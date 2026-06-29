Simge Barankoğlu, tahliye olmuş

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında şubat ayında tutuklanan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, 1 Haziran’da tahliye edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesaplarında hızlı bir düzenlemeye giden Barankoğlu, geçmişe dönük paylaşımlarının büyük bir kısmını profilinden kaldırdı. Takipçilerine açıklama yapan ünlü fenomen, profiline yüklü 490 gönderiden yaklaşık 400 tanesini sildiğini belirtti.

"BUNDAN SONRA MÜSTEHCEN İÇERİKLER PAYLAŞMAYACAĞIM"

Müstehcenlik suçu oluşturabilecek içerikleri temizlediğini ve bundan sonra bu tarz paylaşımlar yapmayacağını söyleyen Barankoğlu, şu ifadeleri kullandı: "490 gönderimden yaklaşık 400 tanesini sildim. Müstehcenlik suçu doğurabilecek içeriklerimi kaldırdım, bundan sonra böyle içerikler paylaşmayacağım. “Abonelik butonum hala aktif ama sadece ‘Normal’ fotoğraflar paylaşacağım"

Kaynak: Haberler.com