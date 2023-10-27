Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği 40. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen kongre, çocuk cerrahisi alanında uzman bilim insanlarını bir araya getiriyor. Kongre, bilimsel oturumlar ve Anıtkabir ziyareti ile devam ediyor.

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneğince düzenlenen "40. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi", alanında uzman bilim insanlarını bir araya getirdi.

Anıtkabir ziyaretiyle dün başlayan program, bir otelde bilimsel oturumlarla devam ediyor.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuk cerrahisi diğer branşlara göre sayıca daha az bir cerrahi branş, Türkiye genelinde 800 civarında çocuk cerrahı var. Biz dernek olarak her yıl ulusal kongremizi düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Durakbaşa, 40'ıncısı düzenlenen kongrenin Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne denk gelmesinden mutluluk duyduklarını ve programı bu nedenle Cumhuriyet'in ilanına tanıklık eden Ankara'da düzenlediklerini belirtti.

"Çocuk cerrahlarının afetlerdeki rolünü de ele alacağız"

Dernek Genel Sekreteri ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Tutku Soyer de kongrede, uluslararası 4 konuşmacı ile Türkiye'nin farklı illerinden uzmanların katılımıyla çocuk cerrahisinde güncel konuların ele alınacağını anlattı.

Soyer, "Kongremizde çocuk cerrahları ve çocuk cerrahisi hemşirelerinin afetlerdeki rolünü de ele alacağımız bir oturumumuz olacak. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde çok sayıda çocuk da sağlık sorunları yaşadı. Oturumda, olası afetlere karşı bu süreçlerin yönetimini ele alacağız." bilgisini paylaştı.

Ayrıca çocuk cerrahisinde yeni teknolojiler, robotik cerrahi gibi yöntemlerin, genç bilim insanlarının yürüttüğü araştırmaların kongredeki oturumlarda tartışılacağını belirten Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de yaklaşık 800 çocuk cerrahı var. Uzmanların şehirlere göre dağılımı aslında istediğimiz bir orantıda değil, büyükşehirlerde çocuk cerrahları yoğunlaşırken, küçük şehirlerde sayıları çok daha az. Dağılım ve sayı problemleri nedeniyle çocuk cerrahlarının hem çalışma yükü hem de özlük hakları bakımından ciddi sorunları bulunuyor. Kongrede de iki çalışma grubumuz, çocuk cerrahlarının özlük hakları ve çalışma koşullarına ilişkin sorunlar ele alınıp, çözüm önerileri oluşturulacak. Buradan çıkacak önerileri de yetkililerle dernek olarak paylaşacağız."

Doğumsal hiperinsülinizm hastalığında yeni ilaç çalışmaları sürüyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Demirbilek ise kongrede konuşmacı olduğu "Doğumsal Hiperinsülinizmde Güncel Yaklaşımlar Paneli"ne ilişkin bilgileri paylaştı.

Nadir hastalıklar arasında yer alan ve akraba evliliklerinin fazla olduğu ülkelerde daha sık görülen doğumsal hiperinsülinizmin, kan şekeri düşüklüğüyle ilerleyen ve çocuklarda zeka geriliğine yol açan bir rahatsızlık olduğunu aktaran Demirbilek, kongrede bu rahatsızlığa ilişkin paneli, İngiltere'de pankreas cerrahisi alanında önde gelen isimlerden Dr. Paolo de Coppi ve Prof. Dr. Murat Tuncel ile düzenlediklerini söyledi.

Klasik yöntemlerle görüntülenemeyen, özel bir görüntüleme metodu bulunan hastalıkla ilgili uzmanlardaki farkındalığın son yıllarda arttığını ve bunun da teşhis oranlarına yansıdığını dile getiren Demirbilek, cerrahi yöntemle rahatsızlığın tedavi edildiğini ancak hastaların şeker hastalığıyla yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde mücadele etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Doç. Dr. Demirbilek, "Hastalıkla ilgili şu an devam eden bazı ilaç çalışmaları var. Panelde bu yeni tedaviler hakkında da bilgi paylaşımında bulundum. Doğumsal hiperinsülinizmde, anne-babanın diyabet hastası olması gibi genetik etkenlerin yanı sıra erken doğum, doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması gibi bazı risk faktörleri bulunuyor. Ancak bu faktörler geçici hastalık yapıyor, esas kalıcı ve zor olan hastalık tablosu ise genetik nedenlere bağlı görülüyor." dedi.

Bu hastalıktan muzdarip ailelerin dernek çatısı altında da bir araya geldiğini ifade eden Demirbilek, Türkiye'nin bu hastalığın teşhisi, tedavisi konusunda iyi bir noktada olduğunu vurguladı.

Yarın ve pazar günü de devam edecek kongrede, genç çocuk cerrahisi uzmanlarının sunduğu en iyi 3 bilimsel çalışmaya ödül verilecek, ayrıca 31 uzmanlık öğrencisine dernek tarafından kongre bursu sağlanacak.

Kongre, Cumhuriyet Balosu ile sona erecek.