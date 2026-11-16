Kerem Aktürkoğlu'na La Liga'dan sürpriz talip

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Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan ve performansı zaman zaman tartışma konusu olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU VILLARREAL'İN RADARINDA

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'in, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer listesine eklediği öğrenildi. La Liga'da üst sıraları zorlayan ve sezonu Avrupa kupaları potasında tamamlamayı hedefleyen Villarreal, hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmek için düğmeye bastı.

OLUMLU RAPOR VERİLDİ

İspanyol kulübünün Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yakından takip ettiği ve teknik heyetin oyuncunun dinamizmi ile skor katkısına olumlu rapor verdiği ifade edildi.

YÖNETİMİN KARARI

Sarı-lacivertli formayla beklenen istikrarı yakalayamayan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili Fenerbahçe yönetiminin de tavrı netleşmeye başladı. İspanyol temsilcisinin kısa süre içerisinde sarı-lacivertli kulübün kapısını resmi bir teklifle çalabileceği belirtilirken, Fenerbahçe cephesinin mali şartların uygun olması durumunda ayrılığa sıcak bakabileceği konuşuluyor.