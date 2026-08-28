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Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek
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Merkez Bankası’nın bir hafta vadeli repo ihalesinde faizi yüzde 37’ye çekmesinin ardından kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim kararı geldi. VakıfBank Genel Müdürü Osman Aralan, kamu bankalarının pazartesiden itibaren tüm kredi faizlerini 2-3 puan aşağı çekeceğini açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın genel müdürleriyle Diyarbakır'da düzenlenen önemli bir toplantıda bir araya geldi. 

Zirvede konuşan Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın hafta başında piyasayı yüzde 37 faiz oranıyla fonlamaya başladığını ve faizlerde 3 puanlık bir düşüş sağlandığını hatırlattı. İş dünyasının bu indirimi sahada görmek istediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bankacılık sektörümüzün vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerinde bu üç puanlık indirimi hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KAMU BANKALARI PAZARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

İş dünyasından gelen faiz indirimi talebine kamu bankalarından yanıt gecikmedi. Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihalesine uyum sağlayacaklarını belirten Vakıfbank Genel Müdürü Osman Aralan, kamu bankaları adına müjdeyi verdi. Aralan, "Hemen pazartesiden itibaren kamu bankaları olarak biz de iki, üç puan hemen aşağıya indireceğiz tüm faiz oranlarını" diyerek indirim sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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