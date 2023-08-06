Almanya'ya göçen Türk doktorların fotoğrafı tartışma yarattı! "Sayımız hızla artıyor" diye paylaştılar
Sağlık Haberleri
Türkiye'den Almanya'ya giden doktorlar Hannover kentinde bir buluşma düzenleyerek fotoğrafı sosyal medyada paylaştılar. Paylaşıma "Sayımız hızla artıyor" notu düşülürken, söz konusu fotoğraf sosyal medyada tartışma yarattı.
Türkiye'den Almanya'ya giden Türk doktorlar Hannover kentinde bir buluşma düzenleyerek fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
FOTOĞRAF TARTIŞMA YARATTI
Paylaşıma, Sayımız hızla artıyor" notu düşülürken söz konusu fotoğraf sosyal medyada olay yarattı. Bazı kullanıcılar doktorları gitmekte haklı bulurken, bazıları eleştirilerini sıraladı.
İşte sosyal medyadan bazı yorumlar: