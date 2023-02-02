Vaka sayısı artan Strep-A ile ilgili Bakan Koca'dan uyarı: Çocuğunuzda bu belirtiler varsa 112 Acil'i arayın

Ciddi ve hayati enfeksiyonlara neden olması nedeniyle dünya çapında tedirginliğe yol açan ve Ankara'da 3 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep olan Strep-A bakterisiyle ilgili Bakan Koca açıklama yaptı. Türkiye'de az sayıda vaka bildirildiğini ifade eden Bakan Koca, "Çocuğunuzun ani başlayan ateşi ve boğaz ağrısı var ve ateş düşürücüye rağmen düşmüyor, kötüye gidiyorsa; efes almakta zorlanıyor, vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa hemen 112 Acili arayın veya Acil Servise başvurun" dedi.