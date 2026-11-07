Yapay zeka destekli 'Avcı' 39 ilde bahisçileri buldu! 194 şüpheliden 121'i tutuklandı

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İSTANBUL merkezli 39 ilde, Telegram isimli sanal medya platformunda yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları yapay zeka destekli 'Avcı' isimli programla belirlenen 194 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 169 şüpheliden 121'i tutuklanırken, 45 şüpheli adli kontrolle, 3 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

TELEGRAM GRUPLARI YAPAY ZEKAYLA TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından dijital ortamda işlenen suçların önlenmesi ve suçla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Telegram isimli sanal medya platformunda yapay zeka destekli 'Avcı' isimli program kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve şüpheli tespit edildi.

MASAK raporu ve şüphelilerin finansal işlemlerine yönelik analizler sonucunda, yüksek miktarda finansal işlem hacmi olduğu belirlendi.

39 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda, 194 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak'ta şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

121 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 169 şüpheliden 121'i tutuklanırken, 45 şüpheli adli kontrolle, 3 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı