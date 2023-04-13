Kurdun saldırısına uğrayan kadının yüzü ameliyatla onarıldı

Erzurum'un Tortum ilçesinde bir kadın, ahırdan çıkarken kurdun saldırısına uğrayarak yüzü ve kolları ısırıldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü'nde yapılan ameliyatla yüzü onarılan kadın, kurt saldırısından kurtuldu.

ERZURUM'un Tortum ilçesinin kırsal Kireçli Mahallesi'nde ahırdan çıkarken kurdun saldırısına uğrayıp ağzı parçalanan Destegül Uğurlu'nun (52) yüzü, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü'nde yapılan ameliyatla onarıldı. Saldırının ardından ilk kez konuşan Uğurlu, "Kurt önce yüzümü, sonra kollarımı ısırdı. Köpeklerin havlama sesinden korkup beni bıraktı" dedi. Kurt köyde 3 kişiye daha saldırarak, yaraladı.

Tortum ilçesinin 172 nüfuslu kırsal mahallesi Kireçli'de 10 Nisan sabahı, hayvanlarına su vermek için ahıra giren 6 çocuk annesi Destegül Uğurlu, çıkışta kurtla karşılaştı. Kurt, Destegül Uğurlu'yu yüzünden ve kollarından ısırarak ağır yaraladı. Uğurlu'nun yardım çığlıkları üzerine köpekler havlayınca kurt, korkup kaçtı. Kurt, daha sonra köyde karşılaştığı İlhami Akbulut, Vediye Kırmızıaslan ve Serdar Aydınlı'yı da yaraladı. Yaralılardan 3'ü Erzurum Şehir Hastanesi acil servisindeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Destegül Uğurlu ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çene Cerrahisi Kliniği'nde ameliyat edildi.

Mahalleli, 4 kişiyi yaralayıp kaçan kurdu bir mağarada kıstırıp öldürdü. Kurdun, laboratuvarda yapılan analizlerinde kuduz olduğu tespit edildi. Karantinaya alınan mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Tortum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün veteriner hekimleri tarafından kurdun ısırdığı bir at ile 90 kedi ve köpek aşılandı. 780 baş büyükbaş hayvanın aşılanma çalışması da devam ediyor.