Salata tarifi: Sağlıklı ve lezzetli salata tarifleri

02.10.2019 14:47

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ARA ÖĞÜN ALTERNATİFİ: AVOKADOLU SALATA

Ara öğün atıştırmalıklarınıza lezzetli bir alternatif eklemek ister misiniz? Öğünlerinizde de tercih edebileceğiniz avokadolu salata ile sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalığa sahipsiniz.

Ana öğünlerinizde ve ara öğünlerde tercih edebileceğiniz avokadolu salata, lezzetli ve pratik yönü ile ideal bir tariftir. Kolayca hazırlayacağınız bu özel tarif ile sağlıklı bir alternatife sahip olacaksınız.

Gerekli malzemeler

1 tane avokado

3-4 tane salatalık

Zeytinyağı

Tuz

2-3 yemek kaşığı kişniş

2 yemek kaşığı mayonez

Karabiber

1 dal taze soğan

1 tane misket limonu

Acı sos

HAZIRLANIŞI

Taze soğan, misket limonun suyu, birkaç damla acı sos, kişniş, mayonez, tuz ve karabiberi karıştırarak sos hazırlayın.

Avokadoları ve salatalıkları doğrayarak sos ile harmanlayın.

Salatanızı tabağa alarak servis edin. Afiyet olsun.

DİYET MENÜSÜ ALTERNATİFİ: KARNABAHAR SALATASI

Diyet listenize biraz renk katarak zayıflama sürecinize lezzet eklemek ister misiniz? Karnabahar salatasıyla menülerinize sağlık ve lezzet kazandırabilirsiniz.

Sağlıklı menüler oluşturmak istiyor ve diyet listenizi zenginleştirmek istiyorsanız karnabahar salatasını tercih edebilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

Küçük boy karnabahar

Küçük boy brokoli

2 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

1 tane kırmızı biber

3 tane havuç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI

Salatayı yapmaya karnabaharları az tuzlu suda haşlayarak başlayın. Haşlanan karnabaharları çiçek çiçek ayırarak salata tabağına alın.

Havuçları doğrayıp karnabaharları haşladığınız suda 5 dakika bekletin. Haşlanan havuçları süzüp karnabaharla karıştırın.

Brokolileri çiçek çiçek ayırıp iyice yıkayın ve karnabahar karışıma ilave edin.

Kırmızı biberleri ince ince doğrayıp haşlama suyunda birkaç dakika beklettikten sonra salata karışımına ilave edin.

Limon suyu, tuz ve zeytinyağını bir kasede harmanlayıp sos yaptıktan sonra karışıma ilave edin.

Salata karışımını servis tabağına alarak ikram edin. Afiyet olsun.

ZAYIFLATAN SALATA TARİFİ

Yeşil mercimek salatasının protein dolu içeriği ile hem doyacak hem de zayıflayacaksınız. Uyumlu sebzelerle leziz bir tarife dönüşen mercimek salatasını siz de diyet listenize ekleyebilirsiniz.

Kurban Bayram'ında önünüze geçen yüksek besin değerli yiyecekleri hafifletme için mercimek salatasını öğünlerinizde tercih edebilirsiniz. Böylece menüleriniz hafifleyecek ve diyetinizi koruyabileceksiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

Yarım bardak haşlanmış yeşil mercimek

Yarım bardak haşlanmış nohut

Az bir miktar lor peyniri

Pul biber ve tuz

Roka ya da tere

1 adet domates

2 adet kırmızı biber

Bir tutam taze nane

Birkaç yaprak marul

Bir çay kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Salataları ve yeşil mercimeği haşlayarak işe başlayın.

Yeşillikleri ve domatesleri doğrayın.

Rokayı, tereyi ve biberiyeleri ince ince kıyın.

Marulları iri parçalar halinde doğrayın.

Tüm malzemeleri geniş bir kaseye alın ve karıştırın. Üzerine baharatları ve peyniri ilave edin.

Zeytinyağını salata üzerine gezdirip servis edin.

