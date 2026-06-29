Resmi açıklama geldi! İşte Lewandowski'nin yeni takımı

La Liga devi Barcelona'dan ayrılan 37 yaşındaki Polonyalı oyuncu Robert Lewandowski'nin yeni adresi belli oldu.

YENİ TAKIMI CHICAGO FIRE

MLS ekibi Chicago Fire, Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'nin transferini açıkladı. Yıldız golcü, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

''LEWANDOWSKI'YI KADROMUZA KATTIK

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Küresel futbol ikonu ve Polonya tarihinde tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Robert Lewandowski'yi kadromuza kattık. Hoş geldin Lewandowski!'' ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Robert Lewandowski, geçtiğimiz sezon Barcelona ile tüm kulvarlarda toplamda 46 maça çıktı. Polonyalı santrfor, söz konusu 46 karşılaşmada 46 gol atıp 19 asist yaptı.