Saç Fırçalama Rehberi: Ne Sıklıkla ve Nasıl Fırçalamalısınız?

Saçlarımı nasıl kullanacağıma karar verecek yaşa geldiğimden beri saçlarım sırtımın en altına kadar uzanıyordu. Çocukken fırsat bulduğum her an saçlarımı fırçalardım: Sabah uyanır uyanmaz, banyoya her gidişimde ve hatta ödev arasında biraz mola vermek istediğimde bile.

Durmadan saçlarımı fırçalarken aklıma 1800'lerde yaşamış Avusturya İmparatoriçesi Sisi gelirdi.

Benimki gibi düz kahverengi saçları vardı ama saçları ayak bileklerine kadar uzanıyordu.

Söylendiğine göre saçlarını sağlıklı tutmak için her gece 100 fırça darbesi uygulardı. (Bu hikâyeye yıllarca inandım. Ancak bu makaleyi yazarken büyük hayal kırıklığıyla öğrendim ki, bu muhtemelen dünyanın dört bir yanındaki büyükanneler tarafından nesilden nesle aktarılan bir şehir efsanesinden ibaret.)

Artık yetişkinim ve saçlarımı yalnızca duş alırken iyice tarıyorum. Bunun dışında neredeyse hiç fırçalamıyorum. Yine de saçlarımın görünüşü ve hissi, en azından benim fark edebildiğim kadarıyla, pek değişmedi.

Bunun nedeni şu: Victoria döneminden kalan hikâyeler biraz doğruluk payı taşıyor olabilir ancak saçınızı ne kadar fırçalamanız gerektiğine dair bilimsel gerçekler çok daha karmaşık.

Bu sorunun cevabını anlamaya çalışanlar arasında fizikçilerden kuaförlere kadar pek çok kişi var. Çünkü doğru cevap; saç tipinize, kullandığınız fırçaya, bakım rutininize ve daha birçok etkene bağlı.

Hadi gelin saçınızı nasıl doğru şekilde fırçalayacağınıza bir bakalım.

Tarih boyunca fırça

Taraklar ve saç fırçaları, dolayısıyla saç bakım alışkanlığı, tarih öncesi dönemlere kadar uzanıyor.

"The Hair Historian"ın (Saç tarihçisi) kurucusu Rachael Gibson'a göre insanlar tarih boyunca hem temizlik hem de süslenme amacıyla ellerindeki malzemeleri kullanarak araçlar geliştirdi. Bu nedenle saç fırçalamak dünyanın dört bir yanında önemli bir uygulamaydı.

Saçı 100 kez fırçalama fikri büyük olasılıkla Victoria döneminde ortaya çıktı. O dönemde kadınlar, toplumsal beklentiler nedeniyle çok uzun saçlara sahipti.

Gibson'a göre saçlar onların "taçları" olarak görülüyor ve kadınlıklarının, hatta toplumsal değerlerinin önemli bir parçası sayılıyordu.

O dönemin saç bakım rutini genellikle önce saçın tarakla açılmasını içeriyordu. Böylece düğümler çözülüyor, saçtaki kir, kalıntılar, bit ve sirke temizleniyordu.

Ardından genellikle domuz kılından yapılmış doğal kıllı bir fırçayla saç fırçalanıyor, böylece saçın yüzeyi düzleştiriliyor, bakım yapılıyor ve doğal yağların saç boyunca dağılması sağlanıyordu.

Gibson'a göre aristokrat Victoria dönemi kadınları ayrıca kopan saç tellerinin kıyafetlerine dökülmesini önlemek için özel pelerinler kullanıyordu.

Toplanan saç telleri daha sonra saklanıyor ve saç modellerine hacim ve yapı kazandırmak amacıyla "ölü saç simitleri" adı verilen parçalar yapmak için değerlendiriliyordu.

1898 yılında ABD'nin Ohio eyaletinden Afrikalı Amerikalı kuaför Lyda Newman, sentetik kıllara sahip ilk saç fırçasını icat etti. Bu buluş, fırçaların daha ucuz ve daha kolay üretilebilmesini sağlayarak sektörde devrim yarattı.