TON BALIKLI SALATA TARİFİ

Yaz ayarlında kilo vermek isteyenler için besleyici ve sağlık bir seçenek olarak öne çıkan ton balıklı salata, pratik yapılışı ile dikkat çekiyor.

Basit şekilde yapılması ve çok besleyici olmasıyla özel bir yaz seçeneği olan ton balıklı salata, doyurucu olması ile diyet yapanlar için de ideal bir tariftir.

GEREKLİ MALZEMELER

1 kutu ton balığı

1 küçük kıvırcık ya da marul

3-4 yemek kaşığı haşlanmış tane mısır

1 adet orta boy domates

1 adet orta boy salatalık

Sosu için: Yarım limonun suyu, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı , 2 yemek kaşığı kapari, Tuz (az), bir çay kaşığı hardal (isteğe göre)

HAZIRLANIŞI

Ton balığını süzün ve çatal yardımıyla didikleyin.

Salatalık, kıvırcık ve domatesi doğrayın.

Sos için hazırladığınız malzemeleri bir kavanozda karıştırın. Kavanozun kapağını kapatıp çalkalamanız yeterli olacaktır.

Hazırladığınız tüm malzemeleri bir kaba alarak karıştırın.

Sosu ilave edip servis edin. Afiyet olsun.

IZGARA ŞEFTALİ SALATASI

Yaz lezzeti ızgara şeftali salatası ile sofranızı renklendirmek ister misiniz? Sofranıza renk ve lezzet getirecek bu tarif ile salata alışkanlıklarınız değişecek.

Yaz lezzeti ızgara şeftali salatası ile salata alışkanlıklarınız değişecek. Pratik tarifi ile kolayca hazırlanan ızgara şeftali salatası sofranızın gözde parçası olacak.

GEREKLİ MALZEMELER

5 adet şeftali 250 gram

Beyaz Peynir

1 tatlı kaşığı tuz

100 ml lime suyu

1 çay kaşığı kimyon

50 ml zeytinyağı

50 gram doğranmış taze kişniş

1 adet taze soğan

Doğranmış roka

3 çorba kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

İlk olarak şeftalileri elma dilimleri şeklinde dilimleyin.

Bal, tuz, lime suyu, kişniş ve kimyonu blenderden geçirin.

Elde ettiğiniz karışıma zeytinyağı ilave edip karıştırın.

Şeftali dilimlerini ızgarada 3 dakika geçmeyecek şekilde pişirin.

Servis için tabağa elinizle parçaladığınız rokaları yerleştirin. Tabaklara şeftalileri eşit şekilde dağıtın. Beyaz peyniri de dilimleyerek tabağa alın. Blenderda hazırladığınız sosu üzerine dökün. Afiyet olsun.

KEÇİ PEYNİRLİ VE GREYFURTLU YEŞİL SALATA

Yeşilliklerle ekşi lezzetlerin bir araya geldiği uyumlu lezzet keçi peynirli yeşil salata ile ara öğünlerinize renk katabilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

6 kişilik salata için:

1 bağ kıvırcık ya da Akdeniz yeşillikleri

4-5 dal taze nane

1 çay bardağı nar tanesi

3-4 sap dereotu

1 greyfurt

1 çay bardağı ceviz içi

100 gram keçi peyniri

1 çay bardağı kuru üzüm

Sosu için: Çeyrek su bardağı sızma zeytinyağı (50 ml), yarım çay kaşığı tuz, 1 portakal suyu, 1 çay kaşığı kuru reyhan, 1 tatlı kaşığı bal, 1 yemek kaşığı nar ekşisi.

HAZIRLANIŞI

Akdeniz yeşilliklerini ya da kıvırcığı, dereotunu, naneyi, bol suda yıkayıp suyunu süzün. Temiz bir mutfak havlusu ya da kurutucu ile kurulayın.

Greyfurtun kabuklarını soyun, dilimleyin. Greyfurtu kabuk zarlarından ayırmaya özen gösterin. Dilim boyutlarında ise özgürsünüz.

