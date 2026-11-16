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Kerem Aktürkoğlu'na La Liga'dan sürpriz talip

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Kerem Aktürkoğlu'na La Liga'dan sürpriz talip Haber Videosunu İzle
Kerem Aktürkoğlu'na La Liga'dan sürpriz talip
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Fenerbahçe'de istenen verimi veremeyen Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz bir talip çıktı. La Liga'da Avrupa kupalarını hedefleyen Villarreal'in milli yıldızı takibine aldığı ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği belirtildi.

  • İspanya La Liga ekibi Villarreal, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu transfer listesine ekledi.
  • Villarreal teknik heyeti, Kerem Aktürkoğlu'nun dinamizmi ve skor katkısına olumlu rapor verdi.
  • Fenerbahçe yönetimi, mali şartların uygun olması durumunda Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığına sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan ve performansı zaman zaman tartışma konusu olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. 

KEREM AKTÜRKOĞLU VILLARREAL'İN RADARINDA

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'in, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer listesine eklediği öğrenildi. La Liga'da üst sıraları zorlayan ve sezonu Avrupa kupaları potasında tamamlamayı hedefleyen Villarreal, hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmek için düğmeye bastı. 

OLUMLU RAPOR VERİLDİ

İspanyol kulübünün Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yakından takip ettiği ve teknik heyetin oyuncunun dinamizmi ile skor katkısına olumlu rapor verdiği ifade edildi.

YÖNETİMİN KARARI

Sarı-lacivertli formayla beklenen istikrarı yakalayamayan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili Fenerbahçe yönetiminin de tavrı netleşmeye başladı. İspanyol temsilcisinin kısa süre içerisinde sarı-lacivertli kulübün kapısını resmi bir teklifle çalabileceği belirtilirken, Fenerbahçe cephesinin mali şartların uygun olması durumunda ayrılığa sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSüleyman öztürk 12:İlk yorumu

Hadi inşallah

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıSerkan Genç:

hemen yollayın, üstüne para bile verin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıNaberx Hugss:

sat sat sat sat

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıMİRAYIN DÜNYASI:

Hemen verin hiç düşünmeyin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıAbuzer Yavuz:

vileraal aptallık sembolü deyil doğru 2. lige marş marş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

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