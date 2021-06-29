Şahsiyet Nevra kimdir? Cansu Dere kim, kaç yaşında, nereli?

how TV ekranlarının yeni dizisi Şahsiyet, heyecanla bekleniyor. İlk bölümünün bu akşam yayınlanacağı Şahsiyet dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ( Agah) ve Cansu Dere'nin ( Nevra) rol aldığı Şahsiyet dizisinin Nevra'ı merak ediliyor. Peki, Şahsiyet Nevra kimdir? Cansu Dere kim, kaç yaşında, nereli?

Daha önceleri internet dizisi olan Şahsiyet, şimdi Show TV ekranlarında her Salı saat 20.00'de seyirci karşısına geçecek. İlgi çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla merakla beklenen Şahsiyet dizisi bu akşam ilk bölümüyle seyirci karşısında olacak. Başrollerinde Haluk Bilginer ( Agah) ve Cansu Dere'nin ( Nevra) rol aldığı Şahsiyet dizisinin Nevra'ı merak ediliyor. Peki, Şahsiyet Nevra kimdir? Cansu Dere kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

ŞAHSİYET NEVRA KİMDİR?

Şahsiyet dizisinin Agâh karakterine Cansu Dere hayat veriyor. Agâh, 65 yaşındaki adli kâtip memurluğundan emekli olan bir kişidir.

CANSU DERE KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Ekim 1980

Kaç yaşında: 41 yaşında

Meslek: Manken, oyuncu, sunucu

Cansu Dere, 14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da doğan Türk oyuncu, sunucu ve eski mankendir.

Anne tarafından İzmir, İstanbul ve Selanik kökenli, baba tarafından ise Bulgaristan kökenlidir. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Kanal D Miss Turkey 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü yarıda bırakarak mankenlik mesleğine ağırlık vermiştir. Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi moda tasarımcılarının defilelerinde yer almıştır. İTKİB'in tüm yurt dışı organizasyonlarında Türkiye'yi temsil eden Cansu Dere, 2002 ve 2003 yılları arasında Paris'te çeşitli defilelere katılmış ve birçok önemli fotoğrafçıyla çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Kariyeri

2000 yılında televizyon dünyasına girmiştir. İlk sunuculuk deneyimini Kanal D'deki Çocuk ve Müzik programıyla yaşamıştır. Ardından 2004 yılında Show TV'de yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmayı sunmuştur. NTV'de yayınlanan Life Style Moda programında sunuculuğun yanı sıra editörlük de yapmıştır. 2005'te yine NTV'de N Moda programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

2004 yılında Hilal Saral'ın yönettiği ve Nazan karakterini canlandırdığı Metro Palas adlı diziyle oyunculuğa adım atmıştır. Daha sonra Türkan Derya'nın yönettiği Alacakaranlık adlı dizide Irmak Bozoğlu karakterini canlandırmıştır. 2005 yılında Zeynep Günay Tan'ın yönettiği Güz Yangını dizisindeki Ceylan rolüyle dikkatleri çeken Dere, bu dönemde Çağan Irmak'ın TV filmi formatında çektiği Kabuslar Evi filminde köylü Esma karakterini oynamıştır.

2006-2008 yılları arasında Sıla isimli dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte başrol oynayarak popülerliğini arttırmıştır. Sıla karakteri ile yer aldığı dizi ile hayran kazanmaya başlamıştır. 2007'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Son Osmanlı Yandım Ali adlı, Defne karakterini oynadığı dönem filmi 1 milyonun üstünde seyirci tarafından izlenmiştir.[kaynak belirtilmeli] 2009 yılında, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Taner Elhan'ın yönettiği Acı Aşk adlı filmde rol almıştır. Halit Ergenç, Songül Öden ve Ezgi Asaroğlu ile başrolleri paylaştığı filmde Oya adlı bir fotoğrafçıyı oynamıştır.

2009'da döneme damgasını vuran Ezel dizisindeki Eyşan rolü ile daha da ünlenmiştir. Yine 2009 yılında Totally Spies:Casus Kızlar Her Şey Nasıl Başladı? filminde Alex ve Mandy karakterlerini seslendirmiştir. 2010'da Yahşi Batı filminde Mary Lou karakterini oynamıştır.

2011'de Serdar Akar'ın yönettiği, 3. sinema filmi Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'ü çekmiştir. Filmde Songül isimli bir polisi canlandırmıştır.[6] 2012'de El Yazısı filminde yine başrolü üstlenmiştir. Dere bu kez küçük bir kasabada eczacılık yapan Zeynep rolünü üstlenmiştir.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde İranlı Firuze karakteri ile yer almıştır.[8] 2016 Ekim'inde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Anne dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2018 yılında Haluk Bilginer ile başrolü paylaştığı, internet platformu puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde Nevra Elmas karakterini canlandırmıştır. 2019'da ise Tolga Sarıtaş ile başrolünü paylaştığı, FOX'ta yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisinde Banu Karalı karakterini canlandırmıştır fakat proje fazla uzun sürmeyip 6. bölümünde final yapmıştır. 2020 yılında ise Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile başrolü paylaştığı, Kanal D'de yayınlanmaya başlayan İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya Yılmaz karakteri ile oyunculuk hayatına devam etmektedir.

Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Filmler

2006 Kabuslar Evi: Takip Köylü Esma

2007 Son Osmanlı Yandım Ali Defne

2009 Acı Aşk Oya

2009 Casus Kızlar Alex

2010 Yahşi Batı Mary Lou

2011 El Yazısı Zeynep Başrol

2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm Songül

Diziler