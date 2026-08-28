Haberler

Galatasaray'a 39 milyon euroluk çılgın teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Galatasaray'a 39 milyon euroluk çılgın teklif! Yönetim düşünmeden reddetti Haber Videosunu İzle
Galatasaray'a 39 milyon euroluk çılgın teklif! Yönetim düşünmeden reddetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın 25 yaşındaki sağ beki Wilfried Singo için Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldiği öne sürüldü. Damac FC'nin Fildişi Sahilli futbolcu için 39 milyon euroyu gözden çıkardığı ancak sarı-kırmızılı yönetimin teklifi reddettiği iddia edildi. Singo'nun da Galatasaray'dan ayrılmak istemediği belirtildi.

  • Suudi Arabistan temsilcisi Damac FC, Galatasaray'ın 25 yaşındaki savunmacısı Wilfried Singo için 39 milyon euroluk resmi teklif yaptı ancak Galatasaray yönetimi teklifi yeterli bulmayarak reddetti.
  • Galatasaray, Singo'yu 2025 yaz transfer döneminde Monaco'dan yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
  • Singo'nun Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak belirtiliyor.

Galatasaray'da transfer döneminin son günleri hareketli geçerken bu kez Wilfried Singo için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Afrika basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan temsilcisi Damac FC, sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki savunmacısını kadrosuna katabilmek için yüksek bir bonservis teklifinde bulundu.

TAM 39 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Damac FC'nin Wilfried Singo için Galatasaray'a 39 milyon euroluk resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin astronomik rakama rağmen teklifi yeterli bulmadığı ve Suudi Arabistan ekibine olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

SINGO DA AYRILMAK İSTEMİYOR

Transferde Galatasaray'ın yanı sıra Wilfried Singo'nun tavrının da net olduğu belirtildi. Fildişi Sahilli futbolcunun Suudi Arabistan seçeneğine sıcak bakmadığı ve kariyerine Galatasaray formasıyla Türkiye'de devam etmek istediği ifade edildi.

30 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Galatasaray, Singo'yu 2025 yaz transfer döneminde Monaco'dan yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sahada olduğu dönemlerde performansıyla öne çıkan 25 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.

145 GÜN SAHALARDAN UZAK KALDI

Singo'nun Galatasaray'a transferinin ardından sakatlıklar nedeniyle toplam 145 gün rehabilitasyon sürecinde kaldığı ve bu süreçte 23 resmi karşılaşmada forma giyemediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR

Yıllık 4,8 milyon euro kazandığı belirtilen Wilfried Singo'nun Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 23 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım

Cem Küçük'ü yakacak isim teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu

Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
Vicdanları yaralayan görüntü! Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı

Vicdanları yaralayan görüntü! Neyse ki gereken yapıldı
Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarına devam etti

Türkiye'ye yönelik bir küstah çıkış daha
Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye’yi merak ediyor

Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye’yi merak ediyor
CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı

CIA Başkanı'nın sır ziyaretinin perde arkası: Artık vakit geldi
“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

Yaptığından utanmadı, fotoğrafı çekilince utandı
Fatih Tekke istifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam

İstifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam