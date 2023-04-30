Depremzede kan hastası için yurt dışından kök hücre nakli yapıldı

İZMİR'de kök hücre nakli için TÜRKÖK'e bağışta bulunan iki uygun vericisinin mazeretsiz vazgeçmesi üzerine büyük yıkım yaşayan depremzede kan hastası Gülfinaz Okuklu'ya (55) Güney Amerika'dan verici bulundu. Kent Hastanesi'nde Arjantin'den gelen kök hücre nakledilen Okuklu, "Niye söz verip tutmuyorlar?" derken Doç. Dr. Ahmet İfran ise "Buradaki en büyük maliyet hastaya kaybettirdiğimiz zaman. Bu parayla ya da başka bir şeyle ölçülemeyecek bir kayıp demek. Bu hastalarımızın kaybedebileceği bir dakikaları bile yokken. Lütfen vazgeçmeyin" dedi.

30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminde evi yıkılan, eşi ve 4 çocuğuyla o tarihten bu yana konteynerde kalan Gülfinaz Okuklu, Mart 2022'de bir üniversite hastanesinde İdiopatik myelofibrozis (nedeni bilinmeyen, kemik iliğinde normal hücrelerden daha fazla anormal hücre üretiminin olduğu kan hastalığı) tanısı aldı. Çok zor günler geçiren Okuklu, hastalığın tek tedavisi olan kök hücre nakli için İzmir Kent Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi'ne başvurdu. Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İfran tarafından takibe alınan Okuklu'ya ailesinden uygun verici bulunamayınca TÜRKÖK'ten verici arandı. Tarama sonucunda hastaya uygun iki verici adayı saptandı. Ancak bu iki vericinin nakil aşamasında vazgeçmeleri üzerine bu kez yurt dışından verici arandı ve bulundu. Arjantin'den bulunan kök hücre Kent Hastanesi'ne getirtildi ve nakil 19 Nisan'da yapıldı..

Öte yandan depremde evsiz kaldıklarını ve başlarını sokacak bir ev için mücadele ederken hastalandığını belirten Gülfinaz Okuklu, "Ev derdine hastalık eklendi. Ağabeyim gönüllü verici oldu ancak yüzde 50 uyumlu çıktığı için nakil yapılamadı. Türkiye'den bulunan iki verici vazgeçince bütün umutlarımı yitirdim. Niye söz verip tutmuyorlar? Çok zaman kaybettim, ya yurt dışından verici bulunmasaydı? Bağış yapanlar araştırmalı, öğrenmeli yoksa hastalar için önce umut, sonra yıkım oluyorlar" diye konuştu.