Zabıtanın Engelli Satıcıya Saldırısı Tepki Çekti: Görevden Uzaklaştırma

AFYONKARAHİSAR'da caddede pamuk şeker satan zihinsel engelli seyyar satıcı Hüseyin Saka'ya (40) tekme savurup, elindeki su şişesiyle boynuna vuran zabıta memuru, görevden uzaklaştırıldı.

Olay, dün Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Pamuk şeker satan zihinsel engelli Hüseyin Saka, zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Satış yapmamasına yönelik uyarıya tepki gösteren Saka ile zabıta arasında arbede yaşandı. Zabıta memurlarından biri, Hüseyin Saka'ya tekme ve yumruk savurdu ardından elindeki su şişesiyle boynuna vurdu. Diğer zabıta personeli de Saka'yı kolundan tutarak caddeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bir başka zabıta memuru da Saka'ya saldıran kişiyi uzaklaştırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle arbede sona erdi.

Yaşananlar cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sanal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından Afyonkarahisar Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığı ve görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı