahip ve yüz ölçüm olarak Türkiye'nin en büyük ili durumundayız. İlçe sayısı olarak da 31 ilçe ile İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız. Tabii böyle olunca da sizlerle bol bol karşılaşma imkanı buluyoruz. Bugünde yine birçok muhtar ziyaretimize geldi. Onların konularını da gerek il müdürlerimizi, gerek bakanlıklar ve belediye başkanlarımızı arayarak çözmek için çaba sarf ettik. Akşamda sizlerle bir araya geldik ve yine aynı mutluluğa, huzura kavuştuk. Tabii Selçuklu İlçemiz de Türkiye'nin en büyük ilçelerinden ve 50 ilden daha büyük bir ilçemiz. Fakat aynı zamanda da şanslı bir ilçemiz. Hem gelen kaymakam arkadaşlarımız hem de belediye başkanlarımız da aynı şekilde gayret gösteriyorlar. Uğur Beyi zaten Selçuklu'dan Büyükşehir'e gönderdiniz. O da çok çalışkan, işine bağlı ve hizmetin getirilmesi manasında ısrarcı olan bir arkadaşımız. Görevi devralan Ahmet Beyde aynı şekilde ilçemize canla başla hizmet ediyor. İnşallah valisi, kaymakamı, muhtarı, belediye başkanı ve vatandaşıyla birlik ve bütünlük içinde hepimiz daha iyi, daha huzurlu ve gelişmiş bir Konya için çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ülkede birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Angı, "Bizler yalnızca siyasi olarak değil şehrin insanı olarak bu şehre katkı sağlamaya ve hep birlikte geleceğe güçlü bir şekilde yürümeye devam ediyoruz. Ülkemizde her şeyin başı birlik ve beraberliktir. Bu sayede ülkemiz güçlü olmaya devam edecektir. Böyle güzel bir programda bizi bir araya getiren Selçuklu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, istişare toplantılarının en güzel tarafının birlik ve beraberlik duygularını arttırdığına vurgu yaparak, "Ülkemiz birlik beraberlik içersinde olduğu takdirde üstesinden gelemeyeceğimiz bir engel yok ve hiçbir haine fırsat vermeyeceğiz. Belediye Başkanımızın Selçuklu'daki çalışmalarını takip ediyoruz, muhtarlarımız da bu çalışmalardan memnun ki hepsi buradalar. Ben bu toplantıya davet ettikleri için başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu da düzenlenen istişare toplantısı nedeniyle Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA