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Şarkıcı Nihat Doğan, katıldığı bir YouTube programında "Senden daha iyisi gelene kadar sessiz kal" oyununu oynadı. Özcan Deniz, Serkan Kaya ve Mahsun Kırmızıgül gibi isimler karşısında sessizliğini koruyan Doğan'ın görüntülerine eski futbolcu ve futbol yorumcusu Ümit Özat'tan alaycı bir yorum geldi.

"BAĞCILAR DÜĞÜN SALONU'NDA BİLE ÇIKMIYORSUN"

Doğan'ın tercihlerini tiye alan Özat, "Birisi Cahide’de çıkıyor diğeri Günay'da, birisi 5 milyon satmış diğeri 10 milyon kaset satmış sen Bağcılar Düğün Salonu’nda bile çıkmıyorsun" ifadelerini kullandı.

NİHAT DOĞAN'DAN SERT YANIT

Özat'ın sözlerine kayıtsız kalmayan Nihat Doğan, "Senin gibi 3 kuruş için Tiktok'larda maymunluk yapmıyor, sinyal yapıp milletin ç..... yemiyor, çocuğumun rızkı için düğünlerde onurumla sahne alıyorum. Başka sorun var mı kardeşim" diyerek karşılık verdi.

ÖZGECAN ASLAN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Tartışmanın fitilini ateşleyen Ümit Özat, Doğan'ın yanıtının ardından yeni bir açıklama yaptı. Şarkıcının geçmişteki açıklamalarını hatırlatan Özat, şu ifadeleri kullandı:

"Özgecan Aslan katledildiğinde kadınların etek boyunu tartışmaya açan, eski sevgilisinin eteklerini kesmekle övünen adam değil misin sen? Milletin namusuna, ahlakına, yaşam biçimine karışırken kendi geçmişine gelince niye üç maymunu oynuyorsun?"

"KARİYERİNİN EN KOMİK PERFORMANSI"

Özat, Doğan'ın düğün salonlarında sahne almasıyla ilgili herhangi bir sorununun olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Senin düğün salonunda sahne almanla ilgili hiçbir problemim yok. Ama kendini ahlaki bir otorite zannetmen, kariyerinin açık ara en komik performansı. Hadi başka kapıya Nihat. Ahlak satıyorsun da dükkânda numunelik mal yok."