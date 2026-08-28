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Küvetten çıkmıyor! Ünlü oyuncu bu kez ofisini oraya taşıdı

Küvetten çıkmıyor! Ünlü oyuncu bu kez ofisini oraya taşıdı
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Küvette laptopıyla çalışırken çektiği fotoğrafı “Today’s office” notuyla paylaşan Jennifer Lopez, küvet tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

  • Jennifer Lopez, küvette laptopıyla çalışırken çektiği fotoğrafı 'Today's office' notuyla sosyal medyada paylaştı.
  • Jennifer Lopez, köpük banyosunu daha önce 'dünyadaki en sevdiğim yer' olarak tanımlamıştı.
  • Eski eşi Ben Affleck, 2022 yılında evlilik teklifini Lopez küvetteyken yapmıştı.

Jennifer Lopez, küvette laptopıyla çalışırken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü yıldız, köpükler içindeki küvette çalışırken verdiği pozun üzerine “Today’s office” (Bugünün ofisi) notunu düştü.

Lopez’in bu paylaşımı, geçtiğimiz aylarda kız kardeşi Lynda Lopez ile gerçekleştirdiği doğum günü kutlamasını da hatırlattı. 57 yaşındaki Lopez, Avrupa tatilinde kız kardeşi Lynda Lopez’in doğum gününü kutlamış, iki kardeş doğum günlerini birlikte kutlamıştı.

Lopez’in paylaştığı karelerde ünlü yıldızın küvette pasta yediği görülürken, Lynda Lopez de küvetin yanında yere oturarak doğum günü pastasının tadını çıkarmıştı. Jennifer Lopez, paylaşımına “Çifte doğum günü için kardeş tatili her zaman harika bir fikir! Seni çok seviyorum Lynnie! İyi ki doğdun!” notunu eklemişti.

Jennifer Lopez’in küvet tutkusu ise yalnızca bunlarla sınırlı değil. Ünlü yıldız, köpük banyosunu daha önce “dünyadaki en sevdiğim yer” olarak tanımlamıştı.

Lopez’in küvet tutkusu, özel hayatındaki önemli anlardan birine de sahne oldu. Eski eşi Ben Affleck, 2022 yılında gerçekleştirdiği evlilik teklifini Lopez küvetteyken yapmıştı.

Küvette doğum günü kutlayan ve özel anlarını burada yaşayan Lopez, son paylaşımıyla bu kez aynı alanı adeta ofise çevirdi.

Kaynak: Haberler.com
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