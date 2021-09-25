En mutlu günleri kabusa döndü! Gelin arabasındakilerin 'yol verme' kavgasında 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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En mutlu günleri kabusa döndü! Gelin arabasındakilerin 'yol verme' kavgasında 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da gelin aracı olarak süslenen bir araçla kimliği belirsiz kişilerin içinde bulunduğu araç arasında yol verme kavgası çıktı. Karşı tarafın açtığı ateş sonucu gelin aracında bulunan Veysel Turmak isimli vatandaş hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (DHA) - Şanlıurfa'da düğüne gitmeye hazırlanan gelin arabasındakilerin karıştığı kavgada kan döküldü. Karşı araçtan açılan ateş sonucu gelin arabasındaki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

'YOL VERME' KAVGASINA TUTULDULAR

Köylükent Mahallesi'nde iddiaya göre, düğün aracı olarak süslenen ve plakası öğrenilemeyen otomobilde bulunan Veysel Turmak ile Halil D., kavşakta başka sürücü ile 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Araçlarından inen taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen kavgada kimliği belirsiz kişi, tabancayla Veysel Turmak ile Halil D.'ye ateş açarak, kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Veysel Turmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavganın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

En mutlu günleri kabusa döndü! Gelin arabasındakilerin 'yol verme' kavgasında 1 ölü, 1 yaralı

En mutlu günleri kabusa döndü! Gelin arabasındakilerin 'yol verme' kavgasında 1 ölü, 1 yaralı

En mutlu günleri kabusa döndü! Gelin arabasındakilerin 'yol verme' kavgasında 1 ölü, 1 yaralı

En mutlu günleri kabusa döndü! Gelin arabasındakilerin 'yol verme' kavgasında 1 ölü, 1 yaralı

En mutlu günleri kabusa döndü! Gelin arabasındakilerin 'yol verme' kavgasında 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
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