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Vaka sayısı artan Strep-A ile ilgili Bakan Koca'dan uyarı: Çocuğunuzda bu belirtiler varsa 112 Acil'i arayın

Sağlık Haberleri

Ciddi ve hayati enfeksiyonlara neden olması nedeniyle dünya çapında tedirginliğe yol açan ve Ankara'da 3 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep olan Strep-A bakterisiyle ilgili Bakan Koca açıklama yaptı. Türkiye'de az sayıda vaka bildirildiğini ifade eden Bakan Koca, "Çocuğunuzun ani başlayan ateşi ve boğaz ağrısı var ve ateş düşürücüye rağmen düşmüyor, kötüye gidiyorsa; efes almakta zorlanıyor, vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa hemen 112 Acili arayın veya Acil Servise başvurun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Strep-A (Beta) bakterisi ile ilgili kamuoyundaki soru işaretlerinin giderilmesi amacıyla

Haberler.com / Emre İliksiz - Sağlık

Fahrettin Koca Strep A Sağlık Güncel Haberler

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