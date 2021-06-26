SAYILARI 700'E KADAR DÜŞEN AKDENİZ FOKLARI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAYILARI 700'E KADAR DÜŞEN AKDENİZ FOKLARI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

SAYILARI 700'E KADAR DÜŞEN AKDENİZ FOKLARI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜNYA üzerinde sayıları 700, Türkiye'de ise 100'e kadar düşen Akdeniz fokları, Mersin'de bilim insanları tarafından kurulan fotokapanlarla görüntülendi.

DÜNYA üzerinde sayıları 700, Türkiye'de ise 100'e kadar düşen Akdeniz fokları, Mersin'de bilim insanları tarafından kurulan fotokapanlarla görüntülendi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında fotokapanlarla Akdeniz kıyılarına 34 fok tespit edildi. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim görevlisi Dr. Meltem Ok, geçmişte tüm Akdeniz kıyılarda yaşayan fokların sayısının, insan baskısı ve özellikle habitatların kaybı nedeniyle düştüğünü söyledi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz fokları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından 25 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen izleme ve koruma çalışmaları kapsamında fotokapanlarla görüntülendi. Dünya üzerinde sayıları 700, Türkiye'de ise 100 kadar kaldığı tahmin edilen Akdeniz foklarından 34'ü, son dönemde gerçekleştirilen çalışmalarla Doğu Akdeniz kıyılarında görüntülendi. Araştırmayı gerçekleştiren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim görevlisi Dr. Meltem Ok, geçmişte tüm Akdeniz kıyılarda yaşayan fokların sayısının, insan baskısı ve özellikle habitatların kaybı nedeniyle düştüğünü söyledi.

Tüm Akdeniz ülkeleri kıyılarında bugün sadece Türkiye'de yaşayan Akdeniz foklarının hem Ege hem de Doğu Akdeniz kıyılarında yaşam alanları bulunduğu bilgisini veren Dr. Ok, Mersin, Akdeniz fokları için önemli bir bölge. Akdeniz fokları eskiden tüm Akdeniz ülkelerinin kıyılarında görülürken, günümüzde su altı mağaralarına çekilmiş durumdalar dedi.

'BİYOLOJİK MİRAS'

Akdeniz kıyılarında son dönem yaptıkları çalışmada 34 bireyi fotokapanlar yardımıyla tanımladıklarını belirten Dr. Ok, Çalışma sahamız Mersin kıyıları yoğun olmak üzere Antalya Kaş'tan Suriye sınırına kadar olan alan. Son çalışmamızla beraber alanda 34 birey tanımladık. Bunların bir kısmı daha önceki çalışmalarımızda belirlediğimiz bireylerdi. Kızılötesi fotokapanları kullanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kameralar yaklaşık 1 sene kadar mağarada kalabiliyor. Bu şekilde popülasyonlardaki dalgalanmaları izleyebiliyoruz. Nadir olduğu için insanların çok sık görme ihtimali olmayan bu tür bizim için biyolojik bir miras. Arkeolojik sahalar ülkemiz için ne kadar önemliyse biyoçeşitlilik bakımından da bu tür çok önemli, sembol bir tür diye konuştu.

'MAĞARADA İNSANLA KARŞILAŞAN FOKLAR KORKUDAN DÜŞÜK YAPABİLİYOR'

Nesli tükenme tehlikesi altında olan fokların bulunduğu mağaralara kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısında bulunan Dr. Ok şunları söyledi

Bu türün popülasyonlarını izlemek çok önemli. Mersin kıyılarında Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Mersin Şube Müdürlüğü ile iş birliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu alanların korunması için çalışıyoruz. Bu canlıların korunması için hepimize büyük iş düşüyor. Kimi bölgelerde Akdeniz foku mağaralarına gezi düzenlendiğini duyuyoruz ya da gözlemliyoruz. Bu durum bu nadir türün ülkemiz popülasyonlarını olumsuz etkiliyor. Akdeniz foklarının mağaralarına kesinlikle girilmemeli. Çünkü hamile bireyler korkarak düşük yapabiliyor, kimi bireyler bu yaşam alanlarını terk edebiliyor. Takip ettiğimiz alanda 20'yi aşkın deniz mağarasını izliyoruz. Türün hayatta kalabilmesi için kritik öneme sahip bu alanların mutlaka korunması gerekiyor.

Kirliliğe de dikkat çeken Dr. Ok, denizdeki atıkların dalgalarla birlikte mağaraların içerisine biriktiği uyarısında bulundu.

SAYILARI 700'E KADAR DÜŞEN AKDENİZ FOKLARI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
SAYILARI 700'E KADAR DÜŞEN AKDENİZ FOKLARI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
SAYILARI 700'E KADAR DÜŞEN AKDENİZ FOKLARI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
SAYILARI 700'E KADAR DÜŞEN AKDENİZ FOKLARI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
SAYILARI 700'E KADAR DÜŞEN AKDENİZ FOKLARI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
SAYILARI 700'E KADAR DÜŞEN AKDENİZ FOKLARI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, basın bilgilendirme toplantısında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, basın bilgilendirme toplantısında konuştu Açıklaması
Erdoğan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'daki toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'daki toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Şener Şen Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Mert Müldür Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SAYILARI 700'E KADAR DÜŞEN AKDENİZ FOKLARI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 11:13:42. #1.15#

title