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AK Partili Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda, İzmir'de AIDS nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocukla ilgili, "Babası tarafından istismara uğradı" ifadelerini kullandı.

İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 13 yaşındaki bir çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuğun 3 yıl önce HIV virüsü taşımadığı, babası HIV pozitifken annesinin HIV negatif olduğu öğrenildi

İzmir'den gelen acı haber Türkiye'nin gündemine oturdu. Kemik erimesi şüphesiyle hastaneye yatırılan 13 yaşındaki bir çocuğun HIV pozitif (AIDS) olduğu tespit edildi. Çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AIDS nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun ölümüne ilişkin yeni ayrıntılara da ulaşıldı. Çocuğun 3 yıl önce AIDS olmadığı, babasının HIV virüsünü taşırken, annesinin ise taşımadığı ortaya çıktı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KAYNAKLARI 'ARAŞTIRILIYOR' DEDİ

AIDS'in çocuğa ne şekilde bulaştığı, herhangi bir aile içi istismar olup olmadığı konusu tartışılırken Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamada bu iddia yalanlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yapılan HIV testinde babanın pozitif, anne ve kardeşin ise negatif olduğunu doğruladı. Bakanlık kaynakları, "Bir cinsel istismar bulgusuna rastlanmadı, ancak tetkikler devam ediyor. Sebep araştırılıyor" dedi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ZENGİN: ÇOCUK İSTİSMARA UĞRADI

TBMM Genel Kurulu'ndan grup başkanvekilleri de gündem dışı söz aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin konuyla alakalı olarak "Bugün İzmir'de bir çocuğumuz daha hayatını kaybetti. 13 yaşında bir erkek çocuğu babası tarafından istismara uğradı" ifadelerini kullandı.

"13 YAŞINDA BİR ERKEK ÇOCUĞU"

NTV'den Melike Şahin'in konuyla ilgili son aktardığı bilgiler şu şekilde: "13 yaşında bir çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Hastaneye yatırıldığında durumu çok ağırdı. Kemik erimesi nedeniyle yatırılmıştı ve HIV pozitif testi yoktu. Yani son evrede ancak başka hastalıklar eklendiğinde hastaneye götürülmüştü. Ne yazık ki yaşam mücadelesi çok sürmedi, hayatını kaybetti. 13 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu aktaralım. HIV pozitif genellikle cinsel yolla bulaşıyor. Anne eğer HIV pozitifse doğumda bebeğe bulaşabiliyor. Ancak son yıllarda yeni tedavilerle birlikte anneler hamilelikte aldığı tedaviyle çocukların HIV pozitif olmadan doğması sağlanabiliyor. Eğer bir çocuk HIV pozitif olarak doğduysa ve tedavi almadıysa ne yazık ki çok kısa süre içinde hayatını kaybediyor.

"3 YIL ÖNCE ÇOCUĞUN AIDS OLMADIĞINI ÖĞRENDİK"

O nedenle 13 yaşında bir çocuk eğer doğumda almadıysa bu virüsü, ki edindiğim bilgilere göre çocuğun doğumda almadığını gösteriyor bu virüsü. Başka bir yolla, cinsel yolla bulaşma riski var. Mevzubahis çocuklar olduğu zaman da istismar konusu gündeme geliyor. Bütün çocuk HIV pozitif vakaların aynı zamanda adli vaka olduğunu da belirtelim. Bu çocuğun babası HIV pozitif. Zaten bunun takibi yapılıyor. Ancak annesinin HIV pozitif olmadığını öğrendim. Zaten çocuğa doğuştan bir virüsün bulaşmadığı bilgisi var. Şu da çok önemli. Çocuk 2021 yılında bademcik ameliyatı geçiriyor ve bu ameliyat sırasında, rutindir bu HIV testi yapılır. 2021 yılında çocuğa yapılan HIV testinde çocuk negatif çıkıyor. Yani hayatını kaybeden çocuğun 3 yıl önce HIV pozitif olmadığını öğreniyoruz. Belli ki bu son 3 yıl içinde çocuğa virüs bulaştı ve çocuk tedavi edilemedi. Bu da tabi adli bir vaka olduğu durumunu güçlendiriyor. Cinsel yolla bir bulaşın söz konusu olduğunu gösteriyor. Aile içi istismarın da ihtimaller dahilinde olduğunu söyleyelim. Soruşturma da bu yönde devam ediyordur. Çocuğa ne şekilde bulaştığı, herhangi bir istismar olup olmadığı konusu araştırılacak."

TÜRKİYE'DE 250'YE YAKIN HIV POZİTİF ÇOCUK VAR

Acı olayla ilgili paylaşım yapan Şahin, çocuklarda HIV pozitif vakalarında dikkat çeken bir artış olduğuna dikkat çekerek "İstanbul Tıp Fakültesi'nde şu anda takip edilen 100 HIV pozitif çocuk var. Bu çocukların 20'sine virüs cinsel yolla bulaşmış. Biri istismar vakası. Türkiye'de şu anda bilinen, teşhisi koyulan 250'ye yakın HIV pozitif çocuk var" bilgisini verdi.

AK Partili Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Sağlık
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıVlkn Shn:

Şu insan kılıklı şahsı nasıl yarattın be rabbim

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Elektrikli sandalye şart

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıTugberk null:

Ey AKP ve MHP . Siz cahillere dua edin . Onlar sayesinde bu devran yürüyor. Bu yediğiniz kul hakkının hesabını mutlaka vereceksiniz. Yüce Rabbim herşeyin zamanını iyi bilir. Hesap günü elbet gelecek Allah katında.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıozgur ozturk:

Böyle suçların cezası idam olmalı

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıArarat Arat:

cezalar kanunlar trişkadan olunca kötülerde cesaret buluyor işte yazık çok yazık

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıTugberk null:

Ey AKP ve MHP . Bu yediğiniz kul haklarının hesabını mutlaka vereceksiniz. Yüce Rabbim herşeyin zamanını iyi bilir. Hesap günü elbet gelecek Allah katında.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıOrhan Azar:

şimdi burdan ne kadar kfr varsa yazacam yayinlamayacaklar

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıSedat Macit:

Bu nasıl bir dünya oldu böyle .Bir an önce devlet caydırıcı önlem alması lazım yoksa bu pislikler böyle yapmaya devam edecekler.

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Haber YorumlarıMuratsa:

YETERRRRR NE KADAR İĞRENÇ BIR DÜNYA OLDU . BU İNSANLAR NEDEN YAŞIYO NEDEN YAŞAMALRINA İZİN VERILIYO .

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Haber Yorumlarıufo:

bu kişiyi sadece benmi iğrenç görüyorum

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