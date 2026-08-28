Ederson'a uçarak gol atan yıldızı Acun Ilıcalı alıyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transferde rotasını Fransa'ya çevirdi. İngiliz ekibi, Lyon forması giyen Malick Fofana'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hull City, Malick Fofana ile ilgileniyor. Lyon ise genç yıldızın transferi için 35 milyon euro istiyor.

FENERBAHÇE'YE UÇARAK GOL ATMIŞTI

Malick Fofana, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan rövanş karşılaşmasında da sahneye çıkmıştı.

Sarı-lacivertlilerin deplasmanda 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne yükseldiği karşılaşmada Lyon'un tek golünü 61. dakikada Fofana kaydetmişti. Genç futbolcunun golüyle Lyon yeniden umutlanırken, Fenerbahçe kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyarak turu geçen taraf olmuştu.

LYON 35 MİLYON EURO İSTİYOR

Hull City'nin ilgisine Lyon'un istediği bonservis bedeli de belli oldu. Fransız ekibi, Malick Fofana için 35 milyon euro talep ediyor. Acun Ilıcalı'nın kulübünün bu rakam karşısında nasıl bir adım atacağı transferin seyrini belirleyecek.