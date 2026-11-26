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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dijital ekosistemimizde 70 petabaytı 'Teleradyoloji' verisi olmakla birlikte toplamda 123 petabayt sağlık verisine sahibiz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da düzenlenen HIMSS Avrasya 2026 programına katıldı. Memişoğlu, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı ve dijital ekosistemiyle sağlık sistemlerindeki gelişmelere yön veren bir ülke konumunda olduğunu belirterek Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' anlayışıyla inşa ettiklerini ifade etti. Sağlıkta dijital dönüşümün vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, dijital altyapı sayesinde hekimlerin ihtiyaç duydukları bilgilere hızlıca ulaşabildiğini, böylece hastaların geçmiş sağlık bilgilerini ve tetkik sonuçlarını yanlarında taşımalarına gerek kalmadığını kaydetti.

Sağlık verilerinin sağlık sisteminin hafızası olduğunu belirten Memişoğlu, Bakanlık olarak 2014 yılından itibaren sağlık verilerini dijital ortamda tek çatı altında toplamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

"Toplamda 123 petabayt sağlık verisine sahibiz"

Türkiye'nin sağlık alanında sahip olduğu dijital veri kapasitesine ilişkin bilgi veren Bakan Memişoğlu, "Dijital ekosistemimizde 70 petabaytı 'Teleradyoloji' verisi olmakla birlikte toplamda 123 petabayt sağlık verisine sahibiz. Teleradyoloji sistemimizde; 1,2 milyar görüntü içeren muayene ve bu muayenelerin 632 milyon raporu ile 130 milyardan fazla tekil görüntüsü mevcut. Buna ilaveten sadece e-Nabız da 13 milyar dijital muayene verisi de bulunuyor. Yine sistemimizde günlük ortalama 2,1 milyon olmak üzere toplamda 6,7 milyar reçete var" ifadelerini kullandı.

Sağlık verilerinin bilimsel araştırmalara ve teknolojik gelişmelere katkı sağlayacak şekilde değerlendirileceğini ifade eden Bakan Memişoğlu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü öncülüğünde, kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında gerekli paylaşım standartları oluşturularak istatistiki nitelikteki verilerin bilim ve teknoloji dünyasıyla paylaşılacağını bildirdi.

Sağlık verilerini yapay zeka teknolojisiyle akıllı hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin yalnızca sağlık hizmeti sunan değil, sağlık alanında ürün geliştiren ve üreten bir ülke olmasını amaçladıklarını dile getirdi.

TÜSEB aracılığıyla sağlık verilerini bilimsel araştırmalara ve yerli teknolojilere dönüştüren çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Memişoğlu, ulusal meme kanseri tarama sistemine yapay zeka desteği kazandıran METRA uygulamasına ilişkin bilgi verdi.

Temmuz 2026 itibarıyla 330 binden fazla mamografi tetkikine ait 1 milyon 320 binden fazla görüntünün analiz edildiğini kaydeden Sağlık Bakanı Memişoğlu, sistemin şüpheli alanları hekimlerin dikkatine sunduğunu ve nihai değerlendirmenin hekimler tarafından yapıldığını ifade etti.

Türkiye Ulusal Genom Merkezinde genetik verilerin ülkemizde saklanarak analiz edildiğini belirten Bakan Memişoğlu, araştırmacılarla kişisel bilgi içermeyen istatistiksel sonuçların paylaşılması sayesinde nadir hastalıkların anlaşılmasına ve kişiselleştirilmiş tıp çalışmalarına katkı sağlandığını aktardı.

Türkiye'nin sağlık alanındaki dijital altyapısının uluslararası alanda da ilgi gördüğünü ifade eden Bakan Memişoğlu, yabancı ülke sağlık bakanlarının Türkiye'deki hastaneleri, sağlık altyapısını ve dijital uygulamaları yerinde incelediğini, Bilkent Şehir Hastanesini ziyaret eden bir mevkidaşının dijital altyapıya hayran kaldığını dile getirdiğini belirtti.

Dijital sağlık uygulamalarının vatandaşların hayatını kolaylaştıran sonuçlarına dikkat çeken Bakan Memişoğlu, tam bağımlı veya 80 yaş üzeri 995 bin vatandaşın sağlık raporunun hastaneye gitmelerine gerek kalmadan yenilendiğini, e-Nabız ve e-Devlet üzerinden 188 bini aşkın vatandaşın organ bağışı beyanında bulunduğunu bildirdi.

Bakan Memişoğlu, yine e-Nabız üzerinden yoğun bakımda tedavi gören hastaların durumlarına ilişkin güncel bilgilerin yakınlarına ulaştırıldığını da ifade etti.

"Teleradyoloji Akademimizle 1 milyardan fazla tıbbi görüntüyü radyologlarımızın eğitimine sunuyoruz"

Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) aracılığıyla son bir yılda 120 binden fazla işitme engelli vatandaşa erişildiğini belirten Bakan Memişoğlu, "Teleradyoloji Akademimizle 1 milyardan fazla tıbbi görüntüyü radyologlarımızın eğitimine sunuyoruz. RİTMİK yapay zeka asistanımızla vatandaşlarımızın kendi sağlık verilerini daha kolay anlamalarını ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

HIMSS ile 2013 yılında başlayan iş birliğinin Mart 2025'te imzalanan üçüncü beş yıllık mutabakatla güçlendirildiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, dijital hastane standartlarını başarıyla karşılayan hastanelerin ve sağlık çalışanlarının önemli bir başarıya imza attığını vurguladı.

Türkiye'nin sağlıkta dijitalleşmenin yanı sıra yerli teknoloji ve üretim kapasitesini de geliştirmeyi hedeflediğini belirten Bakan Memişoğlu, TÜSEB destekleri, Teknoloji Transfer Ofisleri ve 10 bini aşkın aktif kullanıcısı bulunan Üreten Sağlık Portalı aracılığıyla araştırmacıları, hekimleri, mühendisleri ve girişimcileri ortak üretim için bir araya getirdiklerini aktardı. Yapay zeka destekli yerli ultrason cihazı, endoskopik kapsül görüntüleme sistemleri ve tanı kitlerine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bakan Memişoğlu, yerli çözümlerle bilimsel yetkinliğin, üretim kapasitesinin ve sağlıkta bağımsızlığın güçlendirileceğini ifade etti.

Sağlık alanında yeni fikir ve projeleri bulunan araştırmacıları, hekimleri, mühendisleri ve girişimcileri 'Fikirden ürüne, Türkiye'den dünyaya' anlayışıyla Üreten Sağlık Portalı üzerinden ortak çalışmaya davet eden Bakan Memişoğlu, HIMSS Avrasya 2026'nın yeni araştırmalara, ortak üretime ve insanlığa fayda sağlayan çalışmalara vesile olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı