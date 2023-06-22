TÜİK: 2022'de 504 bin 839 kişi öldü

TÜİK, 2022 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Ölümlerin yüzde 35,4'ünün dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 15,2'sinin iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,5'inin ise solunum sistemi hastalıkları nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Bebek ölüm sayısı da bir önceki yıla göre azaldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında 504 bin 839 kişinin öldüğünü açıkladı. Ölümlerin yüzde 35,4'ünün dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 15,2'sinin iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,5'inin ise solunum sistemi hastalıkları nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2022'de ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,9 azaldı. 2021 yılında 566 bin 485 olan ölüm sayısı, 2022'de 504 bin 839 oldu. 2022 yılında ölen kişilerin yüzde 54,6'sı erkek, yüzde 45,4'ü kadınlardan oluştu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı da önceki yıla göre azaldı. 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düşerken 2022'de bin kişi başına 5,9 ölüm düştü.

2022'de bebek ölüm sayısı da bir önceki yıla göre azaldı. 2021 yılında 10 bin 89 olan bu sayı, 2022'de 9 bin 522 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2021 yılına göre geriledi. 2021'de bin canlı doğum başına 9,3 bebek ölümü, 2022'de de bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü gerçekleşti. Doğumdan sonraki 5 yıl içinde ölme olasılığını ifade eden 5 yaş altı ölüm hızı da 2021 yılında 11,3 iken, 2022 yılında binde 11,2 oldu.