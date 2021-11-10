Sakarya'da Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı - Haberler
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Sakarya'da Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı

AA / Gürkan Özer - Haberler | Güncel
Sakarya'da Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor.

İlçede bir süredir aralıklarla etkisini gösteren yağmur, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Hendek merkeze 36 kilometre uzaklıkta bulunan 1725 rakımlı Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının 8 santimetreye ulaştığı bölgede yağış devam ediyor. Kar yağmasına sevinen bazı yayla sakinleri, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz, bu sezon ikinci kez kar yağdığını belirterek, "Kar yağışıyla beraber yaylamız daha da güzelleşti. Vatandaşlarımızı bu güzelliği görmeye davet ediyoruz." dedi.

Sakarya'da Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı

Sakarya'da Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı

Sakarya'da Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı

Sakarya'da Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı

AA / Gürkan Özer - Son Dakika Haberleri
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