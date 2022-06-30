Dünya'da robotik yöntemle ilk defa bir çocukta sol akciğer damar anormalliğinin düzeltilmesi ameliyatı Türkiye'de yapıldı

İSTANBUL Profesyonel futbol lisansı çıkarmak için girdiği sağlık kontrolünde nadir bir kalp rahatsızlığı olduğunu öğrenen 14 yaşında ki Hasan Poyraz, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde robotik kalp cerrahisi yöntemiyle ameliyat edilerek sağlığına kavuştu. Dünyada sadece bir merkezde daha önce gerçekleştirilen, çocuk hastalarda ise dünyada ilk özelliğini taşıyan ve 3 cm'lik bir kesiyle yapılan bu ameliyat sonrasında hızlı iyileşme gösteren Hasan Poyraz kısa sürede yeşil sahalara dönebilecek.

7 yaşında profesyonel futbol lisansı çıkarmak için girdiği sağlık kontrolünde "Sol akciğerde parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi" isimli nadir görülen bir kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Hasan Poyraz Gürbüz, 7 yılın ardından Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan robotik kalp cerrahisi ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Medicana Ataşehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal'in ekibiyle gerçekleştirdiği robotik kalp ameliyatı yöntemi Türkiye'de ilk kez, dünyada ise ikinci kez yapılmış oldu. Daha önce Amerika'da bir merkezde erişkin hasta üzerinde gerçekleştirilen bu ameliyat, dünya'da çocuklar üzerinde yapılan ilk ameliyat olma özelliğini taşıyor. Ameliyat sonrası kısa sürede sağlığına kavuşan Hasan Poyraz Gürbüz ise kısa sürede tekrardan yeşil sahalara dönebilecek olmanın sevincini yaşıyor.

Ameliyatı gerçekleştiren Medicana Ataşehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal, "Poyraz 14 yaşında. 7 buçuk yıl önce profesyonel futbol lisansı almak için yapılan sağlık kontrolünde kalbinde ki bu rahatsızlık tesbit edilmiş. Fakat daha sonra ameliyat planlanmasına rağmen büyük bir insizyonla göğüs kemiği açılarak bu ameliyat gerçekleştirileceği için aile bu ameliyattan son anda vazgeçmiş. Araya pandemi dönemi girdikten sonra karşımıza çıktı ve kendisine robotik yöntemle sadece 8 mm'lik 2 küçük delik ve 3 cm'lik bir kesi aracılığıyla bu ameliyatı gerçekleştirme imkanı bulduk."

"Tedavi şansı vermek zorunluluk hali almıştı"

Medicana Ataşehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal, "Burada ki rahatsızlık şöyle, sol akciğerden kalbe temiz kanı getiren damarlardan üstteki gitmesi gereken yere yani sol kulakçığa gitmiyor, onun yerine anormal bir damar aracılığıyla kalbin sağ tarafına giden yani kirli kanın olduğu bölgeye geçiyor ve bir kısa devre yapıyor. Bunun sonucunda, sağ kalp daha çok çalışmak zorunda kalıyor ve buna bağlı olarak da sağ kalp boşlukları, yani sağ kulakçık ve sağ karıncık giderek genişliyor ve hatta ileri aşamada akciğer atardamarındaki basıncın yükselmesine yol açıyor. Bunun oluşturduğu şikayetler en çok efor sırasında ortaya çıkar, nefes darlığı ve çabuk yorulma şeklinde. Bazen hastalar bu rahatsızlıkların üzerinde durmuyor ya da kendilerine doğru teşhis konulamadığı için ileri yaşlara kadar tedavi olmadan gelebiliyorlar. İlerleyen yaşlarda, 50 yaşlara kadar da gelip o yaşta ameliyat olmuş hastalar var. Bazen geçen kanın miktarının fazla olmasına bağlı olarak şikayetler daha erken yaşta ve daha şiddetli olarak ortaya çıkabiliyor. Poyraz profesyonel futbol ile uğraştığı için bu şikayetler onun performansını olumsuz yönde etkiliyor ve ciddi sorun yaratıyordu. O nedenle tedavi olması bir zorunluluk halini almıştı. Tedavide yaptığımız şey ise, hastayı kasık bölgesindeki damarlar aracılığıyla açık kalp makinesine bağlayıp kalbi boşaltmak, anormal damarı robot kolları aracılığıyla mobilize etmek ve birleştiği toplardamardan keserek ayırmak ve sonra kalp çalışmaya devam ederken sol kulakçığa ince bir dikiş ile dikerek ağızlaştırmak şeklinde özetlenebilir.

"Bundan sonra ki hayatında fazla kısıtlama olmayacak"

Medicana Ataşehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal, "Ameliyatı uyguladıktan sonra 1 gün içerisinde yoğun bakımdan çıktı, 3 gün kadar da odasında izledik ve bugün taburcu edeceğiz. Bundan sonra ki hayatında fazla kısıtlama olmayacak göğüs kemiği açılmadığı için. Rutin kontrolleri yapılacak ve kullanması gereken ilaç olarak sadece aspirin var o da belli bir süre. İlaçsız olarakta hayatına devam edebilecek." dedi.

"Çocuk hasta grubunda dünyada ilk olarak yapılmış oldu"

Medicana Ataşehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal, "Bu hastalık binde 0.5 sıklıkta görülen bir hastalık ve şimdiye kadar karşılaştığımız vakalarda hep açık yöntem yani göğüs kemiği kesilmek suretiyle ameliyat gerçekleştirilmişti. Bizim dışımızda bu rahatsızlığı robotik yöntemle sağlığına kavuşturan bir başka merkez var biz ikinci merkez olduk. Onların ameliyat ettiği hasta erişkin hasta, çocuk hastalarda dünyada ilk olarak tarafımızdan yapılmış oldu." dedi.

"Ameliyata girmeden önce korkum yoktu çünkü doktorlarıma güveniyordum"

Ameliyat olan Hasan Poyraz Gürbüz, "Belli olduğu zaman ilk başta çok korktum. Bir daha futbol oynayamayacağımı düşündüm. Ama sonrasında Murat hoca bizi Mehmet Salih hocaya yönlendirdi ve o da futbol oynayabileceğimi söyledi çok mutlu oldum. Yaramın olmayacağını söyledi, ufak yaralar olacağı onlarında hemen geçeceğini dedi ve futbola çabuk döneceksin dedi. Ameliyata girmeden önce korkum yoktu çünkü doktorlarıma güveniyordum. Öylede oldu, başarılıda geçti, mutluyum." dedi.