Peyniri bıçakla küçük küp dilimlere ayırın.

Yeşillikleri büyük parçalar halinde doğrayın. Servis tabağına alın. Yeşilliklerin üzerine greyfurt dilimlerini, kavrulmuş ceviz içini, keçi peynirini, nar tanelerini ve üzüm tanelerini ekleyin.

Sos malzemelerini küçük bir kavanoza koyun, kapağını kapatın. Kavanozu iyice çalkalayın. Hazırladığınız sosu servisten önce salatanın üzerine gezdirin. Afiyet olsun.

MEVSİMSEL LEZZET: SONBAHAR SALATASI

Sonbaharın lezzetlerini sofranıza taşımak ister misiniz? Salata haline gelen ve leziz tarife dönüşen besinlerle enfes salatalar hazırlayabilirsiniz.

Sonbahar menülerinize özel bir lezzet eklemeye hazır mısınız? Sonbahar salatası vazgeçilmez menü alternatifiniz olacak ve sofranıza lezzet getirecek.

GEREKLİ MALZEMELER

1 demet kıvırcık marul

1 avuç ceviz

4-5 adet mini mısır

2 adet ince havuç

Sos için: 1 adet limon, 4 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı hardal, 2 diş sarımsak

YAPILIŞI

Kıvırcığı yıkayıp süzgeçte kurumaya bırakın. Ardından fazla ince olmadan doğrayın. Mısırları ve havuçları daire şeklinde doğrayın.

Hazırladığınız malzemeleri geniş bir kaseye alın. Üzerine limon suyu, zeytinyağı, hardal ve rendelenmiş sarımsağı ekleyip karıştırın. Salatayı cevizle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.

ARA ÖĞÜN ALTERNATİFİ: LAHANA SALATASI

Kilo kontrolü için beslenme düzeninizde ara öğünlere yer veriyorsanız, menü seçeneklerinize biraz lezzet ve görsellik ekleyebilirsiniz. Bunun için lahana salatasını ara öğün alternatiflerinize ekleyebilirsiniz.

Sağlıklı ve hafif bir besin tarif olan lahana salatası, düşük kalorisi ve yüksek lezzeti ile ara öğünlerinizde size özel bir alternatif oluyor. Her evde bulunan malzemelerle yapılan lahana salatasını ana öğünlerinizde de tercih edebilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

500 gram beyaz lahana

2-3 dal maydanoz

Tuz

1 havuç

1 kase yoğurt

Yarım çay bardağı sirke

YAPILIŞI

Kıyılmış lahanayı ve sirkeyi bir kaseye alıp karıştırın. Yoğurdu, rendelenmiş havucu, kıyılmış maydanozu ve tuzu da ayrı bir kasede karıştırın. İki karışımı bir araya getirip harmanlayın. Karışımı servis tabağına alın. Afiyet olsun.

PATATES SALATASI TARİFİ

Mutfakta nostalji yapmaya ne dersiniz? Çocukluğunuzun en özel lezzetlerinden patates salatası, misafirlere özel bir tarifti. Ama siz şimdi kendiniz için hazırlayabilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

5 adet patates, 4-5 dal taze soğan, 2 adet haşlanmış yumurta, yarım çay bardağı zeytinyağı, 8-9 dal maydanoz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 adet limon suyu.

YAPILIŞI

Patatesleri kabuklu şekilde orta ateşte yarım saat haşlayın. Suyunu süzüp kabuklarını soyun. İri parçalar olacak şekilde patatesleri doğrayıp derin bir kaseye alın.

Taze soğanları yıkayın ve kurulayın. Soğanları ince ince halkalar şeklinde doğrayıp patateslerin üzerine ilave edin. Maydanozları da ince ince doğrayıp kaseye alın. Haşlanmış yumurtaları da iri parçalar olacak şekilde doğrayıp kaseye alın. Tuz, karabiber, zeytinyağı, limon ve pul biberi de ekleyin. Malzemeleri eşit dağılacak şekilde karıştırdıktan sonra afiyetle servis edebilirsiniz.