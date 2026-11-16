Kerem Aktürkoğlu'na La Liga'dan sürpriz talip

Kerem Aktürkoğlu'na La Liga'dan sürpriz talipGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de istenen verimi veremeyen Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz bir talip çıktı. La Liga'da Avrupa kupalarını hedefleyen Villarreal'in milli yıldızı takibine aldığı ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği belirtildi.
- İspanya La Liga ekibi Villarreal, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu transfer listesine ekledi.
- Villarreal teknik heyeti, Kerem Aktürkoğlu'nun dinamizmi ve skor katkısına olumlu rapor verdi.
- Fenerbahçe yönetimi, mali şartların uygun olması durumunda Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığına sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan ve performansı zaman zaman tartışma konusu olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
KEREM AKTÜRKOĞLU VILLARREAL'İN RADARINDA
İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'in, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer listesine eklediği öğrenildi. La Liga'da üst sıraları zorlayan ve sezonu Avrupa kupaları potasında tamamlamayı hedefleyen Villarreal, hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmek için düğmeye bastı.
OLUMLU RAPOR VERİLDİ
İspanyol kulübünün Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yakından takip ettiği ve teknik heyetin oyuncunun dinamizmi ile skor katkısına olumlu rapor verdiği ifade edildi.
YÖNETİMİN KARARI
Sarı-lacivertli formayla beklenen istikrarı yakalayamayan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili Fenerbahçe yönetiminin de tavrı netleşmeye başladı. İspanyol temsilcisinin kısa süre içerisinde sarı-lacivertli kulübün kapısını resmi bir teklifle çalabileceği belirtilirken, Fenerbahçe cephesinin mali şartların uygun olması durumunda ayrılığa sıcak bakabileceği konuşuluyor.