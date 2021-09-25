Sanatçı Neşet Ertaş ölümünün 9. yılında saygı ve özlemle anılıyor

Yalan Dünya, Neredesin Sen, Gönül Dağı, Zahidem gibi türküleriyle gönüllere taht kuranve 2009 yılında UNESCO'NUN 'Yaşayan İnsan Hazineleri' envanterine girmeye değer görülen usta halk ozanı Neşet Ertaş ölümünün 9. yıldönümünde saygıyla anılıyor.

ÖZEL BİR KONSERLE ANILACAK

Halk ozanı Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenecek özel bir konserle anılacak. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Zafer Gündoğdu'nun şefliğinde gerçekleşecek konserde Nilgün Kızılcı, Gülşen Kutlu ve Ümit Tokcan solist olarak sahne alacak. Konserde ayrıca Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu, Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu ve Türk Halk Müziği Korosu'nun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı ses ve saz sanatçıları ile TRT Radyoları ses ve saz sanatçıları performans sergileyecek. Konser bu akşam saat 20.00'de TRT 2'den canlı olarak yayınlanacak.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Twitter'da gündem olan Neşet Ertaş, hayranları hayranları tarafından sevgiyle anıyor. Twitter trend listesinde birinci olan usta sanatçı için binlerce paylaşım yapıldı.

İşte Twitter'dan yapılan bazı paylaşımlar:

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