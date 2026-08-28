Galatasaray'a 39 milyon euroluk çılgın teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Galatasaray'da transfer döneminin son günleri hareketli geçerken bu kez Wilfried Singo için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Afrika basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan temsilcisi Damac FC, sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki savunmacısını kadrosuna katabilmek için yüksek bir bonservis teklifinde bulundu.

TAM 39 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Damac FC'nin Wilfried Singo için Galatasaray'a 39 milyon euroluk resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin astronomik rakama rağmen teklifi yeterli bulmadığı ve Suudi Arabistan ekibine olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.