Saç fırçalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yanlış bilgiler de hızla yayıldı.

Saçın karmaşık fiziği

Örneğin, saçın sık fırçalanmasının saç uzamasını hızlandırdığı düşüncesini ele alalım.

2025 yılında yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 46'sından fazlası hâlâ bu iddiaya inanıyordu.

Ancak ABD'nin California eyaletinde bir kuaför salonunun sahibi olan Nikki Corzine'a göre bu tamamen bir efsane.

Corzine, saçınızı daha sık fırçalayarak daha hızlı uzatamayacağınızı söylüyor.

Hatta saç bakımının saç üzerindeki etkilerini hassas formüllerle inceleyen bilim insanları, aşırı fırçalamanın saça zarar verebileceğini ve saç kaybına yol açabileceğini öne sürüyor.

Bir araştırma ekibi, iki saç telinin birbirine dolanarak düğüm oluşturduğunda ve ardından düğüm çözülmeye çalışıldığında neler olduğunu taklit eden bir deney geliştirdi.

Sonuçlara göre daha fazla tarama ve fırçalama, özellikle kırık uçlara yatkın kişilerde saçın iç yapısında çatlaklar oluşmasına neden oldu.

Daha sağlıklı saçlar bu baskıya daha dayanıklı olsa da tekrar eden gerilim sonunda onların da kırılmasına yol açtı. Bu kez çatlaklar saçın dış yüzeyinden içeri doğru ilerliyordu.

Araştırmanın yazarlarından, İrlanda'daki Trinity College Dublin'de mühendislik profesörü olan David Taylor şöyle diyor:

"Biz bunun kırık uçların temel nedeni olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu durumda saç çok fazla bükülüyor ve normalden çok daha yüksek gerilimlere maruz kalıyor."

Taylor'a göre saç ne kadar fazla fırçalanırsa zarar görme ihtimali de o kadar artıyor.

Ancak asıl önemli olan şey fırça darbelerinin sayısından çok, fırçalarken uygulanan kuvvet.

Saç kırılmalarına ilişkin çeşitli istatistiksel analizler yapan TRI Princeton saç araştırma kuruluşundan Trefor Evans da tekrarlanan saç bakım işlemlerinin "birikimli yorgunluk hasarı" oluşturduğunu gösterdi.

Bununla birlikte Evans, laboratuvar ortamında elde edilen sonuçların günlük hayattaki etkileri birebir yansıtmayabileceğini vurguluyor.

Ona göre çoğu insan için fırçalamanın etkileri; saç boyaları, kimyasal işlemler ve ısıyla şekillendirme gibi uygulamaların yarattığı hasarın yanında son derece küçük kalıyor.

Evans, fırçalama ve taramanın neden olduğu hasarın çoğu kişi için "önemsiz" olduğunu ve bunların "hasar okyanusundaki birkaç damla" sayılabileceğini belirtiyor.

Fırçalamanın gizli faydaları

Corzine, "Nazik ve bilinçli bir şekilde saç fırçalamak düşman değildir" diyor.

"Problem fırçalamanın kendisi değil, nasıl fırçaladığınızdır."

Saçı düzenli olarak fırçalamak, zamanla oluşabilecek büyük düğümlerin, keçeleşmenin ve dolaşmaların önüne geçmeye yardımcı oluyor.

Böylece saçınızı sonunda fırçalamaya karar verdiğinizde sert hareketler yapmak zorunda kalmıyor, daha az gerilim uyguluyor ve daha az kırılmaya neden oluyorsunuz.

Biyokimyacı Jared Reynolds da bu görüşe katılıyor:

"Saçı haftada bir kez sertçe fırçalamaya çalışmaktansa, günde bir veya iki kez düzenli şekilde fırçalamak çok daha az zarar verir."

