Üye Girişi
Haberler

Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstifa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine gelen isimler belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Özhaseki'den boşalan koltuğa daha önce de aynı görevi yürüten Murat Kurum oturdu. Yeni Sağlık Bakanı ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifası sonrası Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Özhaseki ve Koca'nın yerine gelen isimler belli oldu.

Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal MemişoğluMehmet Özhaseki

ÖZHASEKİ'NİN YERİNE KURUM, KOCA'NIN YERİNE MEMİŞOĞLU

Özhaseki'den boşalan koltuğa daha önce de aynı görevi yürüten Murat Kurum geldi. Yeni Sağlık Bakanı ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu oldu.

Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılına kadar çeşitli kurumlarda görev alan Kurum, 2005-2006 yılları arasında Ankara TOKİ Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman statüsünde yer aldı. 2006 yılından 2009 yılına kadar TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı'nda İstanbul-Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevini üstlenen Murat Kurum, 2009-2012 yıllarında da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda uzman olarak görev aldı.

Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal MemişoğluMurat Kurum

2009 yılından bu yana TOKİ'nin ortağı niteliğindeki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini sürdüren Murat Kurum evli ve 2 çocuk babasıdır. 2009 – 2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018 – 2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev aldı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Kurum, bu yılın mart ayında yapılan yerel seçimlerde, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Belediye Başkan adayı olmuştu. Mevcut Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP'nin İBB Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'yla yarışan Kurum, oyların 39,59'unu alarak seçimi kaybetmişti. İmamoğlu ise oyların yüzde 51,14'ünü alarak yeniden İBB Başkanı seçilmişti.

Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal MemişoğluKemal Memişoğlu

KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu aslen Rizeli olup, 1966 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1990 yılında bitirdi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 1995 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı. 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev Yaptı. 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulundu. 2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık yaptı. 2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu.

2007 yılında Beykent Üniversitesinde başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında bitirdi. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı. 02-11-2012 tarihinde İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atandı. Mayıs 2014 – Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı. Prof. Dr. Memişoğlu'nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Sağlık

Kemal Memişoğlu Mehmet Özhaseki Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Murat Kurum İstanbul Kabine Sağlık Politika Haberler

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

 Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama

Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama

 Suriye Geçici Hükümeti'nden provokatif olaylara ilişkin açıklama: Halkımız kışkırtıcı çağrılara uymamalı

Suriye Geçici Hükümeti'nden provokatif olaylara ilişkin açıklama: Halkımız kışkırtıcı çağrılara uymamalı

Bakmadan Geçme

Arda Güler oynayacak mı Avusturya Türkiye Arda ilk 11'de mi? 2 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 2 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 2 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Kemal Memişoğlu kimdir? Kemal Memişoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 2 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 2 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Avusturya Türkiye maçı hava durumu nasıl, Leipzig yağmurlu mu? 2 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 2 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Türkiye maçı iptal mi? Avusturya Türkiye maçı ertelenecek mi, iptal mi olacak? 2 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
500

Yorumlar (12)

Firat Tas:

Dökülüyor ak yapraklar

128
38
yanıtYanıtla
Alkurt:

Hep aynı isimler, yer değişikliği var.. Ya Sabır

yanıt23
yanıt8
Turbo Levent:

BUNLARIN TOPU Bİ ARAYA GELSELER PİNOKYO BİSİKLETE KORNA BİLR OLAMAZLAR

yanıt16
yanıt10
Fikriye:

Yeni kuklalarımız hayırlı uğurlu olsun

128
35
yanıtYanıtla
Turbo Levent:

MONAKONUN İSTAKOZU İYİ DİYOLAR

yanıt7
yanıt10
Sedat DOĞAN:

Satrançta piyonlar daima ilk gözden çıkarılanlardır.

92
18
yanıtYanıtla
Turbo Levent:

BABA BABA PARALARI SIFIRLADIK

yanıt6
yanıt1
Volkan Çolak:

bilgili ve tecrübeli insanlar değil konuşmayı bile bilmeyen insanlar allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar yazmış zaten gerekeni

56
17
yanıtYanıtla
Mustafa Ozdil:

neden istifa etti toprağım

38
12
yanıtYanıtla
Baba Yabgu:

Ne farkeder herşey uzunun elinde ona git buna gel kendisi çok iyi yönetiyor ya

39
9
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title