Boston'da Üç Çocuğunu Öldüren Annenin Davasında Jüri Karar için Toplandı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Boston banliyösündeki evlerinde üç küçük çocuğunu öldürmekle suçlanan anne Lindsay Clancy'nin davasında jüri karar vermek için görüşmelere başladı. Amerikan kamuoyunun dikkatini çeken davada, Clancy cinayetleri işlediğini inkar etmedi, ancak avukatları, müvekkilinin ağır bir zihinsel hastalıktan muzdarip olduğu gerekçesiyle yasal olarak sorumlu tutulmaması gerektiğini savunuyor. Clancy, Ocak 2023'teki ölümlerle ilgili olarak üç kez birinci derece cinayet suçlamasıyla karşı karşıya.Jüri üyeleri, kasıtsız adam öldürme gibi daha hafif suçlamaları da değerlendirebilir veya akıl sağlığının yerinde olmaması nedeniyle onu suçsuz bulabilir. Birinci dereceden cinayetten suçlu bulunursa, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.Duygusal geçen beş haftalık davanın en dikkat çekici anlarından bazılarını derledik.Savunma ekibi, Clancy'nin halüsinasyonlar ve sanrılar yaşadığını savunuyorSavcılar, 24 Ocak 2023'te Clancy'nin Massachusetts, Duxbury'deki evlerinde beş yaşındaki Cora, üç yaşındaki Dawson ve sekiz aylık Callan adlı tüm çocuklarını egzersiz bantlarıyla kasten boğduğunu ve ardından ikinci kattaki bir pencereden atladığını iddia ediyor. Şu anda 36 yaşında olan Clancy, düşme sonucu felç geçirdi ve duruşmaya tekerlekli sandalye ile katıldı.Clancy'nin avukatları, onu savunurken cinayetlerdeki rolünü hiçbir zaman reddetmediler. Bunun yerine, Clancy'nin en küçük çocuğunu doğurduktan sonra halüsinasyonlar ve sanrılar yaşadığını öne sürerek akıl sağlığının yerinde olmadığı savunması yaptılar. Ruh sağlığı sorunları nedeniyle tedavi gördüğüne ve ölümlerden sadece birkaç gün önce bir psikiyatri hastanesine yattığına işaret ettiler. Savcılar ise Clancy'nin çocuklarını kasten öldürme konusunda planlı bir karar verdiğini ve yasal olarak sorumlu tutulması gerektiğini savundu. İddialarına göre, Clancy o sırada kocası Patrick Clancy'yi evde olmaması için dışarıda bir işe göndermişti.Clancy'nin eski kayınvalidesi ve eşi de dahil olmak üzere ailesi, ölümlerden önceki zihinsel durumu hakkında ifade verdi. Beş hafta süren dava, binlerce kişinin mahkeme sürecini izlemesiyle sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Yüzlerce kadın, Clancy'ye destek olmak için mahkeme binasının önünde toplanarak "Yardıma İhtiyacı Vardı" ve "Lindsay İçin Huzur" gibi ifadeler yazılı pembe tişörtler giydi.

'Gerçekten zor bir dönem': Clancy'nin eski eşi tanıklık yaptıİki gün boyunca, Clancy'nin eski eşi Patrick, jüri üyelerine eski eşinin doğum yaptıktan sonra kötüleşen ruh sağlığını anlattı ve çocuklarının öldüğü günü korkunç ayrıntılarla tarif etti. Jüri üyelerine, Clancy'nin "büyük bir bunalıma sürüklenmesinin" ölümlerden yaklaşık bir ay önce başladığını söyledi. "Çok kilo vermeye başladı, çok depresyona girdi ve gerçekten zor zamanlar geçiriyordu" dedi. Anlattığına göre kadın zaman zaman doktorlardan yardım alıyor ve çeşitli ilaçlar kullanıyordu; ayrıca intihar düşünceleri geliştirmeye başladığını söylediğini hatırladığını ekledi.

Patrick Clancy, yiyecek ve ilaç almak için evden ayrılmadan önce oğlu Dawson'ın kanepede oturup tavuk nugget yediğini gördüğü son anı anlattı. Geri döndüğünde çocuklarını ölü bulmuştu. Lindsay Clancy, mahkemede eşinin 911 acil servis ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydı dinletilirken hıçkırarak ağladı. Kayıtta, çocuklarını bodrumda bulduktan sonra "Çocukları öldürdü" diye bağırdığı duyuluyor. Davanın başlangıcından beri, Patrick Clancy hakkında komplo teorileri internette yayılmaya başladı; bunlardan bazıları onun olaya karışmış olabileceğini öne sürüyordu. Ancak kendisi hiçbir zaman şüpheli olarak görülmedi veya soruşturmacılar tarafından şüphe altında tutulmadı; Lindsay Clancy çocuklarını öldürdüğünü itiraf etti ve avukatları da bunu yalanlamadı. Avukatlar ve uzmanlar arasında Clancy'nin tedavisi konusunda yaşanan çekişmelerHem savunma hem de savcılık adına 10'dan fazla bilirkişi ifade verdi; bunların arasında Clancy'nin akıl sağlığı konusunda avukatlarla fikir ayrılığına düşenler de vardı. Tedavisi boyunca Clancy'ye bir düzineden fazla ilaç verildi ve Clancy intihar yardım hattından ve acil servisten yardım istedi. Clancy'nin ekibi, jüri üyelerini, doğum sonrası kadınlarda nadir görülen ve doğum sonrası dönemde mani, depresyon veya her ikisini birlikte yaşatabilen bir durum olan doğum sonrası psikoz geçirdiğine ikna etmeye çalıştı. Clancy halüsinasyonlar ve sanrılar yaşadığını iddia ediyor.Mahkeme salonunda bir gün, Clancy'nin psikiyatristlerinden Jennifer Tufts'ın savcılık adına verdiği ifadede, Clancy'nin seanslar sırasında psikoz belirtisi göstermediği yönündeki tanıklığı üzerine gerginlik iyice arttı.