Ancak Reynolds, laboratuvar testlerinin günlük yaşamın doğal koşullarını tam olarak taklit edemediğini de hatırlatıyor.

Düzenli fırçalama ayrıca dökülmüş saç tellerinin, ölü deri parçacıklarının ve saç derisinde biriken kalıntıların temizlenmesine yardımcı oluyor. Bunlar zamanla biriktiğinde saç derisini tahriş eden bir mikro ortam oluşturabiliyor.

Saçınızı nasıl fırçalamalısınız?

En doğru yöntem saç tipinize bağlı.

ABD'nin Miami kentinde kuaför salonu sahibi olan Nichola Lynch'e göre düz veya dalgalı saçlara sahip çoğu kişi saçını haftada en az üç kez fırçalamalı. Hatta bazı kişiler için günde iki kez fırçalamak da uygun olabilir.

Reynolds ve Corzine da saçın günde bir veya iki kez fırçalanabileceğini söylüyor.

Lynch'e göre düz veya dalgalı saç tipine sahip kişiler saçlarını ıslakken fırçalamaktan kaçınmalı.

Islak saç daha kalın ve daha güçlüymüş gibi hissedilebilir, ancak aslında daha zayıf.

Bunun nedeni saç telinin yapısında yatıyor.

Bir saç teli, merkezde bulunan korteks ve onun etrafını saran kütikülden oluşur. Kütikül, tırnaklarımızın da yapısında bulunan keratin maddesinden oluşan ve çatı kiremitleri gibi üst üste dizilmiş ince tabakalardan meydana gelir.

Düz ve dalgalı saç ıslandığında bu tabakaların kenarları hafifçe açılır ve saç esnekleşir. Ancak aynı zamanda kırılmaya ve yüzeyinin zarar görmesine karşı daha hassas hale gelir.

Çok kıvırcık veya afro dokulu saçlara sahip kişiler için tavsiye tam tersi.

Bu saç tiplerinde saç kuru haldeyken fırçalanmamalı; düğüm açma işlemi yalnızca saç yıkanırken yapılmalıdır.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Spelman College bünyesinde çalışan kimya ve biyokimya profesörü Michelle Gaines, kıvırcık ve afro dokulu saçların düz ve dalgalı saçlardan fiziksel olarak çok farklı özelliklere sahip olduğunu söylüyor.

Gaines'e göre bilimsel araştırmalar ve saç bakım sektörü bu farklılıkları uzun süre göz ardı etti.

Kendisi kıvırcık saç tiplerini bilimsel olarak sınıflandırmaya yönelik bir yöntem geliştirdi ve saç telleri daha kıvırcık, sıkı kıvrımlı veya afro dokulu hale geldikçe bazı kimyasal bağların değiştiğini tespit etti.

Bu durum saç tellerinin dayanıklılığını ve kırılmaya yatkınlığını etkiliyor.

Gaines'in ilk deneyleri ayrıca kıvırcık ve afro dokulu saçlarda kütikül tabakalarının daha küçük, birbirine daha yakın ve kenarlarının daha pürüzlü olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle bu saçlar nemi daha zor tutuyor ve daha kolay düğümlenip zarar görebiliyor.

Ancak bu sonuçların doğrulanabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Buna ek olarak, toplumsal güzellik anlayışları nedeniyle bu saç tipleri genellikle daha fazla işlem görüyor. Sürekli tarama, fırçalama, düzleştirme, kimyasal gevşetme ve ek saç örgüleri gibi uygulamalar saçın daha fazla zarar görmesine yol açabiliyor.

Bu nedenle Gaines, saçınızı korumak için düğüm açıcı ürünler kullanmanızı öneriyor. Böylece tarak veya fırça saçın içinden daha rahat geçebiliyor.

Saç tipiniz ne olursa olsun, doğru türde fırça kullandığınızdan emin olun.

Çünkü uzmanlara göre saç bakımında en önemli mesele ne kadar sık fırçaladığınızdan çok, saçınıza ne kadar nazik davrandığınız.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .