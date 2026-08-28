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Lyon maçındaki kavganın faturası ağır olabilir! Guendouzi'ye kaç maç ceza gelecek?

Lyon maçındaki kavganın faturası ağır olabilir! Guendouzi'ye kaç maç ceza gelecek?
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Fenerbahçe'nin Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı karşılaşmanın ardından yaşanan kavga için UEFA'nın inceleme başlattığı öne sürüldü. Fransız basını, Matteo Guendouzi'nin 1 ila 3 maç, Lyon kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın ise 3 ila 5 maç ceza alma ihtimalinin bulunduğunu yazdı.

  • UEFA, Lyon-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünün ardından çıkan kavga için inceleme başlattı.
  • Fenerbahçeli Matteo Guendouzi, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 15. maddesi kapsamında değerlendirilecek ve 1 ila 3 maç arasında men cezası alabilir.
  • Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira, 'bir oyuncuya veya maçta bulunan başka bir kişiye saldırı' kapsamında değerlendirilirse 3 ila 5 maç arasında ceza alabilir.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükseldiği karşılaşmanın ardından yaşanan olaylarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.  Fransız basını, UEFA'nın maçın bitiş düdüğünün ardından çıkan kavga için harekete geçtiğini yazdı.

UEFA İNCELEME BAŞLATTI

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre UEFA, Lyon- Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olayları incelemeye aldı. Haberde Fenerbahçeli Matteo Guendouzi'nin, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin “Oyuncuların ve yetkililerin uygunsuz davranışları” başlıklı 15. maddesi kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

GUENDOUZI'YE 1-3 MAÇ CEZA İHTİMALİ

Guendouzi'nin davranışlarının “hakaret”, “sportmenlik dışı hareket” veya “seyircileri kışkırtma” kapsamında değerlendirilmesi halinde Fransız futbolcunun 1 ila 3 maç arasında men cezası alabileceği aktarıldı. Olası bir ceza, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki maçlarında Guendouzi'den yararlanamamasına neden olabilir.

ANTONIO FERREIRA'YA 3-5 MAÇ CEZA GÜNDEMDE

Haberde Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın durumu da ele alındı. Ferreira'nın eylemlerinin “bir oyuncuya veya maçta bulunan başka bir kişiye saldırı” kapsamında değerlendirilmesi halinde 3 ila 5 maç arasında ceza alabileceği belirtildi.

MAÇ SONUNDA KAVGA ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetinin ardından son düdükle birlikte saha içinde gerginlik yaşanmıştı. Galibiyeti kutlayan Guendouzi ile Lyon cephesi arasında başlayan gerilime başka futbolcular ve teknik ekip üyeleri de dahil olmuştu. Lyon kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın da Guendouzi'ye yönelik hamlesinin ardından Fenerbahçeli futbolcular takım arkadaşlarını korumak için araya girmişti. UEFA'nın incelemesinin ardından Guendouzi ve Ferreira hakkında verilecek kararın netleşmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbaybars ulu:

Uefa da Fifa da hepsi taraflı aynı şeyleri başka ülke takımları yapsa gıkları çıkmaz

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Uefa ya güven olmaz bir bahane bulup ceza verirler karakterleri bozuk çünkü

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