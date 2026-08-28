Dev takımlar var! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri gerçekleştirilen kura çekiminin ardından netleşti. Siyah-beyazlılar lig aşamasında 4'ü iç sahada, 4'ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakipleri şöyle:

Marsilya (İç saha)

(İç saha) Bayer Leverkusen (Deplasman)

Leverkusen (Deplasman) Union Saint- Gilloise (İç saha)

(İç saha) Celtic (Deplasman)

(Deplasman) Crystal Palace (İç saha)

Omonia (Deplasman)

Hapoel Beer Sheva (İç saha)

Hoffenheim (Deplasman)

4 MAÇ İSTANBUL'DA, 4 MAÇ DEPLASMANDA

Beşiktaş ; Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve Hapoel Beer Sheva'yı sahasında ağırlayacak. Siyah-beyazlılar Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim karşılaşmalarını ise deplasmanda oynayacak.

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele ediyor. Takımlar kura çekiminde dört torbaya ayrılıyor ve her ekip her torbadan iki farklı rakiple eşleşiyor. Beşiktaş da 1, 2, 3 ve 4. torbalardan ikişer rakiple karşılaşacak. Siyah-beyazlılar her torbadan gelen rakiplerinden biriyle iç sahada, diğeriyle deplasmanda mücadele edecek. Böylece Beşiktaş lig aşamasında toplam 8 farklı rakiple 8 maç oynayacak.

İLK MAÇLAR 16-17 EYLÜL'DE

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Lig aşaması 28 Ocak 2027 tarihinde tamamlanacak.

FİNAL FRANKFURT'TA

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-27 sezonunun şampiyonu 26 Mayıs 2027 tarihinde belli olacak. Final karşılaşması Almanya'nın Frankfurt kentinde oynanacak.