Clancy'yi beş ay boyunca bir düzineden fazla kez gören Tufts, "Onun veya başka birinin güvenliğinin tehlikede olduğuna dair ciddi bir işaret yoktu" dedi. Ancak savunma avukatları, Tufts'ın Clancy'nin "aşırı telaşlı, hızlı" konuşmasına ilişkin yazılı tıbbi notlarına işaret etti. Hızlı ve telaşlı konuşma, maninin bir belirtisi olabilir. Tufts, Clancy'nin konuşmasının hızlı olmadığını belirterek, İngilizcede kelimeleri olumsuz anlamına çeviren "not" ifadesinin notlarında hem "aşırı telaşlı" hem de "hızlı" kelimeleri için geçerli olduğunu söyledi. Savunma avukatı Kevin Reddington'ın ısrarlı sorularına ise şöyle yanıt verdi: "Ne yazdığı umurumda değil. Ne demek istediğimi biliyorum."Reddington, savcılığın bir diğer uzmanı olan psikiyatrist Avram Mack'e doğum sonrası psikozun bir teşhis olup olmadığını defalarca sorarken de gerginleşti. "Amerikan Psikiyatri Birliği, doğum sonrası psikozu yalnızca ileri sürülen bir hastalık olarak görüyor" dedi. Mack, doğum sonrası psikozun kabul görmüş bir teşhis olduğunu söylemekten kaçındı ve bir noktada şu yanıtı verdi: "Bunun sorunuza tam olarak cevap verip vermediğinden emin değilim."Reddington, hayal kırıklığı dolu bir tonla "Umurumda değil" diye yanıtladı.Clancy'nin annesi ifade verdiPatrick Clancy'nin yanı sıra, Lindsay'nin eski kayınvalidesi, annesi ve kız kardeşi de ifade vererek jüri üyelerine Clancy'nin, oğlunun doğumundan sonra kötüleşen ruh sağlığı hakkında bilgi verdi. Eski kayınvalidesi Susan Clancy'nin ifadesine göre Lindsay Clancy "yardım için yalvarıyordu." "Uykusuzluk çekiyordu. İştahı kesilmişti" dedi. "Çok endişeli ve üzgündü." Clancy'nin en küçük oğlunun doğumuna kadar "çok şefkatli" bir anne olduğunu da sözlerine ekledi. Clancy'nin annesi Paula Musgrove, kızının çocuklarının ölümünden bir ay önce onlara zarar verme düşüncesinden bahsettiğini kendisine ve eski kocasına söylediğini belirtti.Musgrove, kızının paranoyaklaştığını ve ilaçlarının "zihnini mahvettiğini" düşündüğünü söyledi.Clancy'nin kız kardeşi Allison Ozga mahkemeye, ablasının çocuklarını öldürmeden bir ay önce her gün intihar düşünceleri yaşadığını söyledi.

Hakim, jüri üyelerine Katolik inancıyla ilgili ifadeleri dikkate almamalarını söylediDuruşmanın kapanış konuşmalarından iki gün önce, savcıların tanıklara Clancy'nin Katolik inancı hakkında sorular sormasının ardından, Clancy'nin savunma ekibi davanın iptalini talep etti. Geçen hafta savcılar, Clancy'nin eski kayınvalidesi Susan Clancy'ye Katolik olup olmadığını sorduktan sonra, cinayetin "ölümcül günah" olarak kabul edildiğinin farkında olup olmadığını sordu; hakim ise jüri üyelerinden bu ifadeyi dikkate almamalarını istedi. Bu hafta ise cinayetlerden sonra Lindsay Clancy ile görüşen adli psikolog Kirk Heilbrun, Clancy'nin Katolik yetiştirilme tarzını konuşurken intiharın "ölümcül bir günah" olarak kabul edilip edilmediğini sorduğunu ifade etti. Yargıç William Sullivan, Clancy'nin hukuk ekibinin davanın iptali talebini reddetti, ancak jüri üyelerine bunun "kesinlikle uygunsuz bir tanıklık alanı" olduğunu söyledi. "Bu reddedilecek. Dikkate bile alınmayacak. Daha açık bir şekilde ifade edemem" dedi.Ana Faguy ve Brandon Drenon habere katkıda bulundu